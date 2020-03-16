Renault Duster ganha novo visual mais robusto

Novo Renault Duster mantém conforto até em situações off-road Crédito: Renault/divulgação

Com as aparências externa e interna renovadas, o Renault Duster 2021 chega ao mercado brasileiro mais confortável para encarar os trajetos urbanos e situações off-road. A venda era esperada com muita expectativa desde o lançamento que ocorreu em 2017, na Europa. Com quatro versões, o veículo tem preços de R$ 71.790. Na versão de entrada Zen manual, a R$ 87.490, na topo de linha Iconic CVT X-Tronic.

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O design do SUV passou por diversas modificações. Portas, capô, para-choques ficaram renovados. Disponível em oito opções de cores, o Duster está mais robusto. Parece bastante com o Sandero e ainda lembra o antecessor. No entanto, de acordo com a montadora francesa, o carro não aproveitou nenhuma peça externa do modelo anterior.

Dá para reparar a inspiração no Jeep Renegade ao olhar a traseira, já que as lanternas estão mais quadradas. O porta-malas é grande, considerado o maior da categoria, com 475 litros.

Modelo 2021 do Renault Duster lembra antecessor e tem inspiração no Jeep Renegade Crédito: RODOLFO BUHRER

DESEMPENHO

O conjunto mecânico inclui o já conhecido motor 1.6 aspirado que rende 120 cv no etanol, 118 na gasolina e torque de 16,2 kgfm. Conta ainda com Stop&Start, que ajuda na economia de combustível, e câmbio manual de cinco marchas ou do tipo CVT. É uma pena ainda não ter opção com motor turbo de injeção direta. Além disso, ele não é ofertado na versão 2.0 e também não há mais tração 4x4.

Além do Renegade, que parte de R$ 79.290, e do Compass, o Duster segue na disputa de mercado com Hyundai Creta, Nissan Kicks, Honda HR-V, VW T-Cross e Chevrolet Tracker, que será lançado nos próximos dias.

Durante teste em Foz do Iguaçu, no Paraná, vimos que não dá para esperar acelerações e retomadas tão intensas ao dirigir o SUV.

O modelo automático consome com etanol 7,2 km/l na cidade e 7,8 km/l na estrada. Com gasolina, vai a 11,1 km/l na cidade ou na estrada. A altura do solo de 23,7 cm e os ângulos de entrada e saída (30 e 34 graus) ajudam a encarar os trajetos esburacados.

Painel de instrumentos, volante e bancos foram repaginados. Crédito: RODOLFO BUHRER

TECNOLOGIA

Sobre os itens de série, o modelo tem controle de tração e estabilidade, direção com assistência elétrica e assistente de partida em rampa. Mas, a nova versão possui apenas os dois airbags frontais obrigatórios. A versão Iconic CVT possui ainda sistema Multiview com quatro câmeras, alerta de ponto cego, sensor de luminosidade, chave cartão hands free, rodas de liga leve 17 diamantadas e apoio de braço.

O carro atende bem quem gosta de aventura e oferece conforto para quem quer circular mais na cidade.

VERSÕES E PREÇOS

O novo Duster 2021 chega ao mercado em quatro versões:

Zen: Barras de teto na cor preta, direção elétrica, ar-condicionado manual, faróis com assinatura LED, airbags dianteiros, ABS com AFU, ESP, HSA, cinto de segurança de três pontos em todas as posições, dois ISOFIX no banco traseiro, vidro elétrico nas quatro portas, Stop & Start, trava elétrica com fechamento automático (CAR), banco do motorista com regulagem de altura, luz de cortesia traseira, banco traseiro rebatível bipartido, alarme perimétrico, tomada 12V traseira, rodas de aço 16, rádio 2DIN, quatro alto-falantes e chave canivete. Opcionais: Multimídia Easy Link, faróis de neblina e rodas de liga leve 16.

Zen CVT X-TRONIC: Todos os itens da versão Zen + câmbio CVT X-Tronic e ponteira do escapamento cromada. Opcionais: Multimídia Easy Link, faróis de neblina, rodas de liga-leve 16.

Intense CVT X-TRONIC: Todos os itens da versão Zen CVT- X-TRONIC + grade dianteira cromada, maçanetas na cor da carroceria, barras de teto cromadas, aplique prateado nos para-choques, faróis de neblina, retrovisor externo elétrico cromado, rodas de liga leve 16, vidros elétricos com função um toque, indicador de temperatura externa, luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas, espelhos nos dois para-sóis, volante em couro, sistema multimídia Easy Link, sensor de estacionamento traseiro com câmera , ar-condicionado automático e controlador e limitador de velocidade. Opcional: banco de couro.