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Inauguração

Após dez dias, China termina de construir hospital para tratar coronavírus

O hospital foi construído a cerca de 30 km do centro da cidade de Wuhan, epicentro do coronavírus 2019-nCoV, do qual ainda não se sabe a origem específica, e tem mil leitos

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 20:56
Hospital provisório foi construído na China para tratar vítimas de coronavírus Crédito: Reprodução | Twitter @XHespanol
A China deve inaugurar, nesta segunda (3), um dos dois hospitais dedicados exclusivamente a pacientes infectados pelo novo coronavírus. O centro de saúde, cuja construção teve início no dia 24 de janeiro, foi formalmente entregue neste domingo (2), segundo informações do canal estatal chinês CGTN.
O hospital foi construído a cerca de 30 km do centro da cidade de Wuhan, epicentro do coronavírus 2019-nCoV, do qual ainda não se sabe a origem específica, e tem mil leitos. Mais de 4.000 pessoas trabalharam dia e noite para acabar a construção do hospital a tempo.

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O governo chinês enviou 1.400 profissionais de saúde das forças armadas para atender os pacientes que chegarão ao Hospital Huoshenshan.
A CGTN afirma que muitas das equipes médicas que serão alocados no novo centro já têm experiência com casos como o coronavírus 2019-nCoV por terem participado da tentativa de contenção da Sars (síndrome respiratória aguda grave), na própria China, e no combate ao ebola em Serra Leoa e na Libéria.
O novo coronavírus tem 80% de similaridade com o vírus da Sars (também um coronavírus), responsável por um surto, entre 2003 e 2004, que teve 8.096 casos e 774 mortes, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde).

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Durante o surto da Sars, a China também fez esforços para colocar em pé um hospital em apenas seis dias. De acordo com a CGTN, neste domingo o hospital estava praticamente pronto, mas os equipamentos internos ainda não estavam instalados.
Um segundo equipamento de saúde para infectados pelo novo coronavírus está em construção também na cidade Wuhan. O hospital Leishenshan deve ter 1.500 leitos e estar pronto no dia 5, com previsão para receber pacientes já no dia seguinte.

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