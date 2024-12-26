Nissan Sentra esbanja estilo na versão Exclusive com reforço do pacote Interior Premium

Em junho deste ano, a linha 2025 do sedã médio apresentou ao mercado brasileiro um “facelift” em relação à oitava geração Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Apesar do sucesso que fez desde o seu lançamento nos Estados Unidos e no México, a oitava geração do Nissan Sentra demorou a chegar ao Brasil. Desembarcou apenas em março de 2023, longos quatro anos após a sua estreia mundial – foi revelada em 2019 na China, sob o nome de Sylphy.

E apenas um ano e três meses depois de ser lançada por aqui, em junho deste ano, a linha 2025 do sedã médio apresentou ao mercado brasileiro um “facelift” em relação à oitava geração. Além da reestilização na parte frontal, a linha 2025 do três volumes produzido no México ganhou aperfeiçoamentos na segurança e no conforto.

O preço do modelo começa em R$ 160.290 na configuração básica Advance e chega a R$ 178.390 na Exclusive com o pacote Interior Premium – a versão avaliada. O Sentra Exclusive é disponível nas cores metálicas Cinza Atlântico e Cinza Grafite, a sólida Preto Premium e a perolizada Branco Diamond, sendo que a Branco Diamond (a do modelo testado) e a Cinza Atlântico oferecem opções biton, com teto Preto Premium. Desde o lançamento da linha 2025, o sedã da Nissan aumentou em 25% a média mensal de vendas – de 400 para 500 unidades.

Foi mantido o visual frontal musculoso da oitava geração, inspirado nos sedãs maiores da Nissan – como o Altima e o Maxima Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

A maior mudança na linha 2025 do Sentra foi na frente, onde a habitual grade “V-motion” trocou alguns acabamentos cromados por pretos brilhantes e foi preenchida com filetes horizontais. Continua ladeada pelo conjunto óptico de leds com luzes de condução diurna (DTRL) e sublinhada pelo para-choque, que ganhou vincos e perdeu as luzes diurnas em leds na parte inferior, agora integradas aos faróis.

Os auxiliares de neblina não estão mais disponíveis. O sedã incorporou o novo logotipo da marca japonesa na frente e na tampa traseira. Foi mantido o visual frontal musculoso da oitava geração, inspirado nos sedãs maiores da Nissan – como o Altima e o Maxima. Permanece a linha de cintura elevada, com teto baixo e caimento gradual na traseira, no estilo cupê.

As lanternas com lâmpadas halógenas mantém o formato de bumerangue. Teto solar, chave I-Key redesenhada, rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro reforçam o aspecto de requinte da versão Exclusive.

As dimensões não foram alteradas em relação à oitava geração do sedã – são 4,64 metros de comprimento, 1,81 metro de largura, 1,45 metro de altura e generosos 2,71 metros de entre-eixos, um dos melhores da categoria.

Teto solar, chave I-Key redesenhada, rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro reforçam o aspecto de requinte da versão Exclusive Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Motorização

O motor de 2,0 litros de terceira geração da família MR20DD, apresentado no Brasil no início de 2023 junto com a oitava geração do Sentra, não teve mudanças na linha 2025. Aspirado e movido exclusivamente a gasolina, desenvolve 151 cavalos de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm.

O acabamento interno do motor é espelhado para reduzir atrito dos cilindros e melhorar o resfriamento, por meio de uma tecnologia de aço spray utilizada no superesportivo Nissan GT-R. Um eixo de balanceamento ajuda a reduzir vibração e ruídos, com a válvula de controle de fluxo de ar em múltiplas seções (Tumble Control Valve – TCV), para melhorar o fluxo de ar na admissão. O câmbio CVT XTronic de oitava geração simula 8 marchas.

A linha 2025 do Sentra conta com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) e traz de série, em todas as variantes, sistemas de auxílio ao motorista como monitoramento de ponto cego, alertas de tráfego cruzado traseiro e de prevenção de mudança de faixa e faróis automáticos inteligentes.

O preço do modelo começa em R$ 160.290 na configuração básica Advance e chega a R$ 178.390 na Exclusive Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Toda a linha do médio mexicano conta com alerta avançado de colisão frontal, alerta de atenção do motorista e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Já o piloto automático e a Visão 360 Graus com detecção de objetos em movimento são disponíveis apenas na Exclusive.

Também somente na “top” há o assistente de frenagem, o assistente de prevenção de mudança de faixa e o controle dinâmico de chassi integrado – que utiliza recursos do controle de tração e de distribuição automática de frenagem para manter o carro na trajetória correta. Com a partida remota, é possível acionar o motor à distância pressionando o botão de travamento das portas.

Experiência a bordo - Caramelo com “pedigree”

O interior Premium concede ao habitáculo do Sentra um aspecto especialmente sofisticado Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Em sua versão topo de linha Exclusive e com o reforço do vistoso Interior Premium, o habitáculo do Nissan Sentra tem um aspecto especialmente sofisticado. O pacote adiciona revestimentos que simulam couro na cor caramelo nos bancos, nas portas e no painel. Há um cuidado maior com os materiais e montagem, além do próprio design, que é requintado com uma pitada de esportividade.

