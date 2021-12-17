Uma tarde para celebrar as marcas de valor no ES

Ao promover o Marcas de Valor 2021, a Rede Gazeta contribui com análises de mercado que ajudam a desenvolver os negócios das empresas Crédito: Cloves Louzada

Diante de um cenário de tantas transformações, inclusive muitas delas aceleradas por conta da pandemia da Covid-19, empresas com propósitos claros saem na frente e se destacam no mercado mesmo em períodos difíceis. Para celebrar as marcas mais bem avaliadas no Espírito Santo, 34 troféus foram entregues na cerimônia de premiação do Marcas de Valor Rede Gazeta 2021, realizado no dia 8 de dezembro, no cerimonial Oásis, em Vitória.

O encontro reuniu grandes nomes do empresariado capixaba em um almoço com um tema que traduz este período de desafios: “se a vida te der limões, faça uma limonada”. Foi dessa forma leve e descontraída que as empresas foram coroadas, após terem sido reconhecidas por uma pesquisa qualitativa realizada pelo Instituto Futura Inteligência.

“O Marcas de Valor é muito especial para a Rede Gazeta porque não é apenas uma premiação. É um projeto em que conseguimos preparar uma ferramenta de trabalho para que as áreas de marketing das empresas possam identificar suas fortalezas e suas fragilidades com os produtos e serviços oferecidos, além de como engajar cada vez mais o consumidor que hoje tem muitas opções no mercado”, destaca o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, que conduziu a abertura da cerimônia.

Entre os atributos avaliados na pesquisa estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos e serviços, participação no desenvolvimento do Estado, atendimento ao cliente, imagem, relacionamento com as comunidades e cuidado com o meio ambiente. Para Marcello Moraes, o Marcas de Valor, que neste ano chegou à 12ª edição, é uma iniciativa que reúne elementos capazes de contribuir para o crescimento dos negócios.

“Conseguimos fazer parte desse trabalho de fortalecimento das marcas e das empresas, e, consequentemente, um fortalecimento da economia e do Espírito Santo, o nosso propósito maior”, ressalta.

RECONHECIMENTO

Entre os premiados, a Águia Branca conquistou o primeiro lugar no segmento de Grande Empresa. Segundo o vice-presidente de Inovação e Finanças do grupo, Décio Luiz Chieppe, o reconhecimento nesta categoria é motivo de alegria.

“Os capixabas nos reconheceram como uma marca de valor que expressa esse conjunto de características avaliadas que faz muito sentido para nós e tem muita conexão com a nossa cultura”, pontua.

Com apenas dois anos no mercado capixaba, a empresa Leroy Merlin figurou no topo da categoria “Home Center”. Fernando Bittencourt Franco, diretor da empresa no Estado, observa que participar da cerimônia presencial do Marcas de Valor foi significativo para celebrar esta conquista, mesmo com todas as limitações que a pandemia impõe.

Prêmio Marcas de Valor 2021

“Para nós, é muito importante saber o que o consumidor acha da nossa marca, que chegou há pouco no Estado, mas que traz a força de uma multinacional. Queremos realmente ser lembrados pela população capixaba como referência em home center e todas as soluções para o lar”, evidencia.

Para Luiz Toniato, diretor técnico do Sebrae/ES, instituição que ficou em primeiro lugar no segmento de “Entidades”, o reconhecimento do Marcas de Valor é um resultado do trabalho que tem sido desenvolvido e ampliado para os micro e pequenos empreendedores no Estado. “As pessoas buscam o Sebrae no sentido de obter apoio, orientação, consultoria, capacitação, tanto na área da economia tradicional quanto na da disruptiva, da inovação. E o Sebrae tem feito um bom trabalho nessa direção”, pontua.

A iniciativa da Rede Gazeta, avalia Toniato, é valorosa no sentido de reconhecer o mérito das empresas e instituições. “Cada um de nós, seja no campo empresarial, seja no institucional, tem o dever de, não só representar sua instituição e cumprir o seu papel interno, mas de entregar valor para a sociedade como um todo, porque ao entregar para os nossos clientes, de alguma maneira, estamos contribuindo com a melhoria da sociedade.”

