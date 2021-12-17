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Revista traz cobertura completa do prêmio Marcas de Valor 2021

Publicação, que pode ser baixada nesta página, traz cases de sucesso e tendências do mercado para marcas que desejam se manter relevantes

Publicado em 

17 dez 2021 às 18:28

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:28

Revista está disponível nas versões impressa e digital
Revista está disponível nas versões impressa e digital Crédito: Mockup/ Estúdio Gazeta
Para celebrar os ganhadores da 12ª edição do prêmio Marcas de Valor,  a Rede Gazeta traz uma revista especial revelando o que os capixabas mais valorizam e consideram importante em uma empresa.  Com reportagens especiais, além de detalhes da pesquisa que norteia a premiação, a revista traz tendências para marcas que desejam se manter relevantes e buscam se diferenciar no mercado.
A publicação apresenta as melhores práticas das marcas de sucesso, cases dos ganhadores e a cobertura completa da festa de premiação, que neste ano voltou a ser presencial e foi uma grande celebração.
Produzida pelo Estúdio Gazeta,  a revista está disponível na versão impressa, que será enviada aos assinantes anuais de A Gazeta e parceiros, além da digital, que pode ser baixada em formato PDF nesta página.  A cobertura completa do Marcas de Valor 2021 também pode ser conferida na página especial agazeta.com.br/marcasdevalor.

FAÇA AQUI O DOWNLOAD DA REVISTA MARCAS DE VALOR 2021 EM FORMATO PDF:

Arquivos & Anexos

Revista Marcas de Valor 2021

Cobertura completa do prêmio Marcas de Valor 2021
Tamanho do arquivo: 34mb
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