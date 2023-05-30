Especialistas alertam para período de seca no Sul do Espírito Santo Crédito: Beatriz Caliman

12ª edição do Prêmio Biguá, promovido pela A ação do fenômeno El Ninõ, que age neste ano sobre o clima, deve atrasar o período de chuvas na Região Sul do Estado e pode provocar seca. O alerta do período de estiagem e a importância de ações de sustentabilidade para minimizar esses efeitos foram temas centrais abordados durante o lançamento da, promovido pela Rede Gazeta , realizado nesta terça-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim

Para o palestrante Henrique Lobo, engenheiro agrônomo, sanitarista, hidrogeólogo, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e do Conselho Diretor do Instituto Terra, regiões montanhosas como a do sul do estado precisam de proteção florestal. Pois, explica ele, a partir das chuvas, a água consegue infiltrar e se manter nos lenções freáticos, fato que ajuda a enfrentar o período de estiagem.

"Quando o topo de morro não tem floresta e chove, rapidamente escoa e produz enchentes, como são recorrentes também no Sul do Estado. Com o El Ninõ agora, as chuvas devem atrasar para o final de novembro e início de dezembro. Daí, a importância das áreas de recargas hídricas. Precisamos guardar água, se não temos floresta, temos que ter caixas secas, como as barrajinhas" Henrique Lobo - Engenheiro agrônomo, sanitarista, hidrogeólogo

O presidente da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, Paulo Breda, disse que até outubro deste ano o período é de alerta, já que a vazão do maior afluente da região sul do Estado deve cair de forma considerável. “Tanto La Niña, como o El Ninõ afetam o ciclo hidrológico do rio. No início do ano foi explícito por especialistas que havia uma disponibilidade de água pequena a partir de abril, mas ainda não está se concretizando, mas até outubro estamos em alerta”, comentou Breda.

Incentivo

Incentivar e reconhecer às boas práticas ambientais que trazem resultados positivos na sociedade são objetivos do Prêmio Biguá. O evento, promovido pela Rede Gazeta, reuniu gestores públicos, instituições, estudantes e ambientalistas no Sest Senat.

Especialistas alertam para período de seca no Sul do Espírito Santo Crédito: Beatriz Caliman

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou a importância do projeto, alinhado aos ideais da instituição com o desenvolvimento do Estado.

"O Biguá é um projeto que tem um alinhamento grande com o propósito da Rede Gazeta que é contribuir para o desenvolvimento do Estado. Nosso papel como Rede Gazeta é de incentivar essas práticas através dos produtores rurais, das escolas, das instituições, do poder público para que possamos estimular as iniciativas. O que temos observado nesses anos é que os projetos são muito criativos, muito inovadores, e estamos felizes por estarmos cumprindo nosso papel" Marcello Moraes - Diretor-geral da Rede Gazeta

Desde o seu lançamento, em 2012, 330 projetos já foram inscritos e 59 premiados. Um deles foi o da Escola Municipal Eliseu Lofêgo, em Cachoeiro. A gestora Daniela Passoni Altoé conta que foram ganhadores da categoria escola no ano passado com o projeto ‘Jardim do Afeto’.

“Nós desenvolvemos a revitalização do espaço escolar através do cultivo das plantas doadas pela comunidade e pelas famílias dos estudantes. Em 2020, a escola foi municipalizada, e quando chegamos, era um prédio sem vida, sem cor e veio à ideia para trazer vida para a escola. A principal importância do prêmio foi permitir que todos, servidores e estudantes, se sentissem integrados e fizessem parte do processo”, Daniela Passoni Altoé que esteve presente no evento.

Lucimar Silva Grégio e Daniela Passoni Altoé, gestoras da escola Crédito: Beatriz Caliman