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Muquiçaba é a grande campeã da E-Taça EDP das Comunidades 2021

Comunidade venceu o clássico de Guarapari contra Perocão por 3 a 1 para levantar a taça pelo segundo ano consecutivo
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 dez 2021 às 12:19

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 12:19

Time de Muquiçaba chegou à final da E-Taça EDP das Comunidades 2021
Time de Muquiçaba chegou à final da E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: Thiago Zucatelli
Em jogo disputado até o final, Muquiçaba venceu Perocão por 3 a 1 no dérbi de Guarapari neste domingo (5) e sagrou-se campeã da E-Taça EDP das Comunidades de 2021. Essa é a segunda conquista da comunidade, que já havia levantado a taça em 2020, no formato virtual, mas o quarto campeonato no geral. Muquiçaba venceu a competição no futebol de campo em duas oportunidades.
A aguardada final feminina reservava uma rivalidade também fora das quatro linha. As adversárias de Perocão contavam com duas ex-integrantes do time que foi campeão em 2020 por Muquiçaba, Adriana Moreira e Alice Fernandes. Além disso, a partida marcava o clássico de Guarapari, município de onde vêm as duas comunidades.
Mesmo com a reformulação, a equipe conseguiu manter uma base sólida para chegar à final e levantar a taça. Além disso, a Estefany Porto garantiu dois prêmios individuais: artilheira e melhor jogadora do campeonato.

"SEMPRE BUSCANDO SER CAMPEÃS"

A partida foi eletrizante do começo ao fim. Coube a Kailanni Assução marcar o gol que sacramentou a vitória de Muquiçaba, quando a partida estava ainda em 2 a 1 e as campeãs sofriam com a pressão de Perocão. A atleta valorizou o gol da vitória e ressaltou a batalha do time de Muquiçaba para conseguir levantar a taça.
"É uma emoção muito grande, a gente mereceu bastante, corremos muito atrás desse título. E é isso, bi campeãs da E-Taça EDP as Comunidades. Isso mostra bastante nossa força e como a nossa equipe é boa, tanto no virtual quanto no campo. A gente está sempre buscando ser campeãs", disse.
Muquiçaba passou por uma reformulação no elenco para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades deste ano e viu duas das principais atletas passarem para os rivais de Perocão, justamente o adversário na final. Para Kailanni, porém, o time manteve a qualidade e não se abalou com as mudanças.
"Algumas meninas saíram, mas nada que tenha abalado a gente, afinal, fomos campeãs de novo", resumiu a atleta.

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