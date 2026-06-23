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Mercado automotivo

Desvalorização de carros usados e seminovos acelera em maio, mas preço médio sobe

Pesquisas mostram que modelos desvalorizaram mais rápido no mês, mas ticket médio de venda subiu; giro nos pátios das lojas está mais veloz

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 15:50

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

23 jun 2026 às 15:50
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Preço médio de modelos usados e seminovos aumentou para R$ 90.082  Shutterstock

O índice de desvalorização dos carros usados e seminovos registrou aceleração no mês de maio, sinalizando uma acomodação na demanda que vinha se mostrando aquecida no início do ano. Ao mesmo tempo, o preço médio desse tipo de veículo atingiu R$ 90.082 em maio, conforme aponta o Estudo MegaDealer de Performance de Veículos Usados (PVU), baseado em dados da plataforma Auto Avaliar.


Esse valor foi acompanhado por um aumento na atividade operacional das concessionárias, que contabilizaram 293.163 avaliações e 51.609 captações no mês, volumes 22,6% e 15,6% superiores aos registrados em maio de 2025, respectivamente. 


Já a depreciação de seminovos e usados apresentou um indicativo médio de 0,45% em maio, segundo o Índice Webmotors. O indicador representa uma retração de 0,13% em relação ao mês de abril, quando o índice havia registrado queda de 0,32%.


“O comportamento dos preços em maio mostra uma desvalorização dos carros usados acima da média dos últimos meses, indicando uma demanda mais contida depois do ritmo mais aquecido observado no início deste ano ou uma oferta maior de veículos disponíveis para venda”, afirma Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.


A tendência de baixa também foi verificada no mercado de veículos zero quilômetro, que encerrou maio com variação negativa de 0,16%, ante os 0,04% registrados no mês anterior. No recorte de veículos eletrificados, os modelos híbridos usados registraram desvalorização de 0,65% em maio, mantendo um patamar próximo ao índice de depreciação de 0,66% registrado em abril. 


Entre os híbridos novos, o índice recuou para 0,16%. Os elétricos usados mantiveram a trajetória de depreciação, passando de 0,14% em abril para 0,23% em maio, enquanto os elétricos zero quilômetro saíram da estabilidade para fechar em uma queda de 0,03%.

Modelos com melhor desempenho

Dentro do estudo MegaDealer PVU, no ranking de modelos seminovos (ano-modelo 2023 a 2025) com melhor desempenho financeiro, o Renault Kwid liderou com preço médio de R$ 53,8 mil e margem de 13,5%. O Peugeot 208 registrou preço médio de R$ 74,9 mil e margem de 11,9%, seguido pelo Caoa Chery Tiggo 5x, com média de R$ 106,7 mil e margem de 11,6%.


Em termos de velocidade de vendas, o Caoa Chery Tiggo 7 registrou a menor permanência em estoque, com média de 33 dias, seguido pelo Toyota Corolla, com 34 dias. 


Na análise por categorias, os veículos elétricos e híbridos de marcas chinesas, como BYD e GWM, registraram o maior retorno financeiro para lojistas, com rendimentos que mais do que dobraram o valor investido na operação, atingindo 113%. O segmento de SUVs compactos manteve a maior participação na preferência dos compradores, respondendo por 30% do volume total de maio.

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