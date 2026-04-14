Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pódio no Uzbequistão

Capixabas conquistam medalhas na Copa do Mundo de ginástica rítmica

Sofia Madeira e Geovana Santos subiram ao pódio em Tashkent

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 15:33

Geovanna Santos, ginasta capixaba Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Duas ginastas capixabas subiram ao pódio na etapa de Tashkent, no Uzbequistão, da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, encerrada no último domingo (12). Geovanna Santos conquistou o bronze no individual com a fita, e Sofia Madeira integrou o conjunto brasileiro que levou a prata na série mista com três arcos e duas maças.
O pódio de Geovanna foi o primeiro dela em uma etapa da Copa do Mundo e o segundo do Brasil em provas individuais do circuito. Na final, a capixaba obteve 27.600 pontos, ficando atrás apenas da alemã Darja Varfolomeev (29.650) e da norte-americana Rin Chaves (27.800). O resultado repete um feito conquistado anteriormente por Bárbara Domingos, que havia levado o bronze na fita durante a etapa de Sofia, na Bulgária, em 2023.
No conjunto, Sofia Madeira integrou o quinteto brasileiro que conquistou a prata na série mista. A equipe, formada por Duda Arakaki (AL), Nicole Pírcio (SP), Sofia Madeira (ES), Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves (PR) e Maria Paula Caminha (AM) somou 28.100 pontos. A China ficou com o ouro (28.950), e a Rússia levou o bronze (27.400).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados