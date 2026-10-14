VW Saveiro ganha opção a etanol R$ 4.200 mais barata

A Volkswagen iniciou a comercialização da Saveiro Robust Etanol no mercado brasileiro. Voltada exclusivamente ao uso do biocombustível, a nova configuração de cabine simples chega às concessionárias em outubro com preço público sugerido de R$ 111.490, posicionando-se como a opção de entrada da linha e R$ 4.200 mais barato do que a versão equivalente com motor flex.





O modelo é a primeira picape compacta a integrar o programa Carro Sustentável do governo federal. A inclusão no programa atende a critérios de emissões no ciclo do poço à roda, taxa de reciclabilidade e produção nacional. Segundo dados da fabricante, a versão registra 50 g de CO²/km no ciclo poço à roda, contra 106 g de CO²/km mensurados na configuração flex sob as premissas da iniciativa.





A Saveiro Robust Etanol mantém a estrutura visual e funcional da versão de trabalho de cabine simples. O modelo busca atender ao perfil operacional de empresas, frotistas, produtores rurais e profissionais autônomos, mantendo os atributos da picape que acumula mais de 44 anos de produção no país e somou 67.753 unidades emplacadas em 2025.