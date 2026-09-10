Icônica motocicleta da Honda, a X-ADV 750 chega à linha 2027 no esplendor da forma

* por Edmundo Dantas





A X-ADV 750, ou simplesmente X-ADV, é uma scooter crossover/maxi produzida pela Honda desde 2017. Ela combina a conveniência de uma scooter a um quadro (chassi) de uma motocicleta de estilo aventureiro. Com a X-ADV, a Honda criou um consenso entre os motociclistas de todo o planeta.





Desde seu lançamento, no EICMA de 2016, o modelo foi imediatamente reconhecido como fruto de uma grande ousadia por sua proposta inédita e, principalmente, pela criatividade no design e na alta tecnologia.





Produzida no Japão, a X-ADV linha 2027 já está disponível na rede de concessionárias brasileiras, com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, mais o Honda Assistance, com serviço gratuito por todo o período de garantia. A cobertura abrange Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.





O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses. O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, é de R$ 93.500, não incluindo frete ou seguro.





A X-ADV ganhou – literalmente – o mundo ao mesclar dois segmentos tão distintos como o das big-trails e o das scooters. O que soaria improvável, até impossível, foi habilmente delineado pela marca japonesa, estimulando seus projetistas a oferecer aos fãs da fabricante um modelo que eles nem sequer imaginavam.





Com CB750 Four, Gold Wing, Africa Twin, Fireblade, a história da Honda é rica em demonstrações do “pensar fora da caixinha”. E a X-ADV, por pleno direito, está nessa galeria.





Dinamicamente eficiente, tecnologicamente avançada e esteticamente bem resolvida, a X-ADV 2027 preserva suas características técnicas primordiais acrescentando duas opções de cores inéditas – a Mat Pearl Glare White (branco perolizado fosco) e a Graphite Black (preto) –, tons radicalmente opostos e que evidenciam a dualidade de utilização do modelo.