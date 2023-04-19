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"O movimento não era sobre mim"

Paulo André rebate críticas após polêmica com “seguranças” em shopping

Velocista capixaba ficou revoltado após virar motivo de piada nas redes sociais e esclareceu que estava com amigos e que principal objetivo do evento não era reunir seus fãs

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 10:09
Paulo André chegou ao shopping com amigos, que foram confundidos com seguranças
Paulo André chegou ao shopping com amigos, que foram confundidos com seguranças Crédito: Redes Sociais
Após marcar uma coletiva de imprensa em um shopping da Enseada do Suá, em Vitória, o atleta e ex-BBB Paulo André Camilo foi parar nos sites de fofoca. O motivo: um vídeo que circula nas redes sociais mostra P.A entrando no shopping rumo ao evento em que anunciou seu retorno às pistas, quando estava cercado por amigos, que foram confundidos com seguranças do atleta. Veja no vídeo abaixo;
Após virar alvo de piadas e críticas nas redes sociais, o ex-brother fez um longo desabafo no Twitter e no Instagram, para se posicionar e afirmar que nenhum dos homens que o acompanhava eram seguranças.
“Fizemos um movimento voltado pro esporte, não era sobre mim, para quem acompanhou viu que todos os atletas da Associação Paulo André estavam lá representando o esporte, que é transformador, e que faz diferença na vida de muita gente. E tem gente preocupado com pessoas andando comigo. E eu tava cagando para quantas pessoas iam me receber”, disse P.A, via Instagram.
“Minha missão era passar meu sentimento de voltar, trazer visibilidade pro esporte. Mas é isso, triste deparar com essas maldades depois de ter feito uma parada maneira, que para nós do atletismo e do Espírito Santo era algo inalcançável”, complementou Paulo.
Um dos homens ao lado do atleta estava com o braço imobilizado, e Paulo André ironizou enquanto reforçava que os homens não faziam a sua segurança no evento: “Grave! P.A tem segurança de braço quebrado”.

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