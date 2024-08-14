Vini brilha, Mbappé tem "estreia dos sonhos" e Real Madrid vence a Supercopa

Com ótima atuação da dupla Vini Júnior e Mbappé, o Real Madrid venceu a Atalanta na Supercopa da Uefa Crédito: Massimo Paolone/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress

O Real Madrid é campeão da Supercopa da Europa. A equipe espanhola venceu a Atalanta por 2 a 0, nesta quarta-feira (14), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

Valverde e Mbappé fizeram os gols do jogo. Os lances aconteceram aos 14 e aos 23 minutos do segundo tempo. Vinicius Jr. deu assistência para o primeiro lance, e Bellingham acertou passe decisivo no outro.

A partida marcou uma 'estreia dos sonhos' para Mbappé. O francês, novo camisa 9 do Real Madrid, formou o ataque titular com Rodrygo e Vinicius Jr., fez gol e já levantou taça. Já Endrick, o outro reforço para a temporada, foi relacionado, mas não utilizado.

O Real chegou a seis Supercopas e se isolou como o maior vencedor do torneio. O clube espanhol, que já havia conquistado a taça em 2002, 2014, 2016, 2017 e 2022, superou os pentacampeões Barcelona e Milan.

O Real volta a campo no próximo domingo (18), contra o Mallorca, pela rodada de abertura de La Liga. Já a Atalanta estreará pelo Campeonato Italiano 2024/25 na segunda (19), contra o Lecce.

O jogo

Mbappé de '9'. A formação do novo ataque do Real é uma das questões que mais gera expectativa sobre a nova temporada europeia. O trio teve como posições base Rodrygo pela direita, Mbappé pelo centro e Vinicius Jr. pela esquerda. Sem a bola, Rodrygo recuou para o meio-campo, fechando linha de quatro com Bellingham, Valverde e Tchouaméni. Como de costume no Real de Carlo Ancelotti, os jogadores não guardaram posição rígida e ocuparam diferentes faixas do campo.

Jogo complicado para o Real. A Atalanta teve preocupação extra com o setor defensivo e conseguiu travar o fluxo de jogo dos espanhóis. O time italiano chegou a ser melhor entre os 20 e os 30 minutos do primeiro tempo. No geral, os atuais campeões da Champions produziram mais, especialmente a partir de passes de Vini. Entretanto, houve momentos nos quais os merengues sofreram na saída de bola, parecendo sentir falta de Kroos — alemão que se aposentou após a Eurocopa.

Gol para frustrar bom início de segundo tempo da Atalanta. A equipe italiana voltou bem do vestiário, dominou os primeiros 10 minutos e gerou sua grande chance no jogo, forçando ótima defesa de Courtois. Mas o Real se mostrou letal. Em uma chance gerada por Vinicius aos 14', abriu o placar com Valverde e mudou a cara do jogo.