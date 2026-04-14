  Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Pioneirismo feminino na Alemanha

Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias

A ex-jogadora alemã Marie-Louise Eta foi anunciada como técnica do Union Berlin na reta final do Campeonato Alemão.

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 14:43

Agência FolhaPress

A ex-jogadora alemã Marie-Louise Eta foi anunciada como técnica do Union Berlin na reta final do Campeonato Alemão. Ela se tornou a primeira mulher a, oficialmente, comandar um time nas cinco principais ligas europeias (Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França).
Marie-Louise Eta, treinadora do Union Berlin Crédito: Maja Hitij/Getty Images
Marie-Louise Eta assumiu o cargo após a demissão de Steffen Baumgart. O treinador foi demitido pelo Union Berlin após a derrota por 3 a 1 para o Heindeheim, neste sábado (11), pela Bundesliga.
A treinadora tem uma missão: evitar o rebaixamento do Union Berlin. A equipe está na 11ª colocação, tem 32 pontos e está a sete do St. Pauli, atualmente o 16° colocado, e que hoje estaria "classificado" para jogar o playoff de rebaixamento contra o 3° da segunda divisão. Na Alemanha, apenas os dois últimos caem direto.
Eta ficará com a equipe principal do Union Berlin até o final da temporada com cinco jogos ainda para serem disputad. Antes, ela vinha comandando o time Sub-19 do clube e já tinha atuado como auxiliar do elenco principal. Em 2024, ela chegou a comandar os profissionais em uma partida contra o Bochum porque o técnico Nenad Bjelica estava suspenso.
Estou feliz que o clube me confiou esta tarefa exigente. Uma característica do Union é unir forças nestas situações. Estou convencida que vamos conseguir os pontos decisivos com a equipe.
Marie-Louise Eta - Treinadora do Union Berlin
Natural de Dresden, na Alemanha, Eta tem 34 anos e foi jogadora profissional. Meio-campista de origem, passou pelas seleções de base da Alemanha e por clubes como 1. Turbina FFC Potsdam, Hamburgo, Cloppenburg e Werder Bremen. Se aposentou como jogadora aos 26 anos.

