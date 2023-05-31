Há 500 anos, o Espírito Santo era coberto por Mata Atlântica. Hoje, no entanto, resta pouco da floresta que é considerada uma das mais ricas em espécies de animais e plantas do mundo. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, atualmente o bioma conserva apenas 29% de sua cobertura original.
Santa Teresa, no interior do Estado, está situada no coração da Mata Atlântica. O bioma, inclusive, ocupa uma área na cidade equivalente a 18 mil campos de futebol.
O desmatamento ameaça o bioma. De toda área do bioma que cobria o Estado, apenas 10% está aqui hoje, levando o Espírito Santo ao terceiro lugar entre os estados que mais desmataram no país no ano passado.
De outubro de 2021 a outubro de 2022, foram desmatados 20 mil hectares de Mata Atlântica, um dado assustador. Por outro lado, o secretário de Meio Ambiente do estado afirma que cerca de 775 hectares foram reflorestados no ano passado.
Desmatamento da Mata Atlântica ameaça mais de 1 mil espécies de extinção no ES