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Ciclismo

Capixaba estreia na temporada em competição que vale pontos para o ranking mundial de ciclismo

Nara Faria disputa o Continental Series Downhill (DHI) no domingo (12), em Niterói, no Rio de Janeiro

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2026 às 16:54
Nara Faria disputa o Continental Series Downhill (DHI) em Niterói, no Rio de Janeiro
Nara Faria disputa o Continental Series Downhill (DHI) em Niterói, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação / SESPORT
Após um longo período afastada do ciclismo em razão a recuperação de uma lesão, a ciclista Nara Faria inicia seu calendário de competições de 2026 nesta sexta-feira (10). A atleta disputa o Continental Series Downhill (DHI) em Niterói, no Rio de Janeiro, prova que integra o calendário oficial da UCI e soma pontos importantes para o Mundial da modalidade. Mesmo e
Apesar do tempo sem competir, a ciclista demonstrou otimismo com o desempenho na pista fluminense. "É minha primeira competição do ano e ainda voltando de uma lesão, mas estou me sentindo muito bem e as expectativas são as melhores", contou.

Cronograma

A programação oficial começou nesta sexta (10) com o reconhecimento de pista e treinos. No sábado (11), treinos cronometrados e seeding run definem a ordem de largada para a final e no domingo (12), as descidas decisivas ocorrem seguidas da premiação do evento. 
O percurso em Niterói promete alto nível de exigência, com os pilotos enfrentando obstáculos naturais e artificiais, como rock gardens (jardins de pedras), saltos, gaps e curvas técnicas que exigem precisão e controle.

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