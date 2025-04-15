Vale e Bandes selam acordo de descarbonização com foco em fornecedores

Para fomentar a economia verde no Espírito Santo, a Vale e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) assinaram um acordo nesta terça-feira (15) voltado para práticas de redução de emissão de gases do efeito estufa, com foco também na cadeia de fornecedores que atendem à mineradora.
A parceria visa buscar caminhos de descarbonização com foco na produção e no consumo de combustíveis de baixo carbono, como biometano, hidrogênio verde e tecnologias de captura e armazenamento de gás carbônico (CO²).
Na prática, esse é o primeiro acordo dentro do escopo do Fundo de Descarbonização do Estado e foi firmado antes mesmo do lançamento.
Até o fim deste mês, segundo o presidente do Bandes, Marcelo Saintive, está prevista a publicação do edital para que seja definida a empresa gestora do fundo, que inicialmente vai ter aporte de R$ 500 milhões do Fundo Soberano, arrecadado com o dinheiro vindo de royalties e participações especiais do petróleo. Dessa forma, o início da distribuição desses recursos financeiros deve ficar para o segundo semestre.
Segundo o governo do Estado, a parceria entre Vale e Bandes é um primeiro passo, que tem como meta avaliar modelos de negócios e possíveis estruturas de financiamento que contribuam para a descarbonização da indústria capixaba, especialmente nas áreas de mineração e siderurgia. A proposta está alinhada às diretrizes estratégicas do banco de desenvolvimento, que visam promover uma economia mais verde por meio da neoindustrialização. Ainda não foram definidos valores para financiamentos.
O documento foi assinado na tarde desta terça-feira (15) no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço. Também estiveram presentes os secretários de Estado, Sergio Vidigal (Desenvolvimento) e Felipe Rigoni (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), além de representantes da Vale.
Segundo a gerente de Mudanças Climáticas da Vale, Vivian MacKnight, a empresa já vem adotando diretrizes sustentáveis em sua estratégia corporativa, buscando reduzir emissões de carbono e contribuir para a agenda ambiental global. A mineradora tem mapeado soluções de combustíveis de baixas emissões, como biocombustíveis, etanol, biodiesel e biometano.
"Grande parte da cadeia produtiva brasileira ainda precisa começar a entender o valor de descarbonizarão para o negócio. Um dos objetivos é fazer um trabalho com a cadeia de fornecimento para que consiga entender a relevância de medir o carbono. Assim, todo mundo ficará no mesmo patamar de gestão", afirma Vivian MacKnight.
Com o protocolo assinado, ambas as instituições poderão compartilhar conhecimentos, elaborar estudos técnicos e mobilizar especialistas e agentes de mercado nacionais e internacionais para viabilizar as iniciativas conjuntas.
Para o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, a colaboração com a empresa fortalece a atuação do banco em prol de soluções sustentáveis.
“A assinatura do documento sinaliza um passo importante para a construção de um ambiente mais favorável à inovação verde no Estado e reafirma o compromisso do banco em apoiar projetos que promovam a transição energética e o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. O Estado reúne condições ideais para esse tipo de iniciativa, com vocação logística, industrial e ambiental estratégica. Além disso, o Bandes segue o movimento dos bancos de desenvolvimento de todo o mundo, atuando como catalisador de investimentos em inovação e tecnologias limpas”, pontua.
O governador Renato Casagrande destaca a necessidade de usar cada vez menos os combustíveis fósseis na cadeia produtiva. E lembrou que esse será um dos pontos cruciais a ser debatido durante a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).
“Quando a Vale busca conosco todas as alternativas possíveis para a descarbonização, nos deixa animados, pois esse é um caminho sem volta. O debate na COP 30 é a implementação do financiamento. Nosso Fundo de Descarbonização já vai iniciar com meio bilhão de reais e tenho certeza que irá atrair novos investidores. Temos condições de publicar o edital para selecionar a gestora do fundo e vamos dar o pontapé inicial e definitivo para esse caminho sem volta que é a descarbonização”, afirmou o governador.