Evento Atitude Sustentável, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Rede Gazeta começa a levar o projeto A Gazeta Alberto Borém e Vitor Jubini, que produziram o conteúdo. Os eventos climáticos extremos cada vez mais comuns evidenciam a importância do tema sustentabilidade . Atenta a isso, acomeça a levar o projeto Atitude Sustentável às escolas. Nesta semana, pelo menos 500 alunos, entre 14 e 17 anos, vão assistir aos três episódios da websérie Regenerar e terão a oportunidade de interagir e fazer perguntas aos jornalistas deAlberto Borém e Vitor Jubini, que produziram o conteúdo.

Nesta segunda-feira (27), o projeto chega ao Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Joaquim Beato, em Planalto Serrano, na Serra. Na terça-feira (28), é a vez da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Gomes Cardim, no Centro de Vitória, e na quarta-feira (29) a equipe estará no Colégio Americano Batista, na Praia da Costa, em Vila Velha.

A editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva, conta que a websérie Regenerar é uma história de superação que une a natureza, o homem e a tecnologia. "Quando discutimos a reportagem, pensamos que poderíamos levar esse conteúdo para os mais jovens. Daí surgiu a ideia de abrir para a inscrição de escolas."

Your browser does not support the audio element. Rede Gazeta leva projeto sobre meio ambiente a 500 alunos da Grande Vitória

Elaine Silva ressalta o orgulho da Rede Gazeta de ter criado um projeto como o Atitude Sustentável, para dar visibilidade às questões de ESG e também as melhores práticas dos capixabas pró-sustentabilidade. "É uma forma de conectar com nosso propósito de sempre fazer um Espírito Santo melhor e levar essa experiência vivida pelos jornalistas para dentro da sala de aula. Uma conexão direta com essa geração jovem, que tem muita preocupação com o meio ambiente. Vai ser uma troca incrível em que todos poderão aprender."

O diretor de mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, também destaca a relevância do projeto. Para ele, educação ambiental deve ser uma prioridade nas escolas para formar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do planeta.