'Vitória tem qualidade de vida invejável no mundo', diz Luciano Rezende

O prefeito Luciano Rezende, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, brindaram os 468 anos de Vitória em festa no Parque Moscoso, no centro da cidade, neste domingo (8) Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

468 anos de Vitória aconteceu neste domingo (8), com direito a bolo e "parabéns pra você" no Tunico da Vila. No local, esteve presente o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e a vice-governadora, Jacqueline Moraes. A festa que brindou osaconteceu neste domingo (8), com direito a bolo e "parabéns pra você" no Parque Moscoso , no Centro da cidade. Bandas de escolas da rede pública municipal fizeram apresentações, que foram seguidas de show de graça com. No local, esteve presente o, e a

prefeito Luciano Rezende disparou: "Na verdade é a cidade que dá o presente para todos nós. Vitória ganhou uma qualidade de vida invejável no Brasil e no mundo. Quem viaja pelo Brasil e pelo mundo sabe que eu não estou exagerando". Questionado sobre o que gostaria de dar de presente à cidade que governa, odisparou: "Na verdade é a cidade que dá o presente para todos nós. Vitória ganhou umainvejável no Brasil e no mundo. Quem viaja pelo Brasil e pelo mundo sabe que eu não estou exagerando".

Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

Em seguida, continuou: "Mas isso não é obra só da prefeitura. Envolve outras gestões, então é motivo para todos comemorarem juntos. A construção de Vitória foi feita por muitos capixabas durante muitos anos. Nesses últimos dias encontrei paulistas e cariocas que só souberam elogiar o município e é impressionante como Vitória apaixona. Então é por isso que eu digo: 'Vitoríssima".

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O discurso do prefeito aconteceu antes do pronunciamento de Casagrande, que também exaltou as centenas de anos de Vitória falando em como a cidade evoluiu e hoje colhe frutos de investimentos nas mais diversas frentes de atuação. Nos cabe trabalhar, trabalhar e trabalhar! Fazer investimentos importantes e unificar a cidade. Dar oportunidade às pessoas, fazer políticas públicas que possam incluir todos os bairros da cidade dentro de um projeto sustentado com qualidade de vida, defendeu.





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PRESENTE PRA VITÓRIA

Diversas famílias aproveitaram o domingo na programação do aniversário da ilha. Regina Carreiro, 70 anos, moradora do Centro, destaca que tem uma relação histórica com o Parque Moscoso e falou que deseja que o Centro possa ser bem acolhida pelas autoridades. O clima do Centro é muito agradável e não podemos deixar que ele seja esquecido, defendeu.

Anésio Pereira, 50 anos, foi ao Parque acompanhado do filho Benício, de 2 anos, e desejou mais segurança. Quero mais segurança pra Vitória. Mais segurança pra gente e essas novas gerações. Segurança sempre tem que ser prioridade, defendeu. Rogério Almeida, 43 anos, também levou a filha Luiza, de 6 anos, para acompanhar à programação.

Quem também aproveitou o domingo em família foram o Felipe Garcia, de 39 anos, e a Letícia Covre, de 36. Eles foram acompanhados da filha Luiza Garcia, de 1 ano e 4 meses, e da cadela Mel. Trouxemos todo mundo pra festa, brincou Letícia.

O casal Osmar José da Silva, 67 anos, e Almezinda Mota, 66 anos, também marcou presença na festa. Sou de Iúna, fui morar no Rio de Janeiro e há 46 anos moro em Vitória. É uma cidade belíssima e daqui não quero sair, defendeu Almezinda.