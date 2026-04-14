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Fonseca vivo no ATP 500 de Munique

João Fonseca devolve derrotas para chileno e avança às oitavas em Munique

Melhor tenista do Brasil e 35° do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), João Fonseca venceu sua partida de estreia no ATP 500

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 14:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2026 às 14:27
Tênis
João Fonseca Crédito: Reuters / Reuters Esportes
Melhor tenista do Brasil e 35º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), João Fonseca venceu sua partida de estreia no ATP 500 de Munique, na Alemanha, contra o chileno Alejandro Tabilo. O tenista carioca de 19 anos venceu o adversário nove anos mais velho e que ocupa o posto de 45º do mundo por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (1) e 6/3, em 1h33 de partida.
O triunfo desta terça-feira foi a primeira vitória de João contra Tabilo no circuito. Eles já haviam se enfrentado duas vezes, nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em 2024, e na segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.
"Eu sabia que seria difícil. Perdi para ele duas vezes e estou feliz que pude jogar com um cara que saca muito bem na altitude. Toda semana é uma superfície diferente, um clima diferente. Você precisa se adaptar. Isso é o tênis", afirmou o brasileiro após a partida.
Na próxima rodada, João Fonseca terá pela frente o francês Arthur Rinderknech, cabeça de chave número 7 em Munique e 26º do ranking. O jogo está previsto para quarta-feira (15), em horário a ser definido. O brasileiro já venceu Rinderknech no último dia 8, pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo.
"Contra o Rinderknech, com certeza vai ser um jogo difícil. Tivemos um jogo de três sets. Ele saca muito bem, mas estou confiante e jogando um bom tênis. Estou pronto para a próxima rodada", afirmou João.
No torneio em Mônaco, o brasileiro avançou até as quartas de final, sua melhor campanha em um torneio do nível Masters 1000, parando apenas diante do alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, em duelo disputado de três sets.

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