Kickboxing

Vitória recebe o Gladiadores Full-Contact Superfoot em setembro

A competição vai contar com duelos internacionais e também terá a presença de Bill Wallace e Benny Urquidez, que irão ministrar seminários no dia 8 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2024 às 14:45

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 14:45

Gladiadores Full-Contact Superfoot chega em Vitória
Gladiadores Full-Contact Superfoot chega em Vitória Crédito: Divulgação/Vitória Fighter
A cidade de Vitória vai uma atração a mais no feriado de 7 de setembro. E não é pelo Dia da Independência do Brasil, e sim pelo evento de kickboxing "Gladiadores Full-Contact Superfoot", marcado para começar a partir das 18h, na casa de shows "Na Vista", que fica na Enseada do Suá.
Contando com 11 combates de arrepiar, o show de lutas capixaba vai ter como evento principal a despedida dos ringues do heptacampeão mundial de kickboxing Laécio Nunes. O representante do Espírito Santo fará uma revanche contra o italiano Andrea Rinaldi, pela categoria 67kg. O duelo vale o título da PKA World Master Champion. Outro duelo internacional, que irá abrir a noite de lutas, será entre o capixaba Genivaldo Porto, o Portinho, e o chileno Nicolas Briones, na categoria 65kg.
O Gladiadores Full-Contact Superfoot terá um total de 11 lutas (confira o card abaixo) e o co-main-event da noite será valendo o título brasileiro de kickboxing, entre o capixaba Thiago Luk e o carioca Jônatas Ruel.

Seminário com lenda do kickboxing e estrela de Hollywood

O evento de kickboxing acontece no sábado, mas os amantes da modalidade terão outras duas oportunidades de absorver conhecimento e conhecer os criadores do esporte. No dia 8 de setembro, um domingo, irão acontecer dois seminários: um com a lenda de kickboxing Bill "Superfoot" Wallace e outro com o astro de Hollywood Benny Urquidez.
As inscrições estão abertas, no valor de R$ 500,00 para os dois seminários, que são abertos ao público em geral. Serão dois horários: das 09h às 12h, e das 13h às 16h. Os interessados podem encontrar mais informações nos telefones: (27) 99731-4737 e (27) 99580-2570.

Card do evento (até o momento):

  • Luta principal: Laécio Nunes (BRA) x Andrea Rinaldi (ITA) - cinturão 67kg
  • Título brasileiro: Thiago Luk (ES) x Jônatas Ruel (RJ)
  • Categoria 67kg: Henrique "Quebra Ossos" (ES) x Ulysses Duracell (SP)
  • Categoria 55kg feminina: Isabelle Gonçalves (ES) x Nicoly Gomes (SP)
  • Categoria 73kg: Eric Nasto x Douglas Rossini
  • Categoria 78kg: Jonas Coelho x adversário a ser divulgado
  • Categoria 90kg: Ricardo Batan x adversário a ser divulgado
  • Categoria 73kg master: Douglas Pereira x adversário a ser divulgado
  • Categoria 85kg master: Fábio Martinelli x adversário a ser divulgado
  • Categoria 67kg: Yuri Meirelles x Fernando Piu
  • Luta internacional 65kg: Genivaldo Porto (BRA) x Nicolas Briones (CHI)

Veja Também

Cebolinha passa por cirurgia após sofrer rompimento no tendão de Aquiles

Capixaba Didi Louzada deixa o Flamengo e retorna ao Sesi Franca

Guarapari sedia Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-15 nesta semana

