Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício

Conheça estilos de maquiagens para você aplicar sem precisar gastar muito. Crédito: Canva

Sabia que para ter uma maquiagem impecável e seguir as tendências você não precisa gastar uma fortuna? Com um pouco de criatividade e os produtos certos, é possível montar looks incríveis que são bons, bonitos e, o melhor, baratos. O universo da maquiagem é vasto e há um leque de opções, mas com algumas dicas e truques, você consegue adaptar as tendências para o seu bolso sem abrir mão da qualidade.

Contudo, se prepare para descobrir cinco maquiagens versáteis que vão te deixar pronta para qualquer ocasião, usando produtos acessíveis e com um passo a passo fácil de seguir.

Make "Clean Girl"

A maquiagem "Clean Girl" é a prova de que menos é mais. Ela valoriza a beleza natural, com uma pele iluminada e um ar de "acordei assim". Para conseguir esse visual, comece com uma boa hidratação facial.

Em seguida, aplique uma base de cobertura leve para uniformizar o tom da pele, cobrindo apenas o necessário;

Use um corretivo nas olheiras e em pequenas imperfeições, dando leves batidinhas com o dedo ou uma esponja;

O segredo do glow está no blush cremoso ou líquido em tons rosados ou pêssego, aplicado nas maçãs do rosto e subindo um pouco para as têmporas;

Finalize a pele com um iluminador líquido ou em bastão nos pontos altos do rosto;

Nos olhos, um pouco de máscara de cílios e um gel para sobrancelhas para penteá-las para cima;

Nos lábios, um gloss transparente ou um balm labial com cor completando o look.

Make noite glam

Para aquela festa ou evento especial, a make noite glam é a escolha perfeita para quem quer se destacar.

Comece preparando a pele com uma base de média a alta cobertura e um corretivo;

Faça um contorno suave para definir o rosto e aplique um blush em pó para dar um ar saudável;

Nos olhos, o foco é um esfumado com sombras em tons neutros como marrom e preto, criando profundidade;

Adicione um toque de sombra cintilante ou glitter no centro da pálpebra móvel para um brilho extra;

Um delineado gatinho e muitas camadas de máscara de cílios (ou cílios postiços, se preferir) vão abrir o olhar;

Nos lábios, um batom de cor intensa como vermelho ou vinho finaliza o visual poderoso;

Se quiser um toque a mais, um iluminador em pó nas têmporas e no arco do cupido faz toda a diferença.

Make monocromática

A maquiagem monocromática é uma tendência que veio para ficar, e é super fácil de adaptar com produtos acessíveis. A ideia é usar a mesma tonalidade em olhos, bochechas e lábios, criando um visual harmonioso e elegante. Escolha uma cor, como rosa, pêssego ou marrom

Comece aplicando uma sombra na cor escolhida por toda a pálpebra móvel e esfume as bordas;

Use o mesmo blush em pó ou cremoso nas maçãs do rosto, garantindo que a cor seja a mesma da sombra;

Nos lábios, um batom ou gloss na mesma tonalidade completa o look;

Caso quiser um toque de brilho, adicione um pouco de iluminador no canto interno dos olhos e no arco da sobrancelha;

Essa make é perfeita para quem busca um visual sofisticado e sem complicação.

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Make colorida simples

Se você adora um toque de cor, mas não gosta de exagerar, a make colorida simples é a opção ideal. A ideia é adicionar um ponto de cor de forma estratégica e divertida.

Comece com uma pele leve e natural, usando base ou corretivo apenas onde for necessário;

Nos olhos, escolha uma sombra colorida vibrante (azul, verde, roxo, laranja) e aplique-a apenas na pálpebra móvel, esfumando bem as bordas;

Outra opção é usar um lápis de olho colorido na linha d'água ou como um delineado;

Para quem gosta de ousar um pouco mais, um delineador colorido pode ser o destaque;

Mantenha o restante da maquiagem neutro: um pouco de blush discreto e um gloss ou batom nude nos lábios.

Make para o trabalho

Já para o dia a dia no trabalho, a preferência de uma maquiagem que seja rápida de fazer, duradoura e que transmita profissionalismo é a ideal.

Com uma pele bem preparada, usando um hidratante com protetor solar e uma base de cobertura leve a média para um acabamento natural;

Um corretivo para disfarçar olheiras e um pó compacto ou translúcido para selar a pele e controlar o brilho são essenciais;

Nos olhos, opte por sombras em tons neutros e opacos como marrom claro, bege ou cinza, fazendo um esfumado discreto;

Um lápis marrom ou preto bem rente aos cílios superiores e inferiores, esfumado para não ficar marcado, dá um toque de definição;

Máscara de cílios para abrir o olhar;

Nas sobrancelhas, preencha as falhas com um lápis ou sombra específica e penteie com um gel;

Nos lábios, um batom nude, cor de boca ou um gloss finaliza o look elegante e adequado para o ambiente profissional.

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