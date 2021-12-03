Raio X E-Taça EDP: saiba tudo sobre os quatro finalistas de 2021

São Pedro é uma das finalistas da E-Taça EDP das Comunidades de 2021 Crédito: Thiago Zucatelli

A grande final da E-Taça EDP das Comunidades está se aproximando. Neste domingo (5), São Pedro e Barra do Jucu se enfrentam pela categoria masculina em busca da taça, enquanto a decisão feminina terá o clássico de Guarapari, colocando frente a frente Muquiçaba e Perocão.

São Pedro e Muquiçaba buscam o bi campeonato da competição no masculino e no feminino, respectivamente. Mas os adversários não prometem deixar barato. A comunidade de Perocão, por exemplo, se reforçou com duas atletas que foram campeãs por Muquiçaba em 2020 para levantar a tão sonhada taça.

Final feminina terá o clássico de Guarapari entre Muquiçaba e Perocão Crédito: Thiago Zucatelli

Além do troféu, uma das grandes novidades da edição de 2021 é a premiação. Além de um console para cada integrante da equipe campeã, os vencedores vão levar para casa um curso de curta duração com a temática escolhida pelas equipes vencedoras.

Para os torcedores não perderem nenhum detalhe das grandes finais, A Gazeta preparou um guia com tudo sobre os finalistas da E-Taça EDP das Comunidades 2021. Confira!

SÃO PEDRO

Atual campeã da E-Taça EDP das Comunidades, São Pedro chegou forte para a disputa do campeonato em 2021. A equipe passou por uma pequena reformulação, com alguns atletas tendo de deixar a equipe por conta do limite de idade. A espinha dorsal do time vitorioso, porém, foi mantida e a comunidade começou a primeira fase com tudo.

Na fase de grupos, foram incrível 54 gols marcados - uma média de nove gols por jogo - deixando a equipe com o melhor ataque da competição. Uma sólida defesa, com apenas cinco gols sofridos em seis jogos, fez com que São Pedro terminasse a primeira fase como a equipe menos vazada da E-Taça. Foram seis vitórias em seis partidas e 100% de aproveitamento.

54 gols marcou a equipe de São Pedro na fase de grupos

São Pedro chegou como favorita ao mata mata, mas começou tomando um susto: um empate contra Caratoíra na primeira rodada das oitavas de final por 3 a 3. No jogo de volta, porém, venceu por 3 a 0 e avançou às quartas. A comunidade passou tranquilamente por Nova Rosa da Penha pelas quartas de final, começando com uma sonora goleada por 10 a 0 - com Guilherme e Gustavo marcando cinco gols cada - e um 4 a 1 na volta.

Na semifinal, São Pedro encarou a sólida equipe de Novo Porto Canoa e teve dificuldades para vencer. Mais uma vez, porém, os atuais campeões fizeram valer o favoritismo e, com uma vitória por 4 a 2 e um empate em 1 a 1, carimbaram a vaga na grande final.

São Pedro avançou à final e vai disputar o bicampeonato no masculino Crédito: William de Abreu

São Pedro chega à final com 79 gols marcados - uma média de 6,58 gols por jogo - e 12 gols sofridos. Foram dez vitórias e dois empates, aproveitamento de 89%. O artilheiro da equipe até então é Gustavo Souza, que já mandou 17 bolas nas redes adversárias.

BARRA DO JUCU

Líder do grupo H da E-Taça EDP das Comunidades 2021 com 16 pontos, tendo conquistado cinco vitória em seis jogos, Barra do Jucu conquistou a vaga na fase de mata mata mais pela eficiência na defesa do que por um ataque potente. A equipe marcou 26 gols, a pior marca entre os líderes dos grupos, mas sofreu apenas seis, o que garantiu a segunda melhor defesa da primeira fase.

Nas quartas de final, porém, o ataque começou a funcionar melhor. No jogo de ida, uma imponente vitória por 7 a 1 sobre Nova Esperança e, no jogo de volta, nova goleada por 5 a 2. As quartas de final tiveram confrontos mais apertados, mas novamente Barra do Jucu soube fazer girar bem as engrenagens do time ofensivamente para superar Serra Dourada. Um empate em 3 a 3 na ida e nova vitória por 5 a 2 na volta.

Barra do Jucu carimbou a vaga na final em jogo apertado Crédito: William de Abreu

A semifinal reservou grandes emoções para Barra do Jucu. A equipe venceu o primeiro confronto contra Muquiçaba por 2 a 0, mas perdia pelo mesmo placar no jogo de volta, o que levaria a decisão da vaga para a prorrogação. Isso até os 80 minutos de jogo, quando Danilo Assis fez o gol salvador que garantiu a classificação do time.

Barra do Jucu mantém, até o momento, uma boa média de apenas 1,33 gol sofrido por jogo e aposta na sólida defesa para conseguir levantar a taça. A equipe venceu nove jogos, empatou dois e perdeu apenas uma partida na trajetória até a final, com 81% de aproveitamento. O ataque parece ter encontrado o caminho das pedras: 49 gols feitos, média de 4,08 por confronto.

MUQUIÇABA

A atual campeã da E-Taça EDP das Comunidades veio para a competição de 2021 com um certo aspecto de desconfiança. O time passou por uma reformulação grande e algumas das principais atletas, incluindo Adriana Moreira, eleita melhor jogadora do campeonato em 2020. Ela migrou justamente para Perocão, adversário na final deste domingo.

Muquiçaba porém fez questão de tirar o ponto de interrogação e colocar o ponto de exclamação no lugar. Lideradas por um ataque poderosíssimo, principalmente quando o controle esteve nas mãos de Estefany Porto, que marcou 19 gols e Rayssa Flores, que tem 15 tentos na competição - as duas artilheiras do feminino, Muquiçaba avançou bem.

Time de Muquiçaba chegou à final da E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: Thiago Zucatelli

Foram nove pontos conquistado, com três vitórias e uma derrota, o melhor ataque da competição na fase de grupos com 21 gols e apenas cinco gols sofridos. Nas quartas de final, mais uma vez o ataque de Muquiçaba mostrou sua força, com duas vitórias esmagadoras sobre Padre Gabriel: 6 a 1 e 9 a 1.

E a grande fase do ataque da equipe seguiu também nas semifinais. Contra Gurigica, mais duas goleadas impressionantes garantiram à atual campeã um lugar na final. No jogo de ida, 8 a 1 e, na volta, 8 a 0. Uma injeção de confiança para a disputa da grande final.

31 gols Muquiçaba marcou apenas na fase de mata mata

Ao todo, Muquiçaba possui sete vitórias e uma derrota, o que representa 88% de aproveitamento. O poderoso ataque já chegou a 52 gols marcados, uma média de 6,5 por partida, enquanto defesa se manteve praticamente impenetrável, tendo a equipe sofrido oito gols em oito jogos - média de um por confronto.

PEROCÃO

A final masculina promete pegar fogo. Isso porque, além de tratar-se de um clássico entre duas comunidades de Guarapari, Perocão, que é estreante na E-Taça EDP das Comunidades, recrutou duas atletas do elenco campeão de Muquiçaba. Adriana Moreira e Alice Fernandes foram destaque do time que levanto a taça em 2020 e procuram repetir o feito, agora pelos rivais.

E o começo não poderia ser melhor. Com um ataque prolífico e uma defesa eficiente, Perocão teve um excelente desempenho na fase de grupos da competição, terminando com 100% de aproveitamento nas quatro partidas disputadas. Foram 20 gols marcos e apenas dois sofridos, a melhor defesa da primeira etapa.

Perocão vai decidir o título contra Muquiçaba no dérbi de Guarapari Crédito: William de Abreu

A equipe perdeu o 100% de aproveitamento com a derrota para Nova Esperança na partida de ida das quartas de final por 3 a 2, mas soube manter a cabeça no lugar e se recuperar para avançar depois de uma goleada por 7 a 0. Na semifinal, Perocão conseguiu vencer bem São Pedro com placares de 3 a 0 e 5 a 4 e garantiu um lugar na grande final.