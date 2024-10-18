Anderson Varejão entrou para o Hall da Fama do Cleveland Cavaliers Crédito: Divulgação

Anderson Varejão é o mais novo membro do "Greater Cleveland Sports Hall of Fame", entidade que homenageia personalidades do esporte e da mídia desde 1976. Ídols dos Cavaliers, o capixaba foi homenageado esta semana com o anúncio oficial de sua entrada como um dos imortais do esporte da cidade.

Anderson foi imortalizado na Turma de 2024 ao lado de outras quatro celebridades: Wayne Embry (basquete), Holly Koester (atletismo), Cheryl White (joqueta) e Jim Donovan (imprensa) e na frente de amigos, de sua família, de ex-companheiros como Zydrunas ‘Big Z’ Ilgauskas, e de ídolos dos Cavs como Austin Carr e Campy Russell, entre outros. Embaixador Global e Consultor de Desenvolvimento da franquia, o capixaba se emocionou na cerimônia.

"Cheguei sem saber por quanto eu ficaria aqui. Ficou muito honrado e grato à cidade, pelo carinho dos fãs, ao Cleveland Cavaliers e ao Hall of Fame por viver esse momento tão especial. Quero agradecer aos Cavs, que sempre me deram tudo que eu precisava para chegar onde cheguei, por ser uma franquia cinco estrelas, que me proporcionou tudo que era necessário dentro e fora de quadra nos 13 anos maravilhosos em que vesti essa camisa", disse Varejão em seu discurso, que passou 13 temporadas com a camisa dos Cleveland, com direito a dois títulos de conferência, em 2007 e 2015.

"Agradecer aos meus companheiros, funcionários, técnicos, imprensa, todos que, de alguma maneira, me ajudaram nessa trajetória. Estou muito feliz em ser homenageado ao lado de nomes tão importantes. É muito bom poder viver isso ao lado da minha família, de amigos, de me sentir um filho dessa cidade que me recebeu de braços abertos", completou o atleta.

Instituto Anderson Varejão

O total de 160 crianças e adolescentes de cada localidade do projeto terão aulas gratuitas de basquete em contra turno escolar, além de um acompanhamento de profissionais como, assistente social e pedagoga. Diante da pandemia, as atividades estão sendo realizadas de forma remota.