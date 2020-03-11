Vídeo: Confira como ficou o novo Renault Duster

O Renault Duster 2021 acaba de chegar ao mercado brasileiro com visual totalmente renovado. Acompanhamos o lançamento do SUV em Foz do Iguaçu (PR), fizemos um test-drive e trazemos todos os detalhes para você. Confira o vídeo!
Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:00
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