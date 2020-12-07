Vôlei de praia: medalha com sabor especial para Elize Maia e Thâmela

Thâmela e Elize Maia conquistaram a medalha de bronze Crédito: CBV/Divulgação

A quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21 foi vencida por Ágatha e Duda, neste domingo (06), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Entretanto a competição marcou um resultado muito especial para a dupla que representa o Espírito Santo na competição. Elize Maia e Thâmela conquistaram um inédito bronze.

A dupla capixaba tinha chegado às semifinais pela primeira vez na etapa passada, e, desta vez subiu um degrau ao alcançar um lugar no pódio. Elas venceram Talita e Carol Solberg (AL/RJ) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/18). A medalha foi a primeira da jovem Thâmela, de 20 anos, que comemorou bastante a conquista.

Estou muito feliz, viemos de um ano muito difícil, ficamos paradas quase sete meses. E poder voltar a competir, fazer o que amamos, é sensacional. E estou começando ainda no cenário nacional, uma equipe nova, ainda em construção. Eu sempre me inspirei muito na Carol Solberg e na Talita, então vencer esse jogo é um sonho, estou bastante feliz, disse Thâmela.

A experiente Elize Maia volta ao pódio depois de três anos, e conquistou a primeira medalha depois do nascimento da filha Antônia, de um ano e quatro meses. A capixaba falou sobre a importância do bronze no momento da carreira.

Este foi um ano marcante para todo o planeta, precisamos mudar muitos paradigmas, se adaptar e superar. E foi o primeiro ano da minha filha (Antônia) e foi um desafio manter-me como atleta e mãe, então um pódio no final desse ano tão desafiador abre as portas para tempos melhores em 2021, contou Elize.