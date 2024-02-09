Promoções têm até desconto para motoristas de aplicativo comprar carro elétrico

Para quem está pensando em comprar um carro ou moto zero quilômetro, as concessionárias do Espírito Santo e montadoras trazem campanhas com ofertas especiais, com descontos de até R$ 23 mil e até financiamento com descontos para motoristas de aplicativo
A 99, a BYD e o Santander estão com uma parceria para compra de carros elétricos da montadora chinesa. A iniciativa oferece condições de pagamento especiais para a compra do modelo BYD Dolphin, à vista ou financiado pelo banco Santander, com desconto de 15% na taxa de financiamento, caso o motorista opte pelo pagamento sem entrada.
Já a Volkswagen reduziu os preços do seu serviço de assinatura, o Sign&Drive, para o SUV elétrico ID.4 da montadora. O serviço tem redução na mensalidade, partindo de R$ 6.990, com contrato de 24 meses e franquia de 1,5 mil quilômetros.
Orvel Volkswagen
Volkswagen Polo Track 2024: a partir de R$ 79.900 com entrada reduzida e parcelas de R$ 999.
Orvel Renault
- Renault Kwid Zen: de R$71.190 por R$ 63.990. Últimas unidades com desconto de R$ 7.200.
- Duster Intense Plus MT: R$122.290 por R$ 114.290. Últimas unidades com desconto de R$ 8 mil.
- Renault Oroch Intense: de R$ 122.990 por R$ 109 mil. Últimas unidades com desconto de R$ 13.990.
Tai Motors
- Hyundai Creta N-Line: bônus de até R$ 12.500
- Hyundai Creta Ultimate: taxa de financiamento de 0,99% ao mês e revisões grátis.
- Hyundai Creta Comfort Plus: bônus de até R$ 9 mil no usado utilizado na troca e taxa de financiamento de 0,99% ao mês.
- Hyundai HB20 S Comfort: o sedã pode ser adquirido por R$ 105.990 (preço do hatch)
CVC
- Chevrolet Onix: bônus de até R$ 10 mil e financiamento com taxa zero em até 24 vezes
- Chevrolet Tracker: bônus de até R$ 15 mil e financiamento com taxa zero em até 24 vezes.
- Chevrolet Montana: financiamento com taxa zero em até 24 vezes
Vitoriawagen
- Volkswagen Polo Track: desconto de R$ 5 mil e pode ser adquirido com entrada mais financiamento em até 60 meses.
- Volkswagen T-Cross Comfortline: valorização de até R$ 18 mil no veículo usado na troca e taxa zero de financiamento.
- Volkswagen T-Cross Sense: a partir de R$ 112.190 e tem taxa zero de financiamento.
- Volkswagen Virtus: valorização de R$ 10 mil no carro da negociação e taxa zero de financiamento.
GW Lider
- GWM Ora 03 Skin: pode ser adquirido sem aumento de preço, no valor de R$ 150 mil, com entrada de 50% mais 24 parcelas fixas com taxa zero de juros. Além disso, o cliente ganha recarga de bateria grátis em 2024.
- Haval H6: ainda pode ser comprado antes do aumento do imposto, por a partir de R$ 214 mil, com 60% do valor de entrada mais saldo em 24 meses com taxa zero.
Vitória Motors Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz GLB 200 Progressive: bônus de trade-in de R$ 40 mil na valorização do seminovo.
- Mercedes-Benz CLA 45 AMG: bônus de trade-in de R$ 40 mil na valorização do seminovo.
Ram
Veículos selecionados com descontos de até mais de R$ 40 mil. Dependendo do modelo, podem contar com bônus de até R$ 20 mil no seminovo, em usado e IPVA 2024 grátis.
Volkswagen
Mensalidade para assinatura do modelo ID.4, dentro do programa Sign&Drive, parte de R$ 6.990 mantendo os mesmos benefícios do programa de assinatura, com pacotes a partir de 1,5 mil quilômetros por mês
Os clientes que já têm a assinatura do ID.4 no VW Sign&Drive terão os contratos atualizados e valor da mensalidade reduzido. Além disso, o valor a mais pago nas faturas anteriores será abatido a partir de abril.
BMW Motorrad
- BMW F 850 GS Adventure: modelo de R$ 84.500 tem R$ 5 mil de bônus para o cliente utilizar da forma como preferir.
- BMW F 900 R: a partir de R$ 64.900, na versão Sport, pode ser adquirida por meio de parcelas mensais a partir de R$ 900, com taxa de 0,99% ao mês e entrada de 60%, oportunidades disponíveis via BMW Serviços Financeiros.
BYD
Condições de pagamento especiais para a compra do modelo BYD Dolphin, à vista ou financiado pelo banco Santander, vai assegurar um desconto de 15% na taxa de financiamento, caso o motorista opte pelo pagamento sem entrada.
A condição fica ainda mais vantajosa conforme o plano escolhido: redução de até 22% sobre a taxa para quem der entrada a partir de 30% do valor do carro e abatimento de até 26% da taxa pagando a partir de 50%.
Desconto de 6% (R$ 8.988) sobre o valor de lista do modelo Dolphin, atualmente avaliado em R$ 149.800.
Kobe
- Nissan Frontier: até R$ 65 mil de bônus na valorização do usado.
- Nissan Kicks XPlay (edição limitada): taxa zero e R$ 22 mil de bônus
- Nissan Sentra Exclusive: de R$ 162.990 por R$ 139.990
- Nissan Versa Advance: de R$ 125.990 por R$ 110.990 mais taxa