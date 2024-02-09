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Concessionárias do ES e montadoras

Promoções têm até desconto para motoristas de aplicativo comprar carro elétrico

Campanhas especiais de concessionárias do ES e montadoras estão com oportunidades para quem quer em comprar carro ou moto zero no mês de fevereiro

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 17:29

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

09 fev 2024 às 17:29
BYD dá largada em sua expansão no Brasil com elétrico Dolphin
BYD tem oferta especial para motoristas de aplicativo que desejam adquirir o Dolphin Crédito: BYD/Divulgação
Para quem está pensando em comprar um carro ou moto zero quilômetro, as concessionárias do Espírito Santo e montadoras trazem campanhas com ofertas especiais, com descontos de até R$ 23 mil e até financiamento com descontos para motoristas de aplicativo
A 99, a BYD e o Santander estão com uma parceria para compra de carros elétricos da montadora chinesa. A iniciativa oferece condições de pagamento especiais para a compra do modelo BYD Dolphin, à vista ou financiado pelo banco Santander, com desconto de 15% na taxa de financiamento, caso o motorista opte pelo pagamento sem entrada.
Já a Volkswagen reduziu os preços do seu serviço de assinatura, o Sign&Drive, para o SUV elétrico ID.4 da montadora. O serviço tem redução na mensalidade, partindo de R$ 6.990, com contrato de 24 meses e franquia de 1,5 mil quilômetros.

Orvel Volkswagen

Volkswagen Polo Track
O Polo Track está com parcelas de R$ 999 Crédito: Volkswagen/Divulgação
Volkswagen Polo Track 2024: a partir de R$ 79.900 com entrada reduzida e parcelas de R$ 999.

Orvel Renault

Renault Kwid na versão Zen
Kwid Zen: Últimas unidades com desconto de R$ 7.200 Crédito: Renault/Divulgação
  • Renault Kwid Zen: de R$71.190 por R$ 63.990. Últimas unidades com desconto de R$ 7.200.
  • Duster Intense Plus MT: R$122.290 por R$ 114.290. Últimas unidades com desconto de R$ 8 mil.
  • Renault Oroch Intense: de R$ 122.990 por R$ 109 mil. Últimas unidades com desconto de R$ 13.990.

Tai Motors

Hyundai Creta estreia linha esportiva N Line no Brasil; veja preço
O Hyundai Creta N Line tem bônus de até R$ 12.500 Crédito: Hyundai/Divulgação
  • Hyundai Creta N-Line: bônus de até R$ 12.500
  • Hyundai Creta Ultimate: taxa de financiamento de 0,99% ao mês e revisões grátis. 
  • Hyundai Creta Comfort Plus: bônus de até R$ 9 mil no usado utilizado na troca e taxa de financiamento de 0,99% ao mês. 
  • Hyundai HB20 S Comfort: o sedã pode ser adquirido por R$ 105.990 (preço do hatch)

CVC

Nova Chevrolet Montana chega às lojas em 2023
 Chevrolet Montana: financiamento com taxa zero em até 24 vezes Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Chevrolet Onix:  bônus de até R$ 10 mil e financiamento com taxa zero em até 24 vezes
  • Chevrolet Tracker: bônus de até R$ 15 mil e financiamento com taxa zero em até 24 vezes.
  • Chevrolet Montana: financiamento com taxa zero em até 24 vezes

Vitoriawagen

Volkswagen Virtus 2023
Volkswagen Virtus tem valorização de R$ 10 mil no carro da negociação Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Volkswagen Polo Track: desconto de R$ 5 mil e pode ser adquirido com entrada mais financiamento em até 60 meses. 
  • Volkswagen T-Cross Comfortline: valorização de até R$ 18 mil no veículo usado na troca e taxa zero de financiamento. 
  • Volkswagen T-Cross Sense: a partir de R$ 112.190 e tem taxa zero de financiamento. 
  • Volkswagen Virtus: valorização de R$ 10 mil no carro da negociação e taxa zero de financiamento.

GW Lider

GWM Ora 03
O Ora 03 ainda pode ser adquirido com o preço sem o aumento dos impostos Crédito: GWM/Divulgação
  • GWM Ora 03 Skin: pode ser adquirido sem aumento de preço, no valor de R$ 150 mil, com entrada de 50% mais 24 parcelas fixas com taxa zero de juros. Além disso, o cliente ganha recarga de bateria grátis em 2024.
  • Haval H6: ainda pode ser comprado antes do aumento do imposto, por a partir de R$ 214 mil, com 60% do valor de entrada mais saldo em 24 meses com taxa zero.

Vitória Motors Mercedes-Benz

  • Mercedes-Benz GLB 200 Progressive: bônus de trade-in de R$ 40 mil na valorização do seminovo.
  • Mercedes-Benz CLA 45 AMG: bônus de trade-in de R$ 40 mil na valorização do seminovo.

Ram

Veículos selecionados com descontos de até mais de R$ 40 mil. Dependendo do modelo, podem contar com bônus de até R$ 20 mil no seminovo, em usado e IPVA 2024 grátis.

Volkswagen

Mensalidade para assinatura do modelo ID.4, dentro do programa Sign&Drive, parte de R$ 6.990 mantendo os mesmos benefícios do programa de assinatura, com pacotes a partir de 1,5 mil quilômetros por mês
Os clientes que já têm a assinatura do ID.4 no VW Sign&Drive terão os contratos atualizados e valor da mensalidade reduzido. Além disso, o valor a mais pago nas faturas anteriores será abatido a partir de abril.

BMW Motorrad

BMW F 900 R
BMW F 900 R pode ser adquirida por meio de parcelas mensais a partir de R$ 900 Crédito: Divulgação
  • BMW F 850 GS Adventure: modelo de R$ 84.500 tem R$ 5 mil de bônus para o cliente utilizar da forma como preferir.
  • BMW F 900 R: a partir de R$ 64.900, na versão Sport, pode ser adquirida por meio de parcelas mensais a partir de R$ 900, com taxa de 0,99% ao mês e entrada de 60%, oportunidades disponíveis via BMW Serviços Financeiros.

BYD

Condições de pagamento especiais para a compra do modelo BYD Dolphin, à vista ou financiado pelo banco Santander, vai assegurar um desconto de 15% na taxa de financiamento, caso o motorista opte pelo pagamento sem entrada.
A condição fica ainda mais vantajosa conforme o plano escolhido: redução de até 22% sobre a taxa para quem der entrada a partir de 30% do valor do carro e abatimento de até 26% da taxa pagando a partir de 50%.
Desconto de 6% (R$ 8.988) sobre o valor de lista do modelo Dolphin, atualmente avaliado em R$ 149.800.

Kobe

Nissan Kicks XPlay
A edição limitada Kicks XPlay tem taxa zero e R$ 22 mil de bônus Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
  • Nissan Frontier:  até R$ 65 mil de bônus na valorização do usado.
  • Nissan Kicks XPlay (edição limitada): taxa zero e R$ 22 mil de bônus
  • Nissan Sentra Exclusive: de R$ 162.990 por R$ 139.990
  • Nissan Versa Advance: de R$ 125.990 por R$ 110.990 mais taxa

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