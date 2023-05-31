Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meio ambiente

Desmatamento da Mata Atlântica ameaça mais de 1 mil espécies de extinção no ES

De toda área do bioma que cobria o Estado, apenas 10% se mantém, levando o Espírito Santo ao terceiro lugar entre os que mais desmataram no país no ano passado
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

31 mai 2023 às 19:28

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 19:28

Há 500 anos, o Espírito Santo era coberto por Mata Atlântica. Hoje, no entanto, resta pouco da floresta que é considerada uma das mais ricas em espécies de animais e plantas do mundo. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, atualmente o bioma conserva apenas 29% de sua cobertura original.
Santa Teresa, no interior do Estado, está situada no coração da Mata Atlântica. O bioma, inclusive, ocupa uma área na cidade equivalente a 18 mil campos de futebol.
O desmatamento ameaça o bioma. De toda área do bioma que cobria o Estado, apenas 10% está aqui hoje, levando o Espírito Santo ao terceiro lugar entre os estados que mais desmataram no país no ano passado.
De outubro de 2021 a outubro de 2022, foram desmatados 20 mil hectares de Mata Atlântica, um dado assustador. Por outro lado, o secretário de Meio Ambiente do estado afirma que cerca de 775 hectares foram reflorestados no ano passado.
Desmatamento da Mata Atlântica ameaça mais de 1 mil espécies de extinção no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Desmatamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados