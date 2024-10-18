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Evento de MMA assina contrato com agência e projeta retorno para 2025

HCC, maior evento de MMA do Espírito Santo, que estava inativo desde 2020, buscará expansão nacional após início da parceria com a Brand Sport.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2024 às 17:07

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:07

HCC deve retornar em 2025
HCC deve retornar em 2025 Crédito: Divulgação
Após mais de quatro anos de espera, o Haidar Capixaba Combat (HCC) vai retornar à rotina do esporte capixaba. O promotor do maior evento de MMA do Espírito Santo, o iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, firmou parceria com a empresa de marketing esportivo Brand Sport, e já projeta o HCC 22 para o ano de 2025. O acordo foi firmado na tarde desta segunda-feira (15).
"Fãs do MMA capixaba, podem esperar muita adrenalina, porque o UFC capixaba está de volta. Vamos ter concurso de ring girl, novos atletas, disputas de cinturão. Espero verdadeiros guerreiros em nosso octógono, para mostrar que o HCC é o maior evento de MMA da história do Espírito Santo. Não tem como não se apaixonar pelo HCC", afirmou Haidar Kasem. Com mais de 15 anos de história, o HCC, que é uma continuação do antigo evento Haidar Superfight, se tornou um dos cinco maiores eventos de MMA do Brasil. Cinco cidades capixabas já receberam o show: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Marataízes.
A intenção do CEO da Brand Sport Marketing Esportivo, Ricardo Araújo, além de espalhar o evento pelo Espírito Santo, é nacionalizar a marca HCC, tornando a franquia capixaba de artes marciais uma referência brasileira nos esportes de combate. "É fantástico estarmos nos unindo a uma marca que tem história no esporte capixaba, nas lutas. E fazer parte de um evento desse que já carrega uma história, carrega também grandes nomes pra gente é encantador, estar presente e revelando ainda mais nomes. Tenho certeza que vai ser um espetáculo e também um grande entretenimento para o público", disse.

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