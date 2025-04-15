Vale e Bandes selam acordo de descarbonização com foco em fornecedores

“Quando a Vale busca conosco todas as alternativas possíveis para a descarbonização, nos deixa animados, pois esse é um caminho sem volta. O debate na COP 30 é a implementação do financiamento. Nosso Fundo de Descarbonização já vai iniciar com meio bilhão de reais e tenho certeza que irá atrair novos investidores. Temos condições de publicar o edital para selecionar a gestora do fundo e vamos dar o pontapé inicial e definitivo para esse caminho sem volta que é a descarbonização”, afirmou o governador.

