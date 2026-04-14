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Dicas de makes

Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício

Saiba como fazer tipos específicos de maquiagem com um ótimo custo-benefício, sem perder o estilo

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 19:19

Públicado em 

14 abr 2026 às 19:19
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Conheça estilos de maquiagens para você aplicar sem precisar gastar muito. Crédito: Canva
Sabia que para ter uma maquiagem impecável e seguir as tendências você não precisa gastar uma fortuna? Com um pouco de criatividade e os produtos certos, é possível montar looks incríveis que são bons, bonitos e, o melhor, baratos. O universo da maquiagem é vasto e há um leque de opções, mas com algumas dicas e truques, você consegue adaptar as tendências para o seu bolso sem abrir mão da qualidade.
Contudo, se prepare para descobrir cinco maquiagens versáteis que vão te deixar pronta para qualquer ocasião, usando produtos acessíveis e com um passo a passo fácil de seguir.

Make "Clean Girl"

A maquiagem "Clean Girl" é a prova de que menos é mais. Ela valoriza a beleza natural, com uma pele iluminada e um ar de "acordei assim". Para conseguir esse visual, comece com uma boa hidratação facial.
  • Em seguida, aplique uma base de cobertura leve para uniformizar o tom da pele, cobrindo apenas o necessário;
  • Use um corretivo nas olheiras e em pequenas imperfeições, dando leves batidinhas com o dedo ou uma esponja;
  • O segredo do glow está no blush cremoso ou líquido em tons rosados ou pêssego, aplicado nas maçãs do rosto e subindo um pouco para as têmporas;
  • Finalize a pele com um iluminador líquido ou em bastão nos pontos altos do rosto;
  • Nos olhos, um pouco de máscara de cílios e um gel para sobrancelhas para penteá-las para cima;
  • Nos lábios, um gloss transparente ou um balm labial com cor completando o look.
Vult Facial 7 em 1 - Gel Hidratante Refrescante Facial 100g

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Eudora Niina Secrets Niina Skin 12 em 1 FPS 50 - Sérum Facial Multiprotetor 30ml

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Vult Nano HD Cor V190 - Base Líquida 26ml

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Bruna Tavares BT Skin F20 - Base Líquida 40ml

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Mari Maria Makeup Cover Up MM01 - Corretivo Líquido 5,2ml

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Ruby Rose Game On! Incolor - Gel para Cílios 3,8ml

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Maybelline The Colossal Volum'Express Preto - Máscara de Cílios Lavável 9,2ml

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Essence Fix It Like a Boss - Gel para Sobrancelha 8,5ml

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Eudora Niina Secrets Crystal Topázio - Gloss Labial 7ml

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Make noite glam

Para aquela festa ou evento especial, a make noite glam é a escolha perfeita para quem quer se destacar.
  • Comece preparando a pele com uma base de média a alta cobertura e um corretivo;
  • Faça um contorno suave para definir o rosto e aplique um blush em pó para dar um ar saudável;
  • Nos olhos, o foco é um esfumado com sombras em tons neutros como marrom e preto, criando profundidade;
  • Adicione um toque de sombra cintilante ou glitter no centro da pálpebra móvel para um brilho extra;
  • Um delineado gatinho e muitas camadas de máscara de cílios (ou cílios postiços, se preferir) vão abrir o olhar;
  • Nos lábios, um batom de cor intensa como vermelho ou vinho finaliza o visual poderoso;
  • Se quiser um toque a mais, um iluminador em pó nas têmporas e no arco do cupido faz toda a diferença.
Mari Maria Cover Up FPS35 MM02R - Base Líquida 35g

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Bruna Tavares BT Multicover T10 - Corretivo Líquido 8g

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Vult Soleil Compacto - Iluminador e Bronzer em Pó 6g

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Mariana Saad by Océane 9 Shades - Paleta de Sombras 30,6g

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Vult Preto - Lapiseira Delineadora para Olhos 0,35g

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Máscara de Cílios Turbo SOUL 5g

