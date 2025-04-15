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Meio ambiente

Vale e Bandes selam acordo de descarbonização com foco em fornecedores

Parceria entre governo do Estado e mineradora na busca por redução de emissões de gases do efeito estufa foi firmada antes mesmo do lançamento do Fundo de Descarbonização

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 19:53

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 abr 2025 às 19:53
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Fábrica de briquetes da Vale Crédito: Fernando Madeira

Para fomentar a economia verde no Espírito Santo, a Vale e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) assinaram um acordo nesta terça-feira (15) voltado para práticas de redução de emissão de gases do efeito estufa, com foco também na cadeia de fornecedores que atendem à mineradora.

A parceria visa buscar caminhos de descarbonização com foco na produção e no consumo de combustíveis de baixo carbono, como biometano, hidrogênio verde e tecnologias de captura e armazenamento de gás carbônico (CO²).

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Na prática, esse é o primeiro acordo dentro do escopo do Fundo de Descarbonização do Estado e foi firmado antes mesmo do lançamento.

Até o fim deste mês, segundo o presidente do Bandes, Marcelo Saintive, está prevista a publicação do edital para que seja definida a empresa gestora do fundo, que inicialmente vai ter aporte de R$ 500 milhões do Fundo Soberano, arrecadado com o dinheiro vindo de royalties e participações especiais do petróleo. Dessa forma, o início da distribuição desses recursos financeiros deve ficar para o segundo semestre.

Vale e Bandes selam acordo de descarbonização com foco em fornecedores

Segundo o governo do Estado, a parceria entre Vale e Bandes é um primeiro passo, que tem como meta avaliar modelos de negócios e possíveis estruturas de financiamento que contribuam para a descarbonização da indústria capixaba, especialmente nas áreas de mineração e siderurgia. A proposta está alinhada às diretrizes estratégicas do banco de desenvolvimento, que visam promover uma economia mais verde por meio da neoindustrialização. Ainda não foram definidos valores para financiamentos. 

O documento foi assinado na tarde desta terça-feira (15) no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço. Também estiveram presentes os secretários de Estado, Sergio Vidigal (Desenvolvimento) e Felipe Rigoni (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), além de representantes da Vale. 

Assinatura de acordo entre Vale, Bandes e governo do Estado
Assinatura de acordo entre Vale, Bandes e governo do Estado Crédito: Helio Filho/Governo do ES

Segundo a gerente de Mudanças Climáticas da Vale, Vivian MacKnight, a empresa já vem adotando diretrizes sustentáveis em sua estratégia corporativa, buscando reduzir emissões de carbono e contribuir para a agenda ambiental global. A mineradora tem mapeado soluções de combustíveis de baixas emissões, como biocombustíveis, etanol, biodiesel e biometano.

"Grande parte da cadeia produtiva brasileira ainda precisa começar a entender o valor de descarbonizarão para o negócio. Um dos objetivos é fazer um trabalho com a cadeia de fornecimento para que consiga entender a relevância de medir o carbono. Assim, todo mundo ficará no mesmo patamar de gestão", afirma Vivian MacKnight.

Com o protocolo assinado, ambas as instituições poderão compartilhar conhecimentos, elaborar estudos técnicos e mobilizar especialistas e agentes de mercado nacionais e internacionais para viabilizar as iniciativas conjuntas.

Para o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, a colaboração com a empresa fortalece a atuação do banco em prol de soluções sustentáveis.

“A assinatura do documento sinaliza um passo importante para a construção de um ambiente mais favorável à inovação verde no Estado e reafirma o compromisso do banco em apoiar projetos que promovam a transição energética e o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. O Estado reúne condições ideais para esse tipo de iniciativa, com vocação logística, industrial e ambiental estratégica. Além disso, o Bandes segue o movimento dos bancos de desenvolvimento de todo o mundo, atuando como catalisador de investimentos em inovação e tecnologias limpas”, pontua.

O governador Renato Casagrande destaca a necessidade de usar cada vez menos os combustíveis fósseis na cadeia produtiva. E lembrou que esse será um dos pontos cruciais a ser debatido durante a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).

“Quando a Vale busca conosco todas as alternativas possíveis para a descarbonização, nos deixa animados, pois esse é um caminho sem volta. O debate na COP 30 é a implementação do financiamento. Nosso Fundo de Descarbonização já vai iniciar com meio bilhão de reais e tenho certeza que irá atrair novos investidores. Temos condições de publicar o edital para selecionar a gestora do fundo e vamos dar o pontapé inicial e definitivo para esse caminho sem volta que é a descarbonização”, afirmou o governador.

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