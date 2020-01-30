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Leonel Ximenes

MPES apura suposto ato de improbidade do prefeito Luciano Rezende

Denúncia anônima acusou prefeito de Vitória de utilizar dinheiro público para realização de propagandas de cunho pessoal; Luciano  nega e diz que não há qualquer fundamento na acusação

Públicado em 

30 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luciano Rezende: "Trata-se de matérias jornalísticas e postagens pessoais que não são pagas pela Prefeitura de Vitória" Crédito: Reprodução TV Gazeta
O Ministério Público Estadual, por intermédio da 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, instaurou Inquérito Civil para apuração de suposto ato de improbidade administrativa do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) por “utilizar dinheiro público para realização de propagandas de cunho pessoal”. A ação está registrada na portaria 2020.0000.2829-73, do dia 16 de janeiro.
Segundo consta na portaria, a 24ª Promotoria recebeu uma denúncia anônima encaminhada ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), “acerca de suposto ato de improbidade administrativa atribuída ao prefeito municipal de Vitória”.

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O mesmo documento aponta que “é dever constitucional do Ministério Público atuar para defesa do patrimônio público e velar pela observância dos princípios constitucionais da administração pública”.
O promotor Dilton Depes Tallon Neto, que assina o texto da peça, determinou no documento a expedição de ofício à Prefeitura de Vitória para que a instituição se manifeste acerca dos fatos narrados.

PREFEITO NEGA E DIZ QUE VAI COMPROVAR OS FATOS AO MPES

Em nota à coluna, a assessoria do prefeito Luciano Rezende afirma que a denúncia anônima “não tem qualquer fundamento”. Segundo a PMV, trata-se de matérias jornalísticas e postagens pessoais que não são pagas pela Prefeitura de Vitória. “O pedido de informação do Ministério Público será respondido apresentando a comprovação dos fatos”, diz a nota.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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