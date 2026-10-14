AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • VW Saveiro ganha opção a etanol R$ 4.200 mais barata
Mais econômica

VW Saveiro ganha opção a etanol R$ 4.200 mais barata

Nova versão dedicada exclusivamente ao biocombustível integra o Programa Carro Sustentável e abre mão do sistema flex para reduzir preço inicial

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 12:00

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

14 out 2026 às 12:00
Volkswagen Saveiro etanol 2027
Modelo se enquadra no programa Carro Sustentável Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen iniciou a comercialização da Saveiro Robust Etanol no mercado brasileiro. Voltada exclusivamente ao uso do biocombustível, a nova configuração de cabine simples chega às concessionárias em outubro com preço público sugerido de R$ 111.490, posicionando-se como a opção de entrada da linha e R$ 4.200 mais barato do que a versão equivalente com motor flex.


O modelo é a primeira picape compacta a integrar o programa Carro Sustentável do governo federal. A inclusão no programa atende a critérios de emissões no ciclo do poço à roda, taxa de reciclabilidade e produção nacional. Segundo dados da fabricante, a versão registra 50 g de CO²/km no ciclo poço à roda, contra 106 g de CO²/km mensurados na configuração flex sob as premissas da iniciativa.


A Saveiro Robust Etanol mantém a estrutura visual e funcional da versão de trabalho de cabine simples. O modelo busca atender ao perfil operacional de empresas, frotistas, produtores rurais e profissionais autônomos, mantendo os atributos da picape que acumula mais de 44 anos de produção no país e somou 67.753 unidades emplacadas em 2025.

Volkswagen Saveiro etanol 2027
O modelo é a primeira picape compacta a integrar o programa Carro Sustentável Volkswagen/Divulgação

“A Saveiro está há 44 anos ao lado de quem trabalha e produz no Brasil. Agora, damos a este cliente uma nova escolha. Uma picape preparada para rodar exclusivamente com etanol, combustível que o País conhece e produz, que gera emprego e renda, e que é uma vantagem importante do Brasil na transição para uma mobilidade de menor carbono”, afirma Ciro Possobom, CEO e presidente da Volkswagen do Brasil.  


Sob o capô, a picape utiliza o motor 1.6 MSI (EA211) de quatro cilindros, associado ao câmbio manual de cinco marchas. Os números máximos de rendimento permanecem em 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. O propulsor possui taxa de compressão de 11,5:1 e recebeu mapeamento dedicado de calibração para o combustível vegetal, com ajustes em parâmetros de partida a frio, limites de ignição (LDi) e entrega de torque em rotações intermediárias.

Desempenho
Volkswagen Saveiro etanol 2027
Sob o capô, a picape utiliza o motor 1.6 MSI (EA211) de quatro cilindros Volkswagen/Divulgação

A calibração dedicada resultou em um ganho de 5% na eficiência energética em percurso urbano. No ciclo combinado de rodagem, a média de consumo do veículo subiu de 8,1 km/l para 8,5 km/l, enquanto o índice de eficiência energético-ambiental foi reduzido de 1,83 MJ/km para 1,81 MJ/km em comparação à variante flex.


“Quando desenvolvemos um motor dedicado a um único combustível, temos a oportunidade de otimizar diversos parâmetros de funcionamento para as mais variadas condições de uso. No caso da Saveiro Etanol, nosso foco foi extrair o melhor aproveitamento energético do combustível, resultando em maior eficiência no dia a dia e redução do consumo”, afirma Ricardo Plöger, Vice-presidente de Desenvolvimento do Produto da Volkswagen América do Sul. 


Com o lançamento, a Volkswagen passa a contar com quatro modelos enquadrados nas diretrizes do Carro Sustentável, ao lado do Polo Track, Polo Robust e Tera MPI. A Saveiro Robust Etanol passa a ser oferecida tanto no canal de vendas diretas quanto nas concessionárias para o consumidor final de varejo.


Em 2025, a Saveiro registrou 67.753 unidades emplacadas e foi o segundo modelo mais vendido da marca no canal de vendas diretas. Neste ano, de janeiro e setembro, a picape soma 38.726 unidades comercializadas. 

Ficha Técnica
Volkswagen Saveiro etanol 2027
De janeiro e setembro, a picape soma 38.726 unidades comercializadas Volkswagen/Divulgação

Volkswagen Saveiro Robust Etanol (Cabine Simples)

  • Motor: 1.6 MSI (EA211), 4 cilindros, alimentado exclusivamente por etanol

  • Potência: 116 cv

  • Torque: 16,1 kgfm

  • Taxa de compressão: 11,5:1

  • Transmissão: Manual de 5 velocidades

  • Consumo combinado: 8,5 km/l

  • Eficiência energética: 1,81 MJ/km

  • Emissões (CO² poço à roda): 50 g/km

  • Preço: R$ 111.490

*Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Volkswagen e revisado pela equipe de jornalistas de Motor.

Veja Também 

Volkswagen Saveiro etanol 2027

VW Saveiro ganha opção a etanol R$ 4.200 mais barata

Crescem as vendas de motocicletas no ES

Produção de motos deve chegar a 2,1 milhões e a de bikes elétricas sobe 85,7%

Bike elétrica

O que considerar antes de comprar uma bicicleta elétrica

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Picape picape compacta Volkswagen Saveiro VW Saveiro Volkswagen Etanol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No sentido da leitura: Pazolini, Luciano Pingo e Ricardo Ferraço
Vazamentos na base do governo: ex-prefeito que foi do MDB declara apoio a Pazolini
Aula de informática no Senac
Unidade Móvel do Senac oferece 460 vagas em cursos de graça no sul do ES
Vereador Renzo Mendes foi candidato a deputado federal e ficou na primeira suplência do Podemos
Vereadores de Vila Velha criam o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados