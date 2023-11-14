São Pedro recebe 1° Torneio de Furingo nesta quarta-feira (15)

Copa de Furingo chega com tudo em São Pedro nete feriado de Proclamação da República Crédito: PMV/Divulgação

Se você gosta de esporte e não sabe o que fazer no feriado, já anota na agenda. O 1° Torneio de Furingo em São Pedro, Vitória acontece na manhã desta quarta-feira (15), a partir das 8h, e promete agitar a Rua da Feira. Serão oito equipes, nas categorias masculino e feminino, com seis atletas cada, sendo três titulares e três reservas.

A competição será disputada por homens e mulheres, em chaves separadas. Ao final do torneio haverá a cerimônia de premiação, que vai contar com medalhas e troféus. O torneio conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semesp) e envolve milhares de moradores e famílias, promovendo integração e qualidade de vida, mostrando o quão importante e vantajoso é investir em políticas públicas voltadas para o esporte.

Segundo o Secretário de Esportes de Vitória, Rodrigo Ronchi, a ideia do evento é promover o esporte e dar protagonismo para as comunidades. "A linha que estamos adotando na gestão é de que o protagonismo vem das comunidades, e no esporte não é diferente. Os maiores talentos são descobertos lá, e em um evento como esse conseguimos descobrir esses talentos, além de implementar uma ocupação e integração urbana com inteligência através da prática esportiva", afirmou o Secretário.

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