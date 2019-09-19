"É difícil fazer oposição em Vitória", diz Luciano Rezende

Em discurso inflamado durante a solenidade de entrega de ambulâncias na Praça do Papa, na manhã desta quinta-feira (19), o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) não economizou nas críticas aos seus adversários: “É muito difícil fazer oposição em Vitória. As pessoas devem ficar tristes, porque é um prêmio por semana”.
Exaltado, o prefeito reafirmou que vai “proteger” Vitória de qualquer “ameaça”. E explicou que ameaça é essa. “Ameaça é gente que não mora aqui mudando para a cidade para disputar eleição. Ameaça é gente desqualificada, é gente fazendo graça, é gente achando que gestão é fazer palhaçada. É gente achando que conversa fiada vai resolver os problemas. É gente paga para falar mal em internet e que não sabe fazer nada na vida. É contratado como língua de aluguel, toda hora está falando mal a pedido de alguém. Isso é ameaça!”
Embora seu mandato termine só em dezembro de 2020, Rezende afirmou que está “se despedindo”. “Estou fazendo isso em todas as solenidades. Estamos terminando uma longa jornada de oito anos.”
A seguir, o prefeito de Vitória informou que uma pesquisa nacional mostra que sua gestão tem 63,7% de aprovação. “Não se esqueçam do vírgula sete. É muito importante”, pediu Rezende.