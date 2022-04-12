Especialista aponta os exames mais importantes antes de começar a se exercitar

Quem tem mais de 40 ou 50 anos de idade deve se resguardar um pouco mais para evitar surpresas dolorosas após praticar exercícios Crédito: Freepik

Tá precisando se movimentar mais? Se decidiu que é hora de fazer exercícios, já é meio caminho andado. Mas antes de começar, de fato, é importante saber se seu corpo está pronto para eles.

Alguns exames básicos vão dizer se os joelhos estão ok, se o coração vai aguentar, por exemplo. Quem tem mais de 40, 50 anos de idade , deve se resguardar um pouco mais para evitar surpresas dolorosas após uma simples caminhada.

De acordo com o médico radiologista Amphilophio de Oliveira Júnior, a primeira iniciativa deve ser procurar um especialista, que pode ser um médico ortopedista, um fisiatra ou cardiologista, para uma consulta prévia.

"No caso das articulações, um raio-x básico para qualquer paciente sempre é boa opção", afirma o médico, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, sócio administrador da Bio Scan e diretor técnico nas unidades Bio Scan das cidades de Serra e São Mateus.

É fundamental avaliar o conjunto: articulações, ossos, tendões e músculos. "Indicamos a densitometria óssea para pacientes de maior idade, sobretudo mulheres. Caso o paciente sinta dor ou tenha limitação de movimento, pode ser necessário fazer uma ressonância magnética para rastreamento articular, tendíneo e muscular para qualquer idade. Mas desde que o médico sinta a necessidade de uma investigação mais aprofundada".

O médico radiologista Amphilophio de Oliveira Júnior explica que a primeira iniciativa antes de iniciar os exercícios físicos deve ser procurar um especialista para uma consulta prévia Crédito: Bio Scan/ Divulgação

SINAIS

Quando a pessoa já está dando os primeiros passos na atividade física , alguns sinais merecem atenção, pois podem indicar que algo vai errado. "No caso articular, dor e limitação de movimento que não melhorem com alguns dias de repouso. No caso de falta de ar ou algum sintoma cardíaco, como coração acelerado ou sensação de palpitação, seria mais preocupante. O ideal mesmo, sobretudo nos pacientes de mais idade, seria uma consulta cardiológica prévia", orienta o médico.

Ninguém precisa desanimar. Um probleminha aqui outro ali de saúde quase nunca vão impedir a realização de atividade física.

"Em tese, o esporte é sempre bom. Por mais debilitado que o paciente esteja, haveria alguma atividade que ele possa fazer" Amphilophio Júnior - especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, sócio administrador da Bio Scan e diretor técnico nas unidades Bio Scan das cidades de Serra e São Mateus

Se há algum risco, como de um problema cardiovascular, por exemplo, o médico irá dizer o que pode e não pode ser feito. Se for uma questão ortopédica, basta seguir as recomendações do especialista ao escolher o exercício ideal.

"Por exemplo, um paciente de 70 anos, sem osteoporose ou lesões maiores, pode até correr, desde que orientado para o grau de esforço que seja compatível com a condição física dele", observa o radiologista.