Sede do Parque Paulo César Vinha será reformulada com obras pagas pela Petrobras Crédito: Vitor Jubini

O governo do Espírito Santo assinou com a Petrobras um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com objetivo de elaborar e executar um projeto de construção de uma nova sede do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari . Serão gastos R$ 5,9 milhões para reformular o espaço que recebe visitantes no local, que passará a contar com bicicletários, restaurante, auditório e viveiro para mudas. O anúncio oficial foi feito na segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente e data de aniversário de 33 anos do parque.

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que o investimento é uma contrapartida assumida pela empresa após a perfuração marítima na área geográfica de Bacia de Campos. Ao realizar a perfuração, a Petrobras passa a ter a responsabilidade de executar a obra.

A nova sede do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha contará com:

Centro de visitantes

Estacionamento

Bicicletários

Restaurante

Lanchonete

Lojas para souvenir

Banheiros

Chuveiros para banhistas

Auditório

Alojamento

Escritório administrativo

Estruturas de apoio

Viveiro para mudas nativas e estruturas para animais silvestres

Para o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza, as obras na sede do parque devem favorecer o turismo na região e dar mais segurança ao trabalho dos servidores.

“Teremos uma nova estrutura que nos permitirá explorar melhor turisticamente o parque, valorizando ainda mais as belezas naturais do parque. Além disso, teremos toda uma melhoria nas estruturas administrativas, dando mais segurança aos nossos servidores e fortalecendo o nosso trabalho de conservação, controle e fiscalização”, afirmou Alaimar Fiuza.

Your browser does not support the audio element. Petrobras construirá nova sede do Parque Paulo César Vinha em Guarapari

Assinatura que formaliza compromisso da Petrobras com as obras em Guarapari Crédito: Helio Fliho | Secom

Na avaliação do governador do Estado, Renato Casagrande, as obras devem servir como incentivo ao turismo.

"Quase seis milhões de reais para melhorar a infraestrutura de quem trabalha aqui, mas especialmente melhorar a infraestrutura de quem vem visitar o parque. É um incentivo para que o parque seja mais conhecido, receba mais visitantes, promova o turismo ecológico, o turismo de proteção ambiental e a preservação ambiental", disse.

Não foi informado o prazo para que a obra seja concluída e entregue.

Parque foi criado há 33 anos e recebeu nome de ambientalista

Criado pelo decreto nº 2.993-N de 1990, com a denominação inicial de Parque de Setiba, passou a ser denominado, por meio da Lei nº 4.903 de 1994, Parque Estadual Paulo César Vinha, em homenagem ao biólogo Paulo César Vinha, morto em 1993.

Considerado um laboratório vivo de biodiversidade, o Parque Estadual Paulo Cesar Vinha é um dos últimos remanescentes de restinga em bom estado de conservação do Espírito Santo.

Com área aproximada de 1,5 mil hectares, a unidade de conservação tem por finalidade resguardar os atributos excepcionais da natureza na região, além da proteção integral da flora, da fauna, do solo, das lagoas, das dunas e demais recursos naturais. A preservação do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha tem também objetivos educacionais, sejam científicos, sejam recreativos.

Governo do ES lança edital para reflorestamento

No mesmo evento que anunciou as obras no parque, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), também anunciou um novo edital do programa Reflorestar. Operacionalizado pelo Programa Reflorestar, o novo Edital de Convocação tem como público-alvo proprietários e produtores rurais que tenham interesse em restaurar pelo menos 5.000 metros quadrados (0,5 hectare) de área da sua propriedade rural ou posse rural.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, deu detalhes sobre o novo edital. A expectativa é beneficiar mais 700 novos produtores.

"O Governo do Estado vai investir cerca de R$ 20 milhões para que isso aconteça. Além disso, seremos a primeira secretaria do País a ter um inventário para identificar quanto carbono estamos emitindo. Assim, vamos traçar estratégias para redução, e queremos ampliar ainda mais o projeto para todo Estado", explicou.