MPES apura suposto ato de improbidade do prefeito Luciano Rezende

O Ministério Público Estadual, por intermédio da 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, instaurou Inquérito Civil para apuração de suposto ato de improbidade administrativa do prefeito Luciano Rezende
(Cidadania) por “utilizar dinheiro público para realização de propagandas de cunho pessoal”. A ação está registrada na portaria 2020.0000.2829-73, do dia 16 de janeiro.
Segundo consta na portaria, a 24ª Promotoria recebeu uma denúncia anônima encaminhada ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), “acerca de suposto ato de improbidade administrativa atribuída ao prefeito municipal de Vitória”.
O mesmo documento aponta que “é dever constitucional do Ministério Público atuar para defesa do patrimônio público e velar pela observância dos princípios constitucionais da administração pública”.
O promotor Dilton Depes Tallon Neto, que assina o texto da peça, determinou no documento a expedição de ofício à Prefeitura de Vitória para que a instituição se manifeste acerca dos fatos narrados.
Em nota à coluna, a assessoria do prefeito Luciano Rezende afirma que a denúncia anônima “não tem qualquer fundamento”. Segundo a PMV, trata-se de matérias jornalísticas e postagens pessoais que não são pagas pela Prefeitura de Vitória
. “O pedido de informação do Ministério Público será respondido apresentando a comprovação dos fatos”, diz a nota.