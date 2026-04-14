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Delegação capixaba fica em 7ª em prova nacional de kart

Espírito Santo levou 28 integrantes para as 500 milhas V-Kart, em Minas Gerais

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2026 às 17:19
Capixabas nas 500 Milhas de Kart do RBC
Capixabas nas 500 Milhas de Kart do RBC Crédito: Arquivo pessoaul
O Espírito Santo foi destaque positivo nas 500 Milhas V-Kart, realizado no dia 11 de abril, no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano (MG), uma das provas de enduro mais difíceis do país. A competição reuniu 92 karts e mais de 330 pilotos, com representantes de mais de 10 estados brasileiros, e o Estado marcou presença com uma delegação de foram 7 karts e 28 integrantes, entre pilotos e staff.
As 500 Milhas V-Kart foram disputadas em 12 horas de corrida, com um regulamento que exigiu não apenas velocidade, mas também estratégia, resistência física e organização de equipe. Cada carro precisou cumprir 12 paradas obrigatórias com troca de kart por sorteio e piloto. Ao fim das 12 horas de prova, o resultado oficial foi a 7ª colocação geral.
Em provas longas, o resultado não depende apenas de quem vira o tempo mais rápido, mas também de quem erra menos, administra melhor as paradas e consegue manter regularidade durante toda a corrida, e foi neste contexto que a delegação capixaba apostou em um trabalho coletivo ao longo da prova.
Capixabas nas 500 Milhas de Kart do RBC
Capixabas nas 500 Milhas de Kart do RBC Crédito: Arquivo pessoaul

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