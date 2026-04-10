Produção e vendas de motos crescem no primeiro trimestre e batem novo recorde

A fábrica da Honda no PIM em Manaus (AM) é uma das principais fontes de produção de motocicletas no país. Crédito: Divulgação

A indústria de motocicletas manteve ritmo elevado no início de 2026 e já acumula resultados recordes no país. De janeiro a março foram 561.400 unidades produzidas no Polo Industrial de Manaus (PIM), alta de 12,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram fabricadas 500.900 motos. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

O crescimento ocorre em um cenário de demanda aquecida. No mesmo período, o mercado brasileiro registrou recorde histórico de vendas, com alta de mais de 30% em março na comparação anual, segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) .

A relação entre produção e vendas ajuda a explicar o desempenho. Como as fábricas ajustam o volume de montagem de acordo com o ritmo do mercado, o aumento na fabricação indica um consumo mais forte de motocicletas no país. O ritmo de crescimento das vendas foi superior ao da produção.

“Apesar do desempenho positivo, seguimos atentos aos desafios previstos para o ano, especialmente no que se refere ao cenário internacional e a possibilidade de estiagem na região amazônica. Mesmo assim, mantemos uma perspectiva de continuidade do crescimento ao longo do ano”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.

A entidade tem objetivo de fechar o ano de 2026 com 2.070.000 motocicletas fabricadas, crescimento de 4,5% em relação a 2025.

Março acelera produção e continua tendência de alta

Produção de motocicletas no primeiro trimestre superou o mesmo período de 2025. Crédito: Abraciclo/Divulgação

Depois de um fevereiro mais curto, impactado pelo Carnaval, a produção voltou a crescer em março. Foram 212.700 motocicletas fabricadas no mês, volume 34,5% superior ao de março de 2025 e 29,6% acima de fevereiro deste ano. Como já visto em outros meses, segue a dinâmica do setor, em que meses com mais dias úteis tendem a concentrar maior volume de produção e vendas.

Vendas atingem maior nível da história

No varejo, o desempenho foi ainda mais forte. Em março, foram 221.600 motocicletas licenciadas no Brasil, alta de 33,4% na comparação com o mesmo mês de 2025. O resultado representa o maior volume de vendas da história para o mês, consolidando o bom momento do mercado no início do ano.

No acumulado do primeiro trimestre, o setor também registra recorde histórico de licenciamentos, com 571,7 mil motocicletas registradas no Brasil, acompanhando o crescimento da produção.

As exportações também cresceram no início do ano, mantendo o movimento de alta. Em março, foram exportadas 4.600 motocicletas, aumento de 15% em relação a fevereiro e de 27,8% na comparação com março de 2025 .

Baixa cilindrada segue dominante

A produção nacional continua concentrada em modelos de menor cilindrada. De janeiro a março, foram fabricadas 435.700 motocicletas de até 160 cm³, o equivalente a 77,6% do total. Na comparação com 2025 houve crescimento de 10,9% . As motos de média cilindrada, de 161 cm³ a 449 cm³, somaram 110.400 unidades, com alta de 13,6%.

Já os modelos acima de 450 cm³ registraram o maior avanço proporcional, com 15.300 unidades produzidas, crescimento de 39,1%, ainda que representem apenas 2,7% do total.

Segmento street lidera a produção

Honda CG 160 foi o modelo que vendeu mais unidades no Brasil, no ano passado. Crédito: Honda/Divulgação

Entre as categorias, as motocicletas do tipo street seguem na liderança. No primeiro trimestre, foram produzidas 290.300 unidades, crescimento de 11,7% em relação a 2025 .

Outros destaques incluem:

Motoneta: 112 mil unidades (+11%)

Trail: 73,6 mil unidades (+9,2%)

Naked: 49,4 mil unidades (+6,7%)

Entre os segmentos menores, o destaque foi o crescimento das scooters, que avançaram 190%, embora ainda com participação reduzida no total produzido.

Abraciclo completa 50 anos em meio a recordes

O desempenho do setor em 2026 coincide com um marco para a indústria. A Abraciclo completa 50 anos de atuação neste ano. Criada em 1976, a entidade reúne as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus e acompanha indicadores como produção, vendas e exportações do segmento e busca o desenvolvimento socioeconômico sustentável e a ampliação da competitividade do setor.