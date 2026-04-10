Capixaba estreia na temporada em competição que vale pontos para o ranking mundial de ciclismo

Nara Faria disputa o Continental Series Downhill (DHI) em Niterói, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação / SESPORT

Após um longo período afastada do ciclismo em razão a recuperação de uma lesão, a ciclista Nara Faria inicia seu calendário de competições de 2026 nesta sexta-feira (10). A atleta disputa o Continental Series Downhill (DHI) em Niterói, no Rio de Janeiro, prova que integra o calendário oficial da UCI e soma pontos importantes para o Mundial da modalidade. Mesmo e

Apesar do tempo sem competir, a ciclista demonstrou otimismo com o desempenho na pista fluminense. "É minha primeira competição do ano e ainda voltando de uma lesão, mas estou me sentindo muito bem e as expectativas são as melhores", contou.

Cronograma

A programação oficial começou nesta sexta (10) com o reconhecimento de pista e treinos. No sábado (11), treinos cronometrados e seeding run definem a ordem de largada para a final e no domingo (12), as descidas decisivas ocorrem seguidas da premiação do evento.