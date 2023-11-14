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Programação

São Pedro recebe 1° Torneio de Furingo nesta quarta-feira (15)

Competição será na manhã do feriado, na Rua da Feira, e vai contar com oito equipes nas categorias masculino e feminino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 20:29

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 20:29

Copa de Furingo chega com tudo em São Pedro nete feriado de Proclamação da República
Copa de Furingo chega com tudo em São Pedro nete feriado de Proclamação da República Crédito: PMV/Divulgação
Se você gosta de esporte e não sabe o que fazer no feriado, já anota na agenda. O 1° Torneio de Furingo em São Pedro, Vitória acontece na manhã desta quarta-feira (15), a partir das 8h, e promete agitar a Rua da Feira. Serão oito equipes, nas categorias masculino e feminino, com seis atletas cada, sendo três titulares e três reservas.
A competição será disputada por homens e mulheres, em chaves separadas. Ao final do torneio haverá a cerimônia de premiação, que vai contar com medalhas e troféus. O torneio conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semesp) e envolve milhares de moradores e famílias, promovendo integração e qualidade de vida, mostrando o quão importante e vantajoso é investir em políticas públicas voltadas para o esporte.
Segundo o Secretário de Esportes de Vitória, Rodrigo Ronchi, a ideia do evento é promover o esporte e dar protagonismo para as comunidades. "A linha que estamos adotando na gestão é de que o protagonismo vem das comunidades, e no esporte não é diferente. Os maiores talentos são descobertos lá, e em um evento como esse conseguimos descobrir esses talentos, além de implementar uma ocupação e integração urbana com inteligência através da prática esportiva", afirmou o Secretário.

Serviço

1º Torneio de Furingo de São Pedro
  • Quando: quarta-feira, 15 de novembro
  • Horário: 8 horas
  • Onde: Rua da Feira de São Pedro, Vitória (em frente ao bar do Alvimar)

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