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Anfavea anuncia Igor Calvet como primeiro presidente contratado do mercado

Ao invés de um presidente indicado pelas marcas associadas, a associação passa a ser representada por um executivo de mercado contratado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 15:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2025 às 15:57
Igor Calvet, presidente da Anfavea
Igor Calvet foi contratado em 2023 como diretor executivo da Anfavea Crédito: Anfavea/Divulgação
A Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil, anunciou nesta segunda-feira (24) a nomeação de Igor Calvet como seu novo presidente executivo. É um passo considerado histórico na governança da entidade. Ao invés de um presidente indicado pelas marcas associadas, a associação passa a ser representada por um executivo de mercado contratado.
O atual presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, deixará o cargo em 21 de abril e iniciará imediatamente o processo de transição com Calvet.
"Essa mudança representa um avanço fundamental na governança da Anfavea. A decisão de nomear um presidente executivo de mercado reforça nosso compromisso com a profissionalização e modernização da entidade, fortalecendo nossa representatividade e aprimorando o diálogo com os diferentes interlocutores do setor automotivo e do governo", comenta Leite em comunicado.
Com experiência em políticas industriais, comércio exterior e inovação, Calvet já atuou no ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, onde foi secretário de desenvolvimento e competitividade industrial. Também foi presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Após deixar o setor público, foi contratado pela Anfavea em outubro de 2023, passando a atuar como diretor executivo da associação das montadoras.
Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), Calvet é mestre e doutorando em Ciências Políticas pela mesma instituição. Sua experiência no setor público e articulação institucional é considerada fundamental pela entidade no fortalecimento de sua representatividade.
"A Anfavea tem um papel fundamental na construção de políticas públicas que impactam diretamente o setor automotivo e a economia brasileira. Estou honrado em assumir essa posição e comprometido em intensificar o diálogo com o governo e com todo o setor, buscar soluções para os desafios do setor e apoiar a inovação e a competitividade da indústria nacional", declara Igor Calvet.

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