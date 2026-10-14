VW Saveiro ganha opção a etanol R$ 4.200 mais barata

A Volkswagen iniciou a comercialização da Saveiro Robust Etanol no mercado brasileiro. Voltada exclusivamente ao uso do biocombustível, a nova configuração de cabine simples chega às concessionárias em outubro com preço público sugerido de R$ 111.490, posicionando-se como a opção de entrada da linha e R$ 4.200 mais barato do que a versão equivalente com motor flex.
O modelo é a primeira picape compacta a integrar o programa Carro Sustentável do governo federal. A inclusão no programa atende a critérios de emissões no ciclo do poço à roda, taxa de reciclabilidade e produção nacional. Segundo dados da fabricante, a versão registra 50 g de CO²/km no ciclo poço à roda, contra 106 g de CO²/km mensurados na configuração flex sob as premissas da iniciativa.
A Saveiro Robust Etanol mantém a estrutura visual e funcional da versão de trabalho de cabine simples. O modelo busca atender ao perfil operacional de empresas, frotistas, produtores rurais e profissionais autônomos, mantendo os atributos da picape que acumula mais de 44 anos de produção no país e somou 67.753 unidades emplacadas em 2025.
“A Saveiro está há 44 anos ao lado de quem trabalha e produz no Brasil. Agora, damos a este cliente uma nova escolha. Uma picape preparada para rodar exclusivamente com etanol, combustível que o País conhece e produz, que gera emprego e renda, e que é uma vantagem importante do Brasil na transição para uma mobilidade de menor carbono”, afirma Ciro Possobom, CEO e presidente da Volkswagen do Brasil.
Sob o capô, a picape utiliza o motor 1.6 MSI (EA211) de quatro cilindros, associado ao câmbio manual de cinco marchas. Os números máximos de rendimento permanecem em 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. O propulsor possui taxa de compressão de 11,5:1 e recebeu mapeamento dedicado de calibração para o combustível vegetal, com ajustes em parâmetros de partida a frio, limites de ignição (LDi) e entrega de torque em rotações intermediárias.
A calibração dedicada resultou em um ganho de 5% na eficiência energética em percurso urbano. No ciclo combinado de rodagem, a média de consumo do veículo subiu de 8,1 km/l para 8,5 km/l, enquanto o índice de eficiência energético-ambiental foi reduzido de 1,83 MJ/km para 1,81 MJ/km em comparação à variante flex.
“Quando desenvolvemos um motor dedicado a um único combustível, temos a oportunidade de otimizar diversos parâmetros de funcionamento para as mais variadas condições de uso. No caso da Saveiro Etanol, nosso foco foi extrair o melhor aproveitamento energético do combustível, resultando em maior eficiência no dia a dia e redução do consumo”, afirma Ricardo Plöger, Vice-presidente de Desenvolvimento do Produto da Volkswagen América do Sul.
Com o lançamento, a Volkswagen passa a contar com quatro modelos enquadrados nas diretrizes do Carro Sustentável, ao lado do Polo Track, Polo Robust e Tera MPI. A Saveiro Robust Etanol passa a ser oferecida tanto no canal de vendas diretas quanto nas concessionárias para o consumidor final de varejo.
Em 2025, a Saveiro registrou 67.753 unidades emplacadas e foi o segundo modelo mais vendido da marca no canal de vendas diretas. Neste ano, de janeiro e setembro, a picape soma 38.726 unidades comercializadas.
Volkswagen Saveiro Robust Etanol (Cabine Simples)
Motor: 1.6 MSI (EA211), 4 cilindros, alimentado exclusivamente por etanol
Potência: 116 cv
Torque: 16,1 kgfm
Taxa de compressão: 11,5:1
Transmissão: Manual de 5 velocidades
Consumo combinado: 8,5 km/l
Eficiência energética: 1,81 MJ/km
Emissões (CO² poço à roda): 50 g/km
Preço: R$ 111.490
*Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Volkswagen e revisado pela equipe de jornalistas de Motor.