O volante de base achatada tem ajustes de altura e profundidade e proporciona boa pegada, abrigando as aletas para troca de marchas manuais e o acionamento do piloto automático. O painel de TFT colorido de 7 polegadas torna fácil a visualização das informações do computador de bordo.

A central multimídia tem tela “touchscreen” de 8 polegadas – um tanto diminuta em relação às tendências atuais. Contudo, as conexões com Apple CarPlay e Android Auto são feitas apenas com cabos – um sedã médio “top” não deveria oferecer nada aquém de conexões wireless.

A linha 2025 do Sentra conta com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) e traz de série, em todas as variantes, sistemas de auxílio ao motorista Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

A qualidade das imagens das câmeras para as manobras também não é das melhores. Já o sistema de som da Bose esbanja a qualidade usual da famosa marca norte-americana especializada em produtos de áudio.

No console central, embaixo do apoio de braço, há um compartimento com 7,7 litros de capacidade. Na dianteira e na traseira, os bancos trazem a tecnologia que a Nissan chama de “Gravidade Zero” (Zero Gravity) – inspirada em estudos de ergonomia da NASA, para aliviar a tensão nas costas e proporcionar viagens longas sem cansaço.

O espaço no banco traseiro é amplo, mas falta uma saída de ar-condicionado para a segunda fileira. O porta-malas do Sentra comporta 466 litros e tem a boca do compartimento mais perto do solo, facilitando a acomodação de bagagens grandes.

Impressões ao dirigir - Sedã com “S” maiúsculo

O motor de 2,0 litros de terceira geração, apresentado no Brasil em 2023 junto com a oitava geração, não teve mudanças Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O motor 2.0 do Sentra entrega 151 cavalos a 6 mil rpm e 20 kgfm a 4 mil rpm. Aspirado, movido a gasolina e com sistema de injeção direta, ele se beneficia da boa parceria com o câmbio CVT XTronic de oitava geração. Apesar de não contar com um turbocompressor, o conjunto oferece acelerações eficientes.

Com 8 marchas simuladas, o câmbio inclui conversor de torque com resposta mais rápida, enquanto os “paddles shifters” permitem controlar as mudanças das marchas (simuladas). Desenvolvido para aumentar o torque sem sacrificar o controle e o conforto nas partidas e ultrapassagens, o conjunto é harmônico.

São quatro programas de modo de condução, acionáveis por um botão praticamente imperceptível na alavanca de câmbio: “Normal”, “Sport” (mantém a marcha mais baixa com rotações mais altas), “Manual” (para seleção das marchas por meio de “paddles shifters” atrás do volante) e “Eco” (ajusta a entrega de energia e a resposta do acelerador para reduzir o consumo).

O motor 2.0 do Sentra entrega 151 cavalos a 6 mil rpm e 20 kgfm a 4 mil rpm Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Em todos ele, a impressão é de que o “powertrain” do Sentra escapa dos desperdícios de força para privilegiar a eficiência. De acordo com a Nissan, o sedã acelera de zero a 100 km/h em 9,4 segundos e pode chegar a 200 km/h. Para o Inmetro, o Sentra tem consumo urbano de 11 km/l e rodoviário de 13,9 km/l – mas é possível de se obter números melhores, tanto na cidade quanto na estrada.

O sistema de suspensão tem suporte tipo MacPherson com amortecedores de tubo duplo na dianteira e multilink na traseira. O objetivo da combinação é oferecer diversão ao dirigir, sem abdicar do conforto e da estabilidade – características mandatórias em um bom sedã. Pela correta calibração da suspensão, o Sentra permite acelerar forte sem que ameace escapar nas curvas.

E o aumento da rigidez da plataforma – 41% a mais em relação à geração anterior – explica a notável evolução da qualidade de rodagem. O para-choque dianteiro requer alguma atenção, pois pode eventualmente raspar nas exageradas valetas e lombadas, comuns pelo Brasil afora.

Com 8 marchas simuladas, o câmbio inclui conversor de torque com resposta mais rápida Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

A posição ao dirigir típica dos sedãs – mais baixa que a dos SUVs – agrada muita gente. Os equipamentos de auxílio ao motorista da “top” – assistente de frenagem, alerta de mudança de faixa e controle dinâmico de chassi integrado – se mostram efetivos sempre que há demanda.

Mas sistemas de segurança mais avançados, como frenagem autônoma de emergência e controle de cruzeiro adaptativo, não estão disponíveis. Inexplicavelmente, a Nissan insistiu em manter na linha 2025 do Sentra o freio de estacionamento ativado em um anacrônico pedalzinho posicionado à esquerda do freio comum – um botão eletrônico no console seria uma solução bem mais prática, elegante e contemporânea.

O sistema de suspensão tem suporte tipo MacPherson com amortecedores de tubo duplo na dianteira e multilink na traseira Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Ficha técnica - Nissan Sentra Exclusive