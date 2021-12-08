Pesquisa revela as marcas mais admiradas pelos capixabas

Em um mercado bastante disputado como o do Espírito Santo, destacam-se as empresas mais admiradas pelos capixabas. A importância desse reconhecimento para o sucesso dos negócios é observada na fidelização dos clientes e na consolidação das marcas. Além da qualidade dos produtos e serviços, o diferencial para conquistar a admiração é o talento das empresas para se aproximar do público em uma relação mais humana, afetiva e personalizada, conectando pessoas, emoções e boas experiências.
Para compreender melhor esse universo, a 12ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta revela o que os capixabas valorizam e consideram importante em uma empresa. Para esse diagnóstico, o Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 9 e 15 de setembro, pesquisa de mercado com 1.600 pessoas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.
Ao todo, 26 segmentos foram contemplados e 110 marcas avaliadas pelos entrevistados. A metodologia utilizada calcula o valor das marcas para seus consumidores. Entre os atributos avaliados estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos e serviços, participação no desenvolvimento do Estado, atendimento ao cliente, imagem, relacionamento com as comunidades e cuidado com o meio ambiente.
O presidente do Instituto Futura Inteligência, José Luiz Orrico, sustenta que a pesquisa permite que as empresas possam entender a avaliação do consumidor e, com essa informação, desenvolver estratégias de marketing ou de vendas para melhorar sua imagem junto aos clientes ou mesmo mantê-la, se o resultado for positivo.
"Encantar e engajar os consumidores tem sido cada vez mais complexo. Por isso, a pesquisa ajuda as marcas a pensarem seus atributos e melhorá-los de acordo com as exigências e necessidades do público consumidor. Além disso, o resultado permite uma comparação das marcas junto aos seus concorrentes, também com vistas à melhoria dos produtos e serviços prestados"
O estudo considerou o sexo dos entrevistados, equilibrando o percentual de homens e mulheres, e a faixa etária, dividida em grupos de 16 a 29 anos, 30 a 49 anos e acima de 50 anos. Também foram consideradas na metodologia do estudo a religião, a escolaridade e a renda média familiar dos entrevistados.
CONFIRA A LISTA DOS GANHADORES:
“A CARA DO CAPIXABA”
- 1º Garoto
- 2º Moqueca capixaba
- 3º Cafuso
- 4º Grupo Buaiz
- 5º Café Número Um
ALIMENTOS
- 1º Arroz Sepé
- 1º Regina
- 3º Sal Globo
- 4º Garoto
BEBIDAS LOCAIS
- 1º Água Pedra Azul
- 2º Água Campinho
- 3º Coroa
- 4º Refrigerantes Uai
CAFÉ
- 1º 3 Corações
- 2º Cafuso
- 3º Número Um
- 3º Meridiano
CARNES E EMBUTIDOS
- 1º Cofril
- 2º Frisa
- 3º Uniaves
- 3º Kifrango
- 5º Saboratta
LEITE E DERIVADOS
- 1º Selita
- 2º Veneza
- 3º Piracamjuba
- 3º Porto Alegre
BANCO
- 1º Sicoob
- 2º Banco do Brasil
- 3º Banestes
- 3º Caixa
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- 1º Rodosol
- 1º EDP Escelsa
- 1º Eco 101
- 4º Cesan
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
- 1º Senac
- 1º Senai
- 3º Cedtec
- 4º Grau Técnico
ESCOLA
- 1º Salesiano
- 1º Darwin
- 1º São Domingos
- 4º Crescer PHD
- 4º Leonardo Da Vinci
- 4º Primeiro Mundo
- 7º UP
FINANCEIRA
- 1º Crefisa
- 1º Agoracred
- 3º BMG
- 3º Concred
HOSPITAL
- 1º Santa Rita
- 1º Unimed
- 3º Vitória Apart
- 3º Meridional
INTERNET
- 1º Loga
- 2º Sumicity
- 3º NET/Claro
- 4º GVT/Vivo
PLANO DE SAÚDE
- 1º Medsênior
- 2º Unimed
- 2º Samp
TELEFONIA
- 1º Claro
- 2º Vivo
- 2º Tim
- 4º Oi
ELETROELETRÔNICO
- 1º Sipolatti
- 2º Móveis Simonetti
- 3º Casas Bahia
- 3º Ponto Frio
FARMÁCIA
- 1º Rede Farmes
- 1º Santa Lúcia
- 3º Mônica
- 3º Preço Baixo
HOME CENTER
- 1º Leroy Merlin
- 2º Dalla Bernardina
- 2º C&C
LOJA DE CALÇADO
- 1º Doramila
- 1º Los Neto
- 1º Itapuã
- 4º Elmo
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- 1º Bremenkamp
- 2º Rede Construir
- 3º Emidio Pais
- 3º Rede Construbom
MÓVEIS
- 1º Móveis Conquista
- 1º Móveis Rimo
- 3º Danúbio
- 4º Vila Bella Móveis
ÓTICA
- 1º Paris
- 2º Cachoeiro
- 2º Sonótica
- 2º Londres
SHOPPING
- 1º Shopping Vila Velha
- 1º Shopping Vitória
- 3º Mestre Álvaro
- 4º Praia da Costa
SUPERMERCADO
- 1º Carone
- 2º Extrabom
- 2º OK
- 4º Casagrande
- 5º Epa
CONSTRUÇÃO CIVIL
- 1º Lorenge
- 1º Galwan
- 1º Morar
- 4º Grand
- 4º Proeng
GRANDE EMPRESA
- 1º Águia Branca
- 2º Suzano
- 3º ArcelorMittal
- 4º Vale
- 5º Samarco
ENTIDADES
- 1º Sebrae
- 2º Acaps
- 3º Findes