Revista traz cobertura completa do prêmio Marcas de Valor 2021

Para celebrar os ganhadores da 12ª edição do prêmio Marcas de Valor, a Rede Gazeta traz uma revista especial revelando o que os capixabas mais valorizam e consideram importante em uma empresa. Com reportagens especiais, além de detalhes da pesquisa que norteia a premiação, a revista traz tendências para marcas que desejam se manter relevantes e buscam se diferenciar no mercado.
A publicação apresenta as melhores práticas das marcas de sucesso, cases dos ganhadores e a cobertura completa da festa de premiação, que neste ano voltou a ser presencial e foi uma grande celebração.
Produzida pelo Estúdio Gazeta, a revista está disponível na versão impressa, que será enviada aos assinantes anuais de A Gazeta e parceiros, além da digital, que pode ser baixada em formato PDF nesta página. A cobertura completa do Marcas de Valor 2021 também pode ser conferida na página especial agazeta.com.br/marcasdevalor.
FAÇA AQUI O DOWNLOAD DA REVISTA MARCAS DE VALOR 2021 EM FORMATO PDF:
Arquivos & Anexos
Revista Marcas de Valor 2021
Cobertura completa do prêmio Marcas de Valor 2021
Tamanho do arquivo: 34mb