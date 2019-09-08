'Vitória tem qualidade de vida invejável no mundo', diz Luciano Rezende

A festa que brindou os 468 anos de Vitória aconteceu neste domingo (8), com direito a bolo e "parabéns pra você" no Parque Moscoso, no Centro da cidade. Bandas de escolas da rede pública municipal fizeram apresentações, que foram seguidas de show de graça com Tunico da Vila. No local, esteve presente o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e a vice-governadora, Jacqueline Moraes.
Questionado sobre o que gostaria de dar de presente à cidade que governa, o prefeito Luciano Rezende disparou: "Na verdade é a cidade que dá o presente para todos nós. Vitória ganhou uma qualidade de vida invejável no Brasil e no mundo. Quem viaja pelo Brasil e pelo mundo sabe que eu não estou exagerando".
Em seguida, continuou: "Mas isso não é obra só da prefeitura. Envolve outras gestões, então é motivo para todos comemorarem juntos. A construção de Vitória foi feita por muitos capixabas durante muitos anos. Nesses últimos dias encontrei paulistas e cariocas que só souberam elogiar o município e é impressionante como Vitória apaixona. Então é por isso que eu digo: 'Vitoríssima".
Vitoria tem qualidade de vida invejável no mundo
O discurso do prefeito aconteceu antes do pronunciamento de Casagrande, que também exaltou as centenas de anos de Vitória falando em como a cidade evoluiu e hoje colhe frutos de investimentos nas mais diversas frentes de atuação. Nos cabe trabalhar, trabalhar e trabalhar! Fazer investimentos importantes e unificar a cidade. Dar oportunidade às pessoas, fazer políticas públicas que possam incluir todos os bairros da cidade dentro de um projeto sustentado com qualidade de vida, defendeu.
PRESENTE PRA VITÓRIA
Diversas famílias aproveitaram o domingo na programação do aniversário da ilha. Regina Carreiro, 70 anos, moradora do Centro, destaca que tem uma relação histórica com o Parque Moscoso e falou que deseja que o Centro possa ser bem acolhida pelas autoridades. O clima do Centro é muito agradável e não podemos deixar que ele seja esquecido, defendeu.
Anésio Pereira, 50 anos, foi ao Parque acompanhado do filho Benício, de 2 anos, e desejou mais segurança. Quero mais segurança pra Vitória. Mais segurança pra gente e essas novas gerações. Segurança sempre tem que ser prioridade, defendeu. Rogério Almeida, 43 anos, também levou a filha Luiza, de 6 anos, para acompanhar à programação.
Quem também aproveitou o domingo em família foram o Felipe Garcia, de 39 anos, e a Letícia Covre, de 36. Eles foram acompanhados da filha Luiza Garcia, de 1 ano e 4 meses, e da cadela Mel. Trouxemos todo mundo pra festa, brincou Letícia.
O casal Osmar José da Silva, 67 anos, e Almezinda Mota, 66 anos, também marcou presença na festa. Sou de Iúna, fui morar no Rio de Janeiro e há 46 anos moro em Vitória. É uma cidade belíssima e daqui não quero sair, defendeu Almezinda.
Toda a programação foi gratuita e o Parque Moscoso ficou aberto à população. As autoridades presentes na comemoração depois seguiram para a Catedral de Vitória, onde foi realizada uma missa em homenagem ao Dia de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da Capital. (Com informações de Adalberto Cordeiro, da CBN Vitória).