São Pedro goleia e é campeão da E-Taça EDP das Comunidades 2021

São Pedro avançou à final e vai disputar o bicampeonato no masculino Crédito: William de Abreu

Favoritos para a conquista da E-Taça EDP das Comunidades de 2021 , Sâo Pedro goleou a equipe de Barra do Jucu por 5 a 1 em final disputada neste domingo (5) e levantou o troféu de campeão. A equipe chegou ao seu segundo título consecutivo, após vencer em 2020.

A partida reservava uma verdadeira disputa de ataque contra defesa. Enquanto São Pedro chegou à final com um poderoso ataque de 79 gols marcados, Barra do Jucu apostava em uma defesa sólida, que teve uma média de apenas 1,3 gol sofrido por jogo na campanha até a decisão.

São Pedro, porém, fez valer o ímpeto do ataque sobre a força da defesa e goleou os adversários para erguer a taça pelo segundo ano seguido. A comunidade ainda teve o melhor jogador e o artilheiro da competição: Gustavo Souza levou os prêmios para casa.

"TODOS SABEM A RESPONSABILIDADE QUE É JOGAR AQUI"

São Pedro começou com tudo a finalíssima e abriu o placar logo nos primeiros minutos. O gol no começo parece realmente ter assustado Barra do Jucu, que não soube manter a cabeça no lugar. O primeiro tempo terminou com a comunidade de Vitória vencendo por 4 a 0. Depois, a equipe soube administrar o placar para ficar com o título. Melhor jogador e artilheiro, Gustavo Souza valorizou o coletivo sobre o individual para que o time levasse mais um título.

"Estou muito feliz pelo campeonato, todo mundo estava muito unido e conseguimos levar o bi campeonato para casa. Estou muito feliz pelos prêmios, mais pelo título, mas o prêmio também é muito importante. Eu não teria conseguido se não fosse meus companheiros e o Rafael, nosso técnico", disse.

São Pedro foi outra equipe que passou por mudanças para a disputa da competição. Alguns jogadores tiveram que sair da equipe por conta do limite de idade, mas a espinha dorsal do time foi mantida. Para Gustavo, não houve dificuldade no entrosamento com os novos companheiros.