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Eudora Niina Secrets Skinny Matte Pink Peônia - Batom Líquido 5ml

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Make monocromática

A maquiagem monocromática é uma tendência que veio para ficar, e é super fácil de adaptar com produtos acessíveis. A ideia é usar a mesma tonalidade em olhos, bochechas e lábios, criando um visual harmonioso e elegante. Escolha uma cor, como rosa, pêssego ou marrom
  • Comece aplicando uma sombra na cor escolhida por toda a pálpebra móvel e esfume as bordas;
  • Use o mesmo blush em pó ou cremoso nas maçãs do rosto, garantindo que a cor seja a mesma da sombra;
  • Nos lábios, um batom ou gloss na mesma tonalidade completa o look;
  • Caso quiser um toque de brilho, adicione um pouco de iluminador no canto interno dos olhos e no arco da sobrancelha;
  • Essa make é perfeita para quem busca um visual sofisticado e sem complicação.
Bruna Tavares BT Plush 2 em 1 Ruby - Batom Líquido 6g

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Kit Vult & Baton - Gloss Stick Marrom 2g + Gloss Stick Translúcido 2g

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Mari Maria Divine Glow Glister - Iluminador Compacto 6,1g

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Make colorida simples

Se você adora um toque de cor, mas não gosta de exagerar, a make colorida simples é a opção ideal. A ideia é adicionar um ponto de cor de forma estratégica e divertida.
  • Comece com uma pele leve e natural, usando base ou corretivo apenas onde for necessário;
  • Nos olhos, escolha uma sombra colorida vibrante (azul, verde, roxo, laranja) e aplique-a apenas na pálpebra móvel, esfumando bem as bordas;
  • Outra opção é usar um lápis de olho colorido na linha d'água ou como um delineado;
  • Para quem gosta de ousar um pouco mais, um delineador colorido pode ser o destaque;
  • Mantenha o restante da maquiagem neutro: um pouco de blush discreto e um gloss ou batom nude nos lábios.
L'Oréal Paris Dermo Expertise Base 5 em 1 FPS 20 Shade 2.0 - BB Cream 30ml

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Paleta de Sombras Ruby Rose Silk Skin Nature Gleam Hb-e2205

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Maybelline Fit Me! Rosa - Blush em Pó 4g

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Combo SOUL Kiss Me Batom Malva da Moda 3,7g + Batom Nude Veludo 3,7g

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Make para o trabalho

Já para o dia a dia no trabalho, a preferência de uma maquiagem que seja rápida de fazer, duradoura e que transmita profissionalismo é a ideal.
  • Com uma pele bem preparada, usando um hidratante com protetor solar e uma base de cobertura leve a média para um acabamento natural;
  • Um corretivo para disfarçar olheiras e um pó compacto ou translúcido para selar a pele e controlar o brilho são essenciais;
  • Nos olhos, opte por sombras em tons neutros e opacos como marrom claro, bege ou cinza, fazendo um esfumado discreto;
  • Um lápis marrom ou preto bem rente aos cílios superiores e inferiores, esfumado para não ficar marcado, dá um toque de definição;
  • Máscara de cílios para abrir o olhar;
  • Nas sobrancelhas, preencha as falhas com um lápis ou sombra específica e penteie com um gel;
  • Nos lábios, um batom nude, cor de boca ou um gloss finaliza o look elegante e adequado para o ambiente profissional.
La Roche-Posay Anthelios Ultra Cover Cor 4.0 FPS60 - Protetor Solar Facial Com Cor 30g

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Eudora Niina Secrets Hidra Glow Cor 45 - Base Líquida 30ml

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Maybelline Instant Age Rewind Eraser 120 Light - Corretivo Líquido 5,9ml

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Vult Make Up 05 Marrom - Pó Compacto Matte 9g

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Vult Marrom Quente - Lápis para Olhos 1,1g

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Maybelline NY Lash Sensational Sky High Cosmic Black - Máscara de Cílios 7,2ml

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Kit Vult Pincéis Sombras + Sobrancelhas (3 Produtos)

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