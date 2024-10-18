Evento de MMA assina contrato com agência e projeta retorno para 2025

HCC deve retornar em 2025 Crédito: Divulgação

Após mais de quatro anos de espera, o Haidar Capixaba Combat (HCC) vai retornar à rotina do esporte capixaba. O promotor do maior evento de MMA do Espírito Santo, o iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, firmou parceria com a empresa de marketing esportivo Brand Sport, e já projeta o HCC 22 para o ano de 2025. O acordo foi firmado na tarde desta segunda-feira (15).

"Fãs do MMA capixaba, podem esperar muita adrenalina, porque o UFC capixaba está de volta. Vamos ter concurso de ring girl, novos atletas, disputas de cinturão. Espero verdadeiros guerreiros em nosso octógono, para mostrar que o HCC é o maior evento de MMA da história do Espírito Santo. Não tem como não se apaixonar pelo HCC", afirmou Haidar Kasem. Com mais de 15 anos de história, o HCC, que é uma continuação do antigo evento Haidar Superfight, se tornou um dos cinco maiores eventos de MMA do Brasil. Cinco cidades capixabas já receberam o show: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Marataízes.