COMEMORAÇÃO DUPLA

Em primeiro lugar na categoria “Telefonia” e em terceiro no segmento de “Internet”, a Claro também foi uma das marcas premiadas na cerimônia. Luiz Fernandes Baptista, gerente da empresa no Estado, considera que o Marcas de Valor traduz que o caminho certo tem sido trilhado.

“Sabemos que o público capixaba é muito exigente. Então, mais do que nunca, estamos fazendo nosso papel da melhor forma para atender a essa demanda, tanto tecnológica quanto de serviços e planos”, ressalta Baptista, acrescentando que a iniciativa ainda aponta para o mercado quais empresas estão trabalhando para oferecer os melhores serviços para os consumidores.

Inclusive, lidar com a pandemia no momento atual tem sido um desafio para diferentes segmentos, e, segundo Ivone Matos de Oliveira Sabatini, diretora administrativa e de marketing da Agoracred, receber um prêmio durante este período é singular e significativo. A empresa ficou em primeiro lugar na categoria “Financeira”.

“É muito importante para nós, que atuamos no segmento das classes C, D e E, escutarmos nosso público. Fazemos nosso trabalho, e esse reconhecimento é uma chancela. Trabalhamos para trazer o que é melhor para nossos clientes e funcionários”, enfatiza.

Os premiados foram anunciados pelos apresentadores da TV Gazeta Mário Bonella e Fabíola de Paula, os mestres de cerimônia desta edição do evento.

MOMENTO MUSICAL

Para tornar a data especial e embalar os convidados em uma recepção calorosa, grandes sucessos da música brasileira foram tocados pelo grupo de chorinho Brasil Pandeiro. A decoração do espaço, que contou com a expertise da produtora de eventos Stella Miranda, foi pensada para trazer um clima de frescor no meio do expediente dos empresários.

O grupo de chorinho Brasil Pandeiro tocou grandes sucessos da música brasileira Crédito: Cloves Louzada

“Nossa intenção foi transformar o ambiente em um lugar alegre, porque estamos festejando a vida e as marcas que sobreviveram a tudo isso que aconteceu. Essas empresas fizeram, de fato, do limão uma limonada”, comenta Stella, que contou com a parceria da empresa Maison Rosée.

As cores que sobressaíram foram azul, verde e branco, segundo Stella, uma combinação colorida e alegre para tornar o cerimonial um jardim tropical. Assinado pelo chef Juarez Campos e pela Casa S Buffet, além do coquetel volante, o menu não poderia ser servido sem a fruta protagonista do dia: o limão.

“Na entrada servimos ceviche, um prato mais típico frio que leva limão. Depois, resolvi homenagear as desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras, onde comprei a carne para preparar um arroz de siri com camarão, que espero que entre no repertório da culinária capixaba. O toque cítrico é porque leva raspas de limão-siciliano e taiti”, explica Juarez.

Como prato principal, os convidados puderam desfrutar de um escalope ao limão. “Esse é um prato típico de Milão. São bifes com um molho à base de ervas, vinho branco, azeite e gotinhas de limão, servidos com musseline de batata com erva fresca”, detalha o chef. Para fechar com chave de ouro, a sobremesa foi uma mousse refrescante de limão.

Para Stella Miranda, um sentimento que define o Marcas de Valor 2021 é o de gratidão. “Estou grata de estar com a Rede Gazeta e com essas marcas que sobreviveram à pandemia, assim como eu, depois de tudo que passamos (com as restrições devido à pandemia). Estamos vivos! Essa é a primeira coisa para agradecer. Quantos se foram nesta crise? Temos que comemorar a vida e estou muito feliz de estar ao lado dessas empresas porque o que fica dessa pandemia são justamente os valores”, finaliza, emocionada.