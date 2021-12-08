Profissionais de comunicação apontam o que faz uma marca ter valor

As agências de publicidade reúnem estratégias que melhor definem marcas de valor Crédito: pch.vector/Freepik

As constantes transformações do mundo determinam, entre outras condutas, o modelo de consumo. A velocidade das mudanças exige um acompanhamento permanente das tendências e, mais que isso, um esforço para entender o que o público deseja. Assim, para se colocar numa condição de destaque e permanecer bem avaliada, uma empresa tem que encontrar o caminho que torne sua marca de valor para o mercado e as pessoas. E qual seria melhor estratégia para chegar lá?

Executivos, criativos e atendimentos de agências de publicidades que atuam no Espírito Santo revelam, aqui, um pouco do segredo que ajuda as empresas a serem reconhecidas e bem-sucedidas. Confira algumas opiniões:

Rimaldo de Sá ressalta que marcas de valor devem ter como propósito melhorar o mundo a sua volta Crédito: Divulgação

"Uma marca de valor é aquela que, ao pensar no mundo antes e depois da sua existência, pode dizer que tornou o mundo melhor do que encontrou, seja atendendo a seus clientes e resolvendo problemas para eles, seja criando valor ou bem-estar para as pessoas" Rimaldo de Sá - CEO da Beta Rede

Para Haiane Rocha, coordenadora de mídia da MP Publicidade, a marca de valor, além de ser bem posicionada na mente do seu público com resultados positivos de negócio, entrega um propósito e uma conexão com todos os públicos, sendo reconhecida como uma marca que entrega uma experiência positiva, que não seja só o produto ou serviço de forma racional.

Haiane Rocha, gestora de mídia e digital da MP Crédito: Acervo pessoal

Eduardo Mendonça, diretor de mídia da AQuatro Comunicação e Marketing, reforça que, para estar no ‘top of mind’, é preciso estar à frente da concorrência, estabelecer ações de branding e estratégias de posicionamento capazes de transformá-lo em referência no seu nicho de mercado.

"Uma marca de valor oferece produtos ou serviços de qualidade, conhece, respeita e dialoga com seu público nos mais diversos tipos de canais. Mas, além disso, para o sucesso de uma marca é necessário um plano estratégico de comunicação bem elaborado, com abordagem apropriada ao seu target e composto por um mix de meios e veículos com foco em cobertura e afinidade" Eduardo Mendonça - Diretor de mídia da AQuatro Comunicação e Marketing

Na avaliação da diretora de atendimento da Criativa Comunicação Integrada, Samantha Valladão, uma marca de valor faz um mundo melhor para se viver, consegue pensar no outro e transformar o ambiente em que vivemos.”

A diretora executiva da C3 Comunicação, Carol Dardengo, observa que respeito ao ser humano e ao meio ambiente e valorização das pessoas que compõem tanto o quadro de colaboradores da empresa quanto o público consumidor são fatores que constroem marcas de sucesso. "Não basta ter missão, visão e valores escritos no papel se tudo isso não faz parte do dia a dia da marca. Valores precisam ser vividos e estarem intrínsecos no trabalho desenvolvido.”

Presidente da Artcom Comunicação, Adilson Lourenço ressalta que uma marca de valor precisa ser ativa no cotidiano das pessoas. Oferecer conteúdo, assistência e se fazer presente, indo além da relação comercial. "Os mercados seguem cada vez mais competitivos e essa fidelização dos clientes é um grande desafio para a comunicação", opina. Para ter valor, acrescenta Adilson, é preciso também dar valor, ser ativo e participativo com as pessoas e com a sociedade. As marcas que cumprirem esses requisitos perante o seu público se tornarão inesquecíveis para seus clientes.

Presidente da Artcom Comunicação, Adilson Lourenço ressalta que uma marca de valor precisa ser ativa no cotidiano das pessoas Crédito: Divulgação

Rafael Andaku, diretor de criação da agência E-Brand, diz que um bom produto ou serviço é a primeira prática que faz uma marca de valor. Encantar o cliente de forma superior ao que é oferecido no mercado é fundamental, seja com um preço menor, com uma entrega mais rápida, com um atendimento diferenciado, seja com uma inovação de mercado.

"Mas o sucesso da marca depende de uma boa estratégia de comunicação para divulgar todos esses diferenciais. O cliente precisa conhecê-los e saber que eles existem" Rafael Andaku - Diretor de criação da agência E-Brand

Marca de valor é aquela que consegue fazer a diferença na vida das pessoas. É em que acredita Gustavo Alves de Oliveira, sócio-proprietário da Teia Comunicação. "É a marca que facilita o dia a dia do cliente, que entrega um produto ou serviço que impacta positivamente a vida do consumidor e que soluciona problemas. Uma marca de valor sempre pensa primeiro nas necessidades, expectativas e opiniões dos clientes.”

APROXIMAÇÃO

Thiago Freitas, coordenador de criação e diretor executivo da Resultate, considera que uma marca de valor sempre busca se aproximar do cliente, relacionar-se com a comunidade de forma transparente e humanizar o atendimento com precisão e assertividade.

Já o sócio-diretor da Balaio Design + Estratégia Chico Ribeiro aponta que marcas de valor são aquelas que combinam uma imagem forte, capaz de influenciar e engajar pessoas, com bons resultados financeiros. "Para construir uma marca de valor é preciso entender que o lucro é o combustível para ir em busca do seu propósito.”

Uma marca de valor é também aquela que se conecta profundamente com seu público, sempre com o radar ligado para mapear necessidades não atendidas e disposta a criar soluções, argumenta Sander Marinho, sócio-diretor da Sempre Comunicação.

Samuel Nogueira, sócio-diretor da Cabana Publicidade, diz que o alto valor de uma marca memorável costuma ser o resultado de um trabalho árduo de gestão, o que inclui diversas ações em um contexto mais amplo. "E a lembrança que os seus consumidores acumulam com experiências positivas nos pontos de contato é um dos principais fatores de recompra, garantindo preferência quando surgem novas demandas por aquele determinado produto ou serviço.”

Antony Moreira, diretor de estratégia da Boomerang Inteligência, acrescenta que o valor de uma empresa passa por atribuições de qualidade e de identificação dos clientes com a marca."Construir pontos de exibição que se comuniquem com esses dois valores é fundamental para fazer uma marca de sucesso.”