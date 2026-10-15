VW ID.4 estreia no ES com motor de 286 cv e 389 km de autonomia

“O modelo representa um novo capítulo na trajetória da marca, ao combinar a tradição da engenharia alemã com tecnologias voltadas à mobilidade elétrica. Sucesso em diferentes mercados, o ID.4 reforça o movimento de eletrificação da Volkswagen e amplia sua oferta de veículos mais eficientes e alinhados à busca por uma mobilidade sustentável”, afirma o diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte.





Produzido na Alemanha, o SUV chega ao mercado capixaba em sua configuração mais avançada. No entanto, a própria montadora alemã já anunciou, no final de setembro, a estreia mundial do ID.Tiguan, que substituirá de vez tanto o ID.4 quanto o ID.5.





A estreia será ainda em outubro, mas na Europa, onde as vendas oficiais devem começar no início de 2027. Para o Brasil, ainda não há perspectivas, portanto, o atual ID.4 deve permanecer um tempo no mercado nacional.