Delegação capixaba fica em 7ª em prova nacional de kart

Capixabas nas 500 Milhas de Kart do RBC Crédito: Arquivo pessoaul

O Espírito Santo foi destaque positivo nas 500 Milhas V-Kart, realizado no dia 11 de abril, no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano (MG), uma das provas de enduro mais difíceis do país. A competição reuniu 92 karts e mais de 330 pilotos, com representantes de mais de 10 estados brasileiros, e o Estado marcou presença com uma delegação de foram 7 karts e 28 integrantes, entre pilotos e staff.

As 500 Milhas V-Kart foram disputadas em 12 horas de corrida, com um regulamento que exigiu não apenas velocidade, mas também estratégia, resistência física e organização de equipe. Cada carro precisou cumprir 12 paradas obrigatórias com troca de kart por sorteio e piloto. Ao fim das 12 horas de prova, o resultado oficial foi a 7ª colocação geral.

Em provas longas, o resultado não depende apenas de quem vira o tempo mais rápido, mas também de quem erra menos, administra melhor as paradas e consegue manter regularidade durante toda a corrida, e foi neste contexto que a delegação capixaba apostou em um trabalho coletivo ao longo da prova.