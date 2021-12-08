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As campeãs

Pesquisa revela as marcas mais admiradas pelos capixabas

Na 12ª edição do Marcas de Valor, público elegeu produtos e serviços que, além de oferecer qualidade, conectam emoções

Publicado em 

08 dez 2021 às 04:10

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 04:10

José Carlos Orrico, presidente do Instituto de Pesquisa Futura
José Luiz Orrico, presidente do Instituto Futura Inteligência, destaca que a pesquisa permite que as empresas entendam a avaliação do consumidor e desenvolvam estratégias de marketing Crédito: Fernando Madeira
Em um mercado bastante disputado como o do Espírito Santo, destacam-se as empresas mais admiradas pelos capixabas. A importância desse reconhecimento para o sucesso dos negócios é observada na fidelização dos clientes e na consolidação das marcas. Além da qualidade dos produtos e serviços, o diferencial para conquistar a admiração é o talento das empresas para se aproximar do público em uma relação mais humana, afetiva e personalizada, conectando pessoas, emoções e boas experiências.
Para compreender melhor esse universo, a 12ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta revela o que os capixabas valorizam e consideram importante em uma empresa. Para esse diagnóstico, o Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 9 e 15 de setembro, pesquisa de mercado com 1.600 pessoas nos municípios de Vitória, Serra,  Vila Velha e Cariacica.
Ao todo, 26 segmentos foram contemplados e 110 marcas avaliadas pelos entrevistados. A metodologia utilizada calcula o valor das marcas para seus consumidores. Entre os atributos avaliados estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos e serviços, participação no desenvolvimento do Estado, atendimento ao cliente, imagem, relacionamento com as comunidades e cuidado com o meio ambiente.
O presidente do Instituto Futura Inteligência, José Luiz Orrico, sustenta que a pesquisa permite que as empresas possam entender a avaliação do consumidor e, com essa informação, desenvolver estratégias de marketing ou de vendas para melhorar sua imagem junto aos clientes ou mesmo mantê-la, se o resultado for positivo.
"Encantar e engajar os consumidores tem sido cada vez mais complexo. Por isso, a pesquisa ajuda as marcas a pensarem seus atributos e melhorá-los de acordo com as exigências e necessidades do público consumidor. Além disso, o resultado permite uma comparação das marcas junto aos seus concorrentes, também com vistas à melhoria dos produtos e serviços prestados"
José Luiz Orrico - Presidente do Instituto Futura Inteligência
O estudo considerou o sexo dos entrevistados, equilibrando o percentual de homens e mulheres, e a faixa etária, dividida em grupos de 16 a 29 anos, 30 a 49 anos e acima de 50 anos. Também foram consideradas na metodologia do estudo a religião, a escolaridade e a renda média familiar dos entrevistados.

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CONFIRA A LISTA DOS GANHADORES:

“A CARA DO CAPIXABA”
  • 1º Garoto
  • 2º Moqueca capixaba
  • 3º Cafuso
  • 4º Grupo Buaiz
  • 5º Café Número Um
ALIMENTOS
  • 1º Arroz Sepé
  • 1º Regina
  • 3º Sal Globo
  • 4º Garoto
BEBIDAS LOCAIS
  • 1º Água Pedra Azul
  • 2º Água Campinho
  • 3º Coroa
  • 4º Refrigerantes Uai
CAFÉ
  • 1º 3 Corações
  • 2º Cafuso
  • 3º Número Um
  • 3º Meridiano
CARNES E EMBUTIDOS
  • 1º Cofril
  • 2º Frisa
  • 3º Uniaves
  • 3º Kifrango
  • 5º Saboratta
LEITE E DERIVADOS
  • 1º Selita
  • 2º Veneza
  • 3º Piracamjuba
  • 3º Porto Alegre
BANCO
  • 1º Sicoob
  • 2º Banco do Brasil
  • 3º Banestes
  • 3º Caixa
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
  • 1º Rodosol
  • 1º EDP Escelsa
  • 1º Eco 101
  • 4º Cesan
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
  • 1º Senac
  • 1º Senai
  • 3º Cedtec
  • 4º Grau Técnico
ESCOLA
  • 1º Salesiano
  • 1º Darwin
  • 1º São Domingos
  • 4º Crescer PHD
  • 4º Leonardo Da Vinci
  • 4º Primeiro Mundo
  • 7º UP
FINANCEIRA
  • 1º Crefisa
  • 1º Agoracred
  • 3º BMG
  • 3º Concred
HOSPITAL
  • 1º Santa Rita
  • 1º Unimed
  • 3º Vitória Apart
  • 3º Meridional
INTERNET
  • 1º Loga
  • 2º Sumicity
  • 3º NET/Claro
  • 4º GVT/Vivo
PLANO DE SAÚDE
  • 1º Medsênior
  • 2º Unimed
  • 2º Samp
TELEFONIA
  • 1º Claro
  • 2º Vivo
  • 2º Tim
  • 4º Oi
ELETROELETRÔNICO
  • 1º Sipolatti
  • 2º Móveis Simonetti
  • 3º Casas Bahia
  • 3º Ponto Frio
FARMÁCIA
  • 1º Rede Farmes
  • 1º Santa Lúcia
  • 3º Mônica
  • 3º Preço Baixo
HOME CENTER
  • 1º Leroy Merlin
  • 2º Dalla Bernardina
  • 2º C&C
LOJA DE CALÇADO
  • 1º Doramila
  • 1º Los Neto
  • 1º Itapuã
  • 4º Elmo
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
  • 1º Bremenkamp
  • 2º Rede Construir
  • 3º Emidio Pais
  • 3º Rede Construbom
MÓVEIS
  • 1º Móveis Conquista
  • 1º Móveis Rimo
  • 3º Danúbio
  • 4º Vila Bella Móveis
ÓTICA
  • 1º Paris
  • 2º Cachoeiro
  • 2º Sonótica
  • 2º Londres
SHOPPING
  • 1º Shopping Vila Velha
  • 1º Shopping Vitória
  • 3º Mestre Álvaro
  • 4º Praia da Costa
SUPERMERCADO
  • 1º Carone
  • 2º Extrabom
  • 2º OK
  • 4º Casagrande
  • 5º Epa
CONSTRUÇÃO CIVIL
  • 1º Lorenge
  • 1º Galwan
  • 1º Morar
  • 4º Grand
  • 4º Proeng
GRANDE EMPRESA
  • 1º Águia Branca
  • 2º Suzano
  • 3º ArcelorMittal
  • 4º Vale
  • 5º Samarco
ENTIDADES
  • 1º Sebrae
  • 2º Acaps
  • 3º Findes

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