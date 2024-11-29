Torneio de futevôlei e de altinha acontecem neste sábado, na Serra

Evento acontece neste sábado em Novo Porto Canoa Crédito: Clube capixaba/Divulgação

Modalidade em alta por todo o Brasil, o futevôlei será o destaque do fim de semana esportivo na Serra. Neste sábado (30), acontece o primeiro Campeonato de Futevôlei da Estação Cidadania e Cultura, em Novo Porto Canoa. A competição começa às 8 horas e tem entrada gratuita para quem quiser acompanhar as partidas.

Ao todo, 30 duplas, de 12 a 21 anos, vão participar da competição, sendo 10 mistas, 10 masculinas e 10 iniciantes – que vão contar com duplas masculinas e femininas.

Segundo Laudicéia Marques, coordenadora do Clube Capixaba e responsável pela Estação Cidadania, a ideia do torneio é promover, ainda mais, a modalidade e oferecer as pessoas que utilizam o espaço um evento diferente.

“Nós sempre pensamos em atividades diferentes para atender ao público que utiliza o espaço da Estação. Tenho certeza que o evento será um sucesso e, no futuro, teremos outras edições”, contou.

As duplas campeãs receberão medalha e troféu.

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