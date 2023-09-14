Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evento

Anderson Varejão participará de clínica de basquete no Rio de Janeiro

Ex-jogador e embaixador global do Clevland Cavaliers estará no Brasil para participar do evento com jovens e crianças do NBA Basketball School
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2023 às 17:42

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 17:42

Anderson Varejão e o time de basquete americano, Cleveland Cavaliers, fazem ação em Vitória
Anderson Varejão e o time de basquete americano, Cleveland Cavaliers, fazem ação em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Uma das principais franquias da NBA, o Cleveland Cavaliers tem promovido diversas ações no Brasil com o objetivo de promover a prática esportiva no país, como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais a equipe dos fãs brasileiros. Com a presença do embaixador global do Cavs, Anderson Varejão, o projeto chega ao Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (21).
O evento irá reunir cerca de 50 jovens e crianças do NBA Basketball School, a partir das 15h30, na quadra da NBA Store Arena Rio. A clínica vai durar cerca de 1h30 e será ministrada por Daniel Soares, Diretor de Operações da NBA na América Latina, com apoio de professores da rede. Anderson vai participar das atividades e desafios, dando dicas e orientando a garotada.
Um dia antes, o ex-atleta da Seleção Brasileira estará no Espírito Santo para a inauguração das duas quadras externas do Saldanha da Gama, em Vitória. As obras são fruto da parceria entre o Cleveland Cavaliers e o clube capixaba, mediada por Anderson, e promete ser um novo impulso para a difusão e o crescimento do basquete do estado. A entrega das quadras será no dia 20 de setembro, às 14h, na sede do Saldanha. 

Veja Também

Paratletas de Cachoeiro pedem apoio para encarar novos desafios

Cetaf tem vaga assegurada na Liga de Desenvolvimento em 2024

Novas quadras no Saldanha da Gama serão entregues na próxima semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Rio de Janeiro Vitória (ES) Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados