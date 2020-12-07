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Conquista

Vôlei de praia: medalha com sabor especial para Elize Maia e Thâmela

A dupla capixaba faturou o bronze na quinta etapa  do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Medalha inédita para a parceria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 19:04

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:04

Thâmela e Elize Maia conquistaram a medalha de bronze
Thâmela e Elize Maia conquistaram a medalha de bronze Crédito: CBV/Divulgação
A quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21 foi vencida por Ágatha e Duda, neste domingo (06), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Entretanto a competição marcou um resultado muito especial para a dupla que representa o Espírito Santo na competição. Elize Maia e Thâmela conquistaram um inédito bronze. 
A dupla capixaba tinha chegado às semifinais pela primeira vez na etapa passada, e, desta vez subiu um degrau ao alcançar um lugar no pódio. Elas venceram Talita e Carol Solberg (AL/RJ) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/18). A medalha foi a primeira da jovem Thâmela, de 20 anos, que comemorou bastante a conquista.

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Estou muito feliz, viemos de um ano muito difícil, ficamos paradas quase sete meses. E poder voltar a competir, fazer o que amamos, é sensacional. E estou começando ainda no cenário nacional, uma equipe nova, ainda em construção. Eu sempre me inspirei muito na Carol Solberg e na Talita, então vencer esse jogo é um sonho, estou bastante feliz, disse Thâmela.
A experiente Elize Maia volta ao pódio depois de três anos, e conquistou a primeira medalha depois do nascimento da filha Antônia, de um ano e quatro meses. A capixaba falou sobre a importância do bronze no momento da carreira.
Este foi um ano marcante para todo o planeta, precisamos mudar muitos paradigmas, se adaptar e superar. E foi o primeiro ano da minha filha (Antônia) e foi um desafio manter-me como atleta e mãe, então um pódio no final desse ano tão desafiador abre as portas para tempos melhores em 2021, contou Elize.
Após a disputa do torneio feminino nesta semana, o torneio masculino será disputado na sequência, entre os dias 10 e 13 de dezembro. As etapas foram divididas em semanas diferentes para reduzir a circulação de pessoas dentro do Centro de Desenvolvimento de Voleibol.

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