Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Promessa para LA 2028

Vôlei de praia: capixaba Thâmela celebra início de parceria com Vic

Em três competições, a dupla conquistou duas medalhas, uma delas o ouro em etapa do Circuito Mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2024 às 16:42

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 16:42

Thâmela e Vic são campeãs do Elite 16
Thâmela e Vic são campeãs do Elite 16 Crédito: CBV
O Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia chegou ao fim neste domingo (22), nas areias da praia de Tambaú, em João Pessoa. Na modalidade feminina, Thâmela, do Espírito Santo, e Victoria, do Mato Grosso do Sul, bateram as brasileiras Talita e Taiana, por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14), e subiram no ponto mais alto do pódio, sendo o primeiro título da competição da parceria.
"A gente está muito, muito, muito feliz com o nosso primeiro título. A gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos com tão pouco tempo de time, e eu acho que isso é muito legal para a gente, é uma motivação a mais, é uma concretização", disse a capixaba em entrevista após a premiação.
A dupla apostou na consistência defensiva e venceu a outra dupla brasileira dominando a partida. "Agora voltar para casa, continuar trabalhando. Mas essa etapa foi especial demais, vai ficar de verdade para sempre marcado nos nossos corações", completou Vic.
Thâmela e Victoria chegam à segunda medalha em Elite 16 da parceria, com apenas três meses desde que firmaram a dupla, em julho deste ano. As meninas já tinham subido no pódio em agosto, na etapa de Hamburgo, na Alemanha, quando conquistaram o bronze. Ainda resta uma etapa do Elite 16, que será disputada no Rio de Janeiro, além de três torneios Challenger, antes da decisão da temporada, de 4 a 7 de dezembro, em Doha, no Catar.

Veja Também

Evento de MMA assina contrato com agência e projeta retorno para 2025

Anderson Varejão entrou para o Hall da Fama do Cleveland Cavaliers

Anchieta recebe o 1º Campeonato de Canoa Polinésia neste sábado (17)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Vôlei de praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados