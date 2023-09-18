Nacif Elias conquista o bronze no Sul-Americano de Jiu-Jítsu

Nacif Elias (direita) conquistou o terceiro lugar do pódio Crédito: RL Assessoria/Divulgação

O capixaba Nacif Elias conquistou a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jítsu, na categoria superpesado (100,5 kg). O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), aconteceu neste final de semana, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri, na grande São Paulo.

Nacif disputou três lutas: na primeira, venceu após seu adversário se lesionar. Depois, bateu o rival por quatro vantagens. Na terceira e derradeira luta, estava ganhando até os 15 segundos finais, quando sofreu o empate, e foi derrotado por conta de uma punição na prorrogação. Com isso, o capixaba alcançou o terceiro lugar no pódio da competição.

"Me senti bem, dessa vez consegui chegar em um dia antes, para conseguir me preparara melhor. Da última vez, para o Campeonato Brasileiro, eu só consegui chegar no dia da competição, pois não tinha dinheiro para hospedagem. Mas Deus abençoou e deu tudo certo. Agora é só ajustar e buscar patrocínios para poder treinar mais. Se eu tiver mais tempo para treinar, consigo chegar ao lugar mais alto do pódio e trazer mais medalhas para o Espírito Santo", contou o atleta.

Dificuldades

O lutador disputou a competição sem a presença de seu treinador por falta de recursos financeiros. Ele só conseguiu disputar a competição em Barueri porque conseguiu a inscrição, mas bancou as demais despesas por conta própria.

"Esse resultado representa superação para mim, está sendo bem difícil conciliar a vida de pai, professor e atleta. Pouco tempo de descanso, mas estou obtendo resultados. Consegui a medalha de ouro no Vitória Open International e agora, a medalha de bronze no Sul-Americano. A vontade de vencer é maior! Estou feliz por isso. Mesmo sem patrocínio, tenho dado o meu melhor, não tenho dado desculpas", explicou Nacif.