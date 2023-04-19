Paulo André rebate críticas após polêmica com “seguranças” em shopping

Paulo André chegou ao shopping com amigos, que foram confundidos com seguranças Crédito: Redes Sociais

Veja no vídeo abaixo; Após marcar uma coletiva de imprensa em um shopping da Enseada do Suá, em Vitória , o atleta e ex-BBB Paulo André Camilo foi parar nos sites de fofoca. O motivo: um vídeo que circula nas redes sociais mostra P.A entrando no shopping rumo ao evento em que anunciou seu retorno às pistas , quando estava cercado por amigos, que foram confundidos com seguranças do atleta.

?VEJA: O ex-bbb Paulo André chega em um evento rodeado de seguranças e se depara com quase ninguém no local. pic.twitter.com/tiFa1NjYZE — PopOnze (@PopOnze) April 18, 2023

Após virar alvo de piadas e críticas nas redes sociais, o ex-brother fez um longo desabafo no Twitter e no Instagram, para se posicionar e afirmar que nenhum dos homens que o acompanhava eram seguranças.

“Fizemos um movimento voltado pro esporte, não era sobre mim, para quem acompanhou viu que todos os atletas da Associação Paulo André estavam lá representando o esporte, que é transformador, e que faz diferença na vida de muita gente. E tem gente preocupado com pessoas andando comigo. E eu tava cagando para quantas pessoas iam me receber”, disse P.A, via Instagram.

“Minha missão era passar meu sentimento de voltar, trazer visibilidade pro esporte. Mas é isso, triste deparar com essas maldades depois de ter feito uma parada maneira, que para nós do atletismo e do Espírito Santo era algo inalcançável”, complementou Paulo.