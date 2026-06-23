Desvalorização de carros usados e seminovos acelera em maio, mas preço médio sobe

O índice de desvalorização dos carros usados e seminovos registrou aceleração no mês de maio, sinalizando uma acomodação na demanda que vinha se mostrando aquecida no início do ano. Ao mesmo tempo, o preço médio desse tipo de veículo atingiu R$ 90.082 em maio, conforme aponta o Estudo MegaDealer de Performance de Veículos Usados (PVU), baseado em dados da plataforma Auto Avaliar.





Esse valor foi acompanhado por um aumento na atividade operacional das concessionárias, que contabilizaram 293.163 avaliações e 51.609 captações no mês, volumes 22,6% e 15,6% superiores aos registrados em maio de 2025, respectivamente.





Já a depreciação de seminovos e usados apresentou um indicativo médio de 0,45% em maio, segundo o Índice Webmotors. O indicador representa uma retração de 0,13% em relação ao mês de abril, quando o índice havia registrado queda de 0,32%.





“O comportamento dos preços em maio mostra uma desvalorização dos carros usados acima da média dos últimos meses, indicando uma demanda mais contida depois do ritmo mais aquecido observado no início deste ano ou uma oferta maior de veículos disponíveis para venda”, afirma Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.





A tendência de baixa também foi verificada no mercado de veículos zero quilômetro, que encerrou maio com variação negativa de 0,16%, ante os 0,04% registrados no mês anterior. No recorte de veículos eletrificados, os modelos híbridos usados registraram desvalorização de 0,65% em maio, mantendo um patamar próximo ao índice de depreciação de 0,66% registrado em abril.





Entre os híbridos novos, o índice recuou para 0,16%. Os elétricos usados mantiveram a trajetória de depreciação, passando de 0,14% em abril para 0,23% em maio, enquanto os elétricos zero quilômetro saíram da estabilidade para fechar em uma queda de 0,03%.