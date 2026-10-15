VW ID.4 estreia no ES com motor de 286 cv e 389 km de autonomia

A Volkswagen anunciou, no início de setembro, a chegada oficial do ID.4 como o primeiro modelo 100% elétrico da marca ao mercado nacional. Antes, ele já estava disponível no Brasil, mas apenas no serviço de assinatura da montadora. Agora, o modelo será comercializado em versão única pelo preço de R$ 299.990.
No Espírito Santo, as vendas serão feitas exclusivamente pela Vitoriawagen. A concessionária será a única autorizada a vender o modelo em todo o Espírito Santo. E o lançamento oficial do modelo será nesta quinta-feira (15), a partir das 19 horas na unidade de Vitória da loja.
“O modelo representa um novo capítulo na trajetória da marca, ao combinar a tradição da engenharia alemã com tecnologias voltadas à mobilidade elétrica. Sucesso em diferentes mercados, o ID.4 reforça o movimento de eletrificação da Volkswagen e amplia sua oferta de veículos mais eficientes e alinhados à busca por uma mobilidade sustentável”, afirma o diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte.
Produzido na Alemanha, o SUV chega ao mercado capixaba em sua configuração mais avançada. No entanto, a própria montadora alemã já anunciou, no final de setembro, a estreia mundial do ID.Tiguan, que substituirá de vez tanto o ID.4 quanto o ID.5.
A estreia será ainda em outubro, mas na Europa, onde as vendas oficiais devem começar no início de 2027. Para o Brasil, ainda não há perspectivas, portanto, o atual ID.4 deve permanecer um tempo no mercado nacional.
O visual exterior é marcado pelos faróis Full LED Matrix com tecnologia IQ.Light, além de lanternas traseiras em LED 3D com setas dinâmicas. O conjunto estético do utilitário esportivo é complementado pelo teto solar panorâmico de vidro e pelas rodas de liga leve Hamar de 19 polegadas.
A propulsão do ID.4 é composta por um motor elétrico instalado no eixo traseiro, que entrega 286 cv de potência e 545 Nm de torque. O conjunto é alimentado por uma bateria de 84 kWh, responsável por garantir uma autonomia de até 389 km, conforme a padronização do Inmetro. Em estações de carregamento rápido em corrente contínua (DC), o veículo suporta potências de até 185 kW, enquanto o carregamento residencial ou comercial em sistemas wallbox (AC) opera em até 11 kW.
Construído sobre uma plataforma dedicada MEB, o ID.4 apresenta entre-eixos de 2,77 m, 4,58 m de comprimento e capacidade volumétrica de 533 litros no porta-malas.
A cabine é equipada com bancos ergoActive revestidos em microfibra ArtVelours, dotados de regulagens elétricas, sistema de memória, aquecimento e recurso de massagem. O conforto térmico e visual é garantido pelo ar-condicionado Climatronic de três zonas e pela iluminação ambiente configurável em 30 opções de cores.
No aspecto tecnológico, o painel central abriga a central multimídia de 12,9 polegadas com sistema de navegação integrado, espelhamento sem fio via Apple CarPlay e Android Auto (App-Connect) e o assistente de voz IDA. Entre as facilidades de manobra, o modelo traz o Park Assist Plus com função de memória, capaz de armazenar até cinco manobras de estacionamento frequentes.
Em relação à segurança, o pacote de equipamentos inclui sete airbags e sistemas de assistência semi-autônoma à condução. O conjunto de recursos engloba Travel Assist, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função Stop & Go, assistente de permanência em faixa (Lane Assist) e sistema de frenagem autônoma de emergência. O modelo estará disponível na rede autorizada a partir da data de lançamento.
Volkswagen ID.4 (Versão Avançada)
Motorização: Elétrico traseiro
Potência: 286 cv
Torque: 545 Nm (55,5 kgfm)
Bateria: 84 kWh
Autonomia: 389 km (padrão Inmetro)
Carregamento: Até 185 kW (DC) e até 11 kW (AC/Wallbox)
Dimensões e Capacidades: Entre-eixos de 2.771 mm; porta-malas de 533 litros
Design Exterior: Faróis Full LED Matrix IQ.Light, lanternas 3D em LED, teto panorâmico e rodas de 19 polegadas
Interior: Bancos ergoActive em ArtVelours com ajuste elétrico, aquecimento e massagem; ar-condicionado de 3 zonas; iluminação em 30 cores
Tecnologia: Central multimídia de 12,9", App-Connect sem fio, assistente IDA e Park Assist Plus com memória
Segurança: 7 airbags, Travel Assist, ACC Stop & Go, Lane Assist e frenagem autônoma de emergência
Preço: R$ 299.990