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Leonel Ximenes

"É difícil fazer oposição em Vitória", diz Luciano Rezende

Embora seu mandato termine só em dezembro de 2020, Rezende afirmou que está 'se despedindo'. 'Estamos terminando uma longa jornada de oito anos.'

Públicado em 

19 set 2019 às 11:38
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Luciano Rezende disse que está começando a se despedir do mandato, que termina em dezembro de 2020. Crédito: Gazeta Online
Em discurso inflamado durante a solenidade de entrega de ambulâncias na Praça do Papa, na manhã desta quinta-feira (19), o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) não economizou nas críticas aos seus adversários: “É muito difícil fazer oposição em Vitória. As pessoas devem ficar tristes, porque é um prêmio por semana”.
Exaltado, o prefeito reafirmou que vai “proteger” Vitória de qualquer “ameaça”. E explicou que ameaça é essa. “Ameaça é gente que não mora aqui mudando para a cidade para disputar eleição. Ameaça é gente desqualificada, é gente fazendo graça, é gente achando que gestão é fazer palhaçada. É gente achando que conversa fiada vai resolver os problemas. É gente paga para falar mal em internet e que não sabe fazer nada na vida. É contratado como língua de aluguel, toda hora está falando mal a pedido de alguém. Isso é ameaça!”
Embora seu mandato termine só em dezembro de 2020, Rezende afirmou que está “se despedindo”. “Estou fazendo isso em todas as solenidades. Estamos terminando uma longa jornada de oito anos.”
Nos detalhes
A seguir, o prefeito de Vitória informou que uma pesquisa nacional mostra que sua gestão tem 63,7% de aprovação. “Não se esqueçam do vírgula sete. É muito importante”, pediu Rezende.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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