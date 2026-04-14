Capixabas conquistam medalhas na Copa do Mundo de ginástica rítmica

Duas ginastas capixabas subiram ao pódio na etapa de Tashkent, no Uzbequistão, da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, encerrada no último domingo (12). Geovanna Santos conquistou o bronze no individual com a fita, e Sofia Madeira integrou o conjunto brasileiro que levou a prata na série mista com três arcos e duas maças.
O pódio de Geovanna foi o primeiro dela em uma etapa da Copa do Mundo e o segundo do Brasil em provas individuais do circuito. Na final, a capixaba obteve 27.600 pontos, ficando atrás apenas da alemã Darja Varfolomeev (29.650) e da norte-americana Rin Chaves (27.800). O resultado repete um feito conquistado anteriormente por Bárbara Domingos, que havia levado o bronze na fita durante a etapa de Sofia, na Bulgária, em 2023.
No conjunto, Sofia Madeira integrou o quinteto brasileiro que conquistou a prata na série mista. A equipe, formada por Duda Arakaki (AL), Nicole Pírcio (SP), Sofia Madeira (ES), Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves (PR) e Maria Paula Caminha (AM) somou 28.100 pontos. A China ficou com o ouro (28.950), e a Rússia levou o bronze (27.400).