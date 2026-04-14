Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício

Make "Clean Girl"
- Em seguida, aplique uma base de cobertura leve para uniformizar o tom da pele, cobrindo apenas o necessário;
- Use um corretivo nas olheiras e em pequenas imperfeições, dando leves batidinhas com o dedo ou uma esponja;
- O segredo do glow está no blush cremoso ou líquido em tons rosados ou pêssego, aplicado nas maçãs do rosto e subindo um pouco para as têmporas;
- Finalize a pele com um iluminador líquido ou em bastão nos pontos altos do rosto;
- Nos olhos, um pouco de máscara de cílios e um gel para sobrancelhas para penteá-las para cima;
- Nos lábios, um gloss transparente ou um balm labial com cor completando o look.
Make noite glam
- Comece preparando a pele com uma base de média a alta cobertura e um corretivo;
- Faça um contorno suave para definir o rosto e aplique um blush em pó para dar um ar saudável;
- Nos olhos, o foco é um esfumado com sombras em tons neutros como marrom e preto, criando profundidade;
- Adicione um toque de sombra cintilante ou glitter no centro da pálpebra móvel para um brilho extra;
- Um delineado gatinho e muitas camadas de máscara de cílios (ou cílios postiços, se preferir) vão abrir o olhar;
- Nos lábios, um batom de cor intensa como vermelho ou vinho finaliza o visual poderoso;
- Se quiser um toque a mais, um iluminador em pó nas têmporas e no arco do cupido faz toda a diferença.
Make monocromática
- Comece aplicando uma sombra na cor escolhida por toda a pálpebra móvel e esfume as bordas;
- Use o mesmo blush em pó ou cremoso nas maçãs do rosto, garantindo que a cor seja a mesma da sombra;
- Nos lábios, um batom ou gloss na mesma tonalidade completa o look;
- Caso quiser um toque de brilho, adicione um pouco de iluminador no canto interno dos olhos e no arco da sobrancelha;
- Essa make é perfeita para quem busca um visual sofisticado e sem complicação.
Make colorida simples
- Comece com uma pele leve e natural, usando base ou corretivo apenas onde for necessário;
- Nos olhos, escolha uma sombra colorida vibrante (azul, verde, roxo, laranja) e aplique-a apenas na pálpebra móvel, esfumando bem as bordas;
- Outra opção é usar um lápis de olho colorido na linha d'água ou como um delineado;
- Para quem gosta de ousar um pouco mais, um delineador colorido pode ser o destaque;
- Mantenha o restante da maquiagem neutro: um pouco de blush discreto e um gloss ou batom nude nos lábios.
Make para o trabalho
- Com uma pele bem preparada, usando um hidratante com protetor solar e uma base de cobertura leve a média para um acabamento natural;
- Um corretivo para disfarçar olheiras e um pó compacto ou translúcido para selar a pele e controlar o brilho são essenciais;
- Nos olhos, opte por sombras em tons neutros e opacos como marrom claro, bege ou cinza, fazendo um esfumado discreto;
- Um lápis marrom ou preto bem rente aos cílios superiores e inferiores, esfumado para não ficar marcado, dá um toque de definição;
- Máscara de cílios para abrir o olhar;
- Nas sobrancelhas, preencha as falhas com um lápis ou sombra específica e penteie com um gel;
- Nos lábios, um batom nude, cor de boca ou um gloss finaliza o look elegante e adequado para o ambiente profissional.
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