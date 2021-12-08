Pesquisa revela as marcas mais admiradas pelos capixabas

José Luiz Orrico, presidente do Instituto Futura Inteligência, destaca que a pesquisa permite que as empresas entendam a avaliação do consumidor e desenvolvam estratégias de marketing Crédito: Fernando Madeira

Em um mercado bastante disputado como o do Espírito Santo, destacam-se as empresas mais admiradas pelos capixabas. A importância desse reconhecimento para o sucesso dos negócios é observada na fidelização dos clientes e na consolidação das marcas. Além da qualidade dos produtos e serviços, o diferencial para conquistar a admiração é o talento das empresas para se aproximar do público em uma relação mais humana, afetiva e personalizada, conectando pessoas, emoções e boas experiências.

Para compreender melhor esse universo, a 12ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta revela o que os capixabas valorizam e consideram importante em uma empresa. Para esse diagnóstico, o Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 9 e 15 de setembro, pesquisa de mercado com 1.600 pessoas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.

Ao todo, 26 segmentos foram contemplados e 110 marcas avaliadas pelos entrevistados. A metodologia utilizada calcula o valor das marcas para seus consumidores. Entre os atributos avaliados estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos e serviços, participação no desenvolvimento do Estado, atendimento ao cliente, imagem, relacionamento com as comunidades e cuidado com o meio ambiente.

O presidente do Instituto Futura Inteligência, José Luiz Orrico, sustenta que a pesquisa permite que as empresas possam entender a avaliação do consumidor e, com essa informação, desenvolver estratégias de marketing ou de vendas para melhorar sua imagem junto aos clientes ou mesmo mantê-la, se o resultado for positivo.

"Encantar e engajar os consumidores tem sido cada vez mais complexo. Por isso, a pesquisa ajuda as marcas a pensarem seus atributos e melhorá-los de acordo com as exigências e necessidades do público consumidor. Além disso, o resultado permite uma comparação das marcas junto aos seus concorrentes, também com vistas à melhoria dos produtos e serviços prestados" José Luiz Orrico - Presidente do Instituto Futura Inteligência

O estudo considerou o sexo dos entrevistados, equilibrando o percentual de homens e mulheres, e a faixa etária, dividida em grupos de 16 a 29 anos, 30 a 49 anos e acima de 50 anos. Também foram consideradas na metodologia do estudo a religião, a escolaridade e a renda média familiar dos entrevistados.

CONFIRA A LISTA DOS GANHADORES:

“A CARA DO CAPIXABA”

1º Garoto

2º Moqueca capixaba

3º Cafuso

4º Grupo Buaiz

5º Café Número Um

ALIMENTOS

1º Arroz Sepé

1º Regina

3º Sal Globo

4º Garoto

BEBIDAS LOCAIS

1º Água Pedra Azul

2º Água Campinho

3º Coroa

4º Refrigerantes Uai

CAFÉ

1º 3 Corações

2º Cafuso

3º Número Um

3º Meridiano

CARNES E EMBUTIDOS

1º Cofril

2º Frisa

3º Uniaves

3º Kifrango

5º Saboratta

LEITE E DERIVADOS

1º Selita

2º Veneza

3º Piracamjuba

3º Porto Alegre

BANCO

1º Sicoob

2º Banco do Brasil

3º Banestes

3º Caixa

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1º Rodosol

1º EDP Escelsa

1º Eco 101

4º Cesan

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

1º Senac

1º Senai

3º Cedtec

4º Grau Técnico

ESCOLA

1º Salesiano

1º Darwin

1º São Domingos

4º Crescer PHD

4º Leonardo Da Vinci

4º Primeiro Mundo

7º UP

FINANCEIRA

1º Crefisa

1º Agoracred

3º BMG

3º Concred

HOSPITAL

1º Santa Rita

1º Unimed

3º Vitória Apart

3º Meridional

INTERNET

1º Loga

2º Sumicity

3º NET/Claro

4º GVT/Vivo

PLANO DE SAÚDE

1º Medsênior

2º Unimed

2º Samp

TELEFONIA

1º Claro

2º Vivo

2º Tim

4º Oi

ELETROELETRÔNICO

1º Sipolatti

2º Móveis Simonetti

3º Casas Bahia

3º Ponto Frio

FARMÁCIA

1º Rede Farmes

1º Santa Lúcia

3º Mônica

3º Preço Baixo

HOME CENTER

1º Leroy Merlin

2º Dalla Bernardina

2º C&C

LOJA DE CALÇADO

1º Doramila

1º Los Neto

1º Itapuã

4º Elmo

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1º Bremenkamp

2º Rede Construir

3º Emidio Pais

3º Rede Construbom

MÓVEIS

1º Móveis Conquista

1º Móveis Rimo

3º Danúbio

4º Vila Bella Móveis

ÓTICA

1º Paris

2º Cachoeiro

2º Sonótica

2º Londres

SHOPPING

1º Shopping Vila Velha

1º Shopping Vitória

3º Mestre Álvaro

4º Praia da Costa

SUPERMERCADO

1º Carone

2º Extrabom

2º OK

4º Casagrande

5º Epa

CONSTRUÇÃO CIVIL

1º Lorenge

1º Galwan

1º Morar

4º Grand

4º Proeng

GRANDE EMPRESA

1º Águia Branca

2º Suzano

3º ArcelorMittal

4º Vale

5º Samarco