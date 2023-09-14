Anderson Varejão participará de clínica de basquete no Rio de Janeiro

Uma das principais franquias da NBA, o Cleveland Cavaliers tem promovido diversas ações no Brasil com o objetivo de promover a prática esportiva no país, como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais a equipe dos fãs brasileiros. Com a presença do embaixador global do Cavs, Anderson Varejão, o projeto chega ao Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (21).
O evento irá reunir cerca de 50 jovens e crianças do NBA Basketball School, a partir das 15h30, na quadra da NBA Store Arena Rio. A clínica vai durar cerca de 1h30 e será ministrada por Daniel Soares, Diretor de Operações da NBA na América Latina, com apoio de professores da rede. Anderson vai participar das atividades e desafios, dando dicas e orientando a garotada.
Um dia antes, o ex-atleta da Seleção Brasileira estará no Espírito Santo para a inauguração das duas quadras externas do Saldanha da Gama, em Vitória. As obras são fruto da parceria entre o Cleveland Cavaliers e o clube capixaba, mediada por Anderson, e promete ser um novo impulso para a difusão e o crescimento do basquete do estado. A entrega das quadras será no dia 20 de setembro, às 14h, na sede do Saldanha.