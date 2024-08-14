Cebolinha passa por cirurgia após sofrer rompimento no tendão de Aquiles

O atacante Everton Cebolinha passou por cirurgia para correção de ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. O jogador está fora da temporada no Flamengo.

Everton Cebolinhaé um dos principais dos jogadores do Flamengo no ano, mas sofreu uma grave lesão contra o Palmeiras Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

"Cebolinha realizou o procedimento no Hospital CopaStar, na zona sul do Rio. A responsável foi a doutora Verônica Vianna, acompanhada por Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo", informou o clube

O clube evita dar prazos de retorno. No entanto, esse tipo de lesão tem uma média de quatro a seis meses para recuperação.

Cebolinha saiu do jogo contra o Palmeiras aos 11 minutos do primeiro tempo. Ele se machucou em um lance praticamente sozinho.

Luiz Araújo deve ser o substituto do camisa 11 pelo menos na Libertadores. Ele já vinha sendo o escolhido de Tite nas várias situações de problemas físicos vividos por Cebolinha no ano.