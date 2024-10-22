Vôlei de praia: capixaba Thâmela celebra início de parceria com Vic

Thâmela e Vic são campeãs do Elite 16 Crédito: CBV

O Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia chegou ao fim neste domingo (22), nas areias da praia de Tambaú, em João Pessoa. Na modalidade feminina, Thâmela, do Espírito Santo, e Victoria, do Mato Grosso do Sul, bateram as brasileiras Talita e Taiana, por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14), e subiram no ponto mais alto do pódio, sendo o primeiro título da competição da parceria.

"A gente está muito, muito, muito feliz com o nosso primeiro título. A gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos com tão pouco tempo de time, e eu acho que isso é muito legal para a gente, é uma motivação a mais, é uma concretização", disse a capixaba em entrevista após a premiação.

A dupla apostou na consistência defensiva e venceu a outra dupla brasileira dominando a partida. "Agora voltar para casa, continuar trabalhando. Mas essa etapa foi especial demais, vai ficar de verdade para sempre marcado nos nossos corações", completou Vic.