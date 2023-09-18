Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bom resultado

Nacif Elias conquista o bronze no Sul-Americano de Jiu-Jítsu

Lutador alcançou o terceiro lugar do pódio na categoria superpesado (100,5 kg) da competição que aconteceu em Barueri, São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2023 às 18:15

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 18:15

Nacif Elias (direita) conquistou o terceiro lugar do pódio
Nacif Elias (direita) conquistou o terceiro lugar do pódio Crédito: RL Assessoria/Divulgação
O capixaba Nacif Elias conquistou a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jítsu, na categoria superpesado (100,5 kg). O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), aconteceu neste final de semana, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri, na grande São Paulo.
Nacif disputou três lutas: na primeira, venceu após seu adversário se lesionar. Depois, bateu o rival por quatro vantagens. Na terceira e derradeira luta, estava ganhando até os 15 segundos finais, quando sofreu o empate, e foi derrotado por conta de uma punição na prorrogação. Com isso, o capixaba alcançou o terceiro lugar no pódio da competição.
"Me senti bem, dessa vez consegui chegar em um dia antes, para conseguir me preparara melhor. Da última vez, para o Campeonato Brasileiro, eu só consegui chegar no dia da competição, pois não tinha dinheiro para hospedagem. Mas Deus abençoou e deu tudo certo. Agora é só ajustar e buscar patrocínios para poder treinar mais. Se eu tiver mais tempo para treinar, consigo chegar ao lugar mais alto do pódio e trazer mais medalhas para o Espírito Santo", contou o atleta.

Dificuldades

O lutador disputou a competição sem a presença de seu treinador por falta de recursos financeiros. Ele só conseguiu disputar a competição em Barueri porque conseguiu a inscrição, mas bancou as demais despesas por conta própria.
"Esse resultado representa superação para mim, está sendo bem difícil conciliar a vida de pai, professor e atleta. Pouco tempo de descanso, mas estou obtendo resultados. Consegui a medalha de ouro no Vitória Open International e agora, a medalha de bronze no Sul-Americano. A vontade de vencer é maior! Estou feliz por isso. Mesmo sem patrocínio, tenho dado o meu melhor, não tenho dado desculpas", explicou Nacif.
Em outubro, pretende disputar o Campeonato Sul-Americano NO-GI, caso consiga obter apoio de patrocinadores, pois não consegue arcar os custos da competição, hospedagem, passagem e alimentação.

Veja Também

Capixaba Lucca Pignaton conquista título de duplas no ITF J60 de tênis

Popó vai enfrentar Kleber Bambam no Fight Music Show: “vai receber muito pau”

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES nos dias 16 e 17/09

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Luta Nacif Elias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados