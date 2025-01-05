Pesquisadores do Ifes transformam algas em adubo no Sul do ES

Pesquisadores transformam algas em adubo líquido no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma iniciativa de pesquisadores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) transforma algas marinhas em adubo líquido para o cultivo de plantas e hortaliças em Piúma , no litoral Sul do Estado . A iniciativa surgiu quando Igor Fontes, engenheiro de pesca, foi aprovado para realizar a graduação no campus de Alegre da instituição, em 2021.

Ao participar de um projeto de iniciação científica sobre o reconhecimento das ilhas costeiras, o pesquisador catalogou 64 espécies de algas e se aprofundou no assunto. Dentro do Ifes, Igor e outros estudantes montaram uma base de processamento para as algas, pioneira na Região Sudeste, onde as espécies são transformadas em adubo líquido.

"Com a pesquisa, a gente entende que as algas são realmente importantes para o mar porque são alimentação primária para os peixes e fazem a fotossíntese, fazendo o sequestro de carbono na água e limpando os nutrientes, mas, além disso, elas são importantes para as plantas e outros setores industriais" Igor Fontes - Engenheiro de pesca

Todo o processo é realizado de forma manual pelos pesquisadores. Após ser recolhida, a alga é levada para a base, onde são higienizadas e trituradas com água. Depois, o material é coado, é adicionado um conservante, e armazenado em garrafas para a adubação de hortaliças e plantas.

O produto final pode ser usado nas folhagens e também no solo para ajudar nas raízes das plantas.

Segundo os pesquisadores, as algas têm efeitos bioestimulantes e otimizam a capacidade fotossintética das plantas. Além disso, induz as plantas a uma maior tolerância aos efeitos dos estresses bióticos e abióticos.