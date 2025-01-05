Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovação

Pesquisadores do Ifes transformam algas em adubo no Sul do ES

Iniciativa, que recolhe algas nas praias de Piúma, foi idealizada por engenheiro de pesca enquanto ele ainda estava na graduação
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

05 jan 2025 às 19:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 19:29

Pesquisadores transformam algas em adubo líquido no Sul do Espírito Santo
Pesquisadores transformam algas em adubo líquido no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma iniciativa de pesquisadores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) transforma algas marinhas em adubo líquido para o cultivo de plantas e hortaliças em Piúma, no litoral Sul do Estado. A iniciativa surgiu quando Igor Fontes, engenheiro de pesca, foi aprovado para realizar a graduação no campus de Alegre da instituição, em 2021.
Ao participar de um projeto de iniciação científica sobre o reconhecimento das ilhas costeiras, o pesquisador catalogou 64 espécies de algas e se aprofundou no assunto. Dentro do Ifes, Igor e outros estudantes montaram uma base de processamento para as algas, pioneira na Região Sudeste, onde as espécies são transformadas em adubo líquido.
"Com a pesquisa, a gente entende que as algas são realmente importantes para o mar porque são alimentação primária para os peixes e fazem a fotossíntese, fazendo o sequestro de carbono na água e limpando os nutrientes, mas, além disso, elas são importantes para as plantas e outros setores industriais"
Igor Fontes - Engenheiro de pesca
Todo o processo é realizado de forma manual pelos pesquisadores. Após ser recolhida, a alga é levada para a base, onde são higienizadas e trituradas com água. Depois, o material é coado, é adicionado um conservante, e armazenado em garrafas para a adubação de hortaliças e plantas.
O produto final pode ser usado nas folhagens e também no solo para ajudar nas raízes das plantas.
Segundo os pesquisadores, as algas têm efeitos bioestimulantes e otimizam a capacidade fotossintética das plantas. Além disso, induz as plantas a uma maior tolerância aos efeitos dos estresses bióticos e abióticos.
Com informações do g1 ES

Veja Também

ES vai investir R$ 264 milhões em estradas e barragens na área rural

Acordo de Mariana: Samarco repassa R$ 250 milhões para ações ambientais

11 anos de pesquisas: nova espécie de árvore frutífera é descoberta no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre IFES Piúma Pesquisa ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autonomia infantil: 5 hábitos dos adultos que prejudicam as crianças
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados