Anderson Varejão participará de clínica de basquete no Rio de Janeiro

Uma das principais franquias da NBA, o Cleveland Cavaliers tem promovido diversas ações no Brasil com o objetivo de promover a prática esportiva no país, como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais a equipe dos fãs brasileiros. Com a presença do embaixador global do Cavs, Anderson Varejão, o projeto chega ao Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (21).