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Fatalidade

Mulher é morta após ser atacada pelo próprio pitbull em casa no MA

Maria José Mariano sofreu o ataque por volta das 21h quando dava banho no animal; o corpo dela foi encontrado dentro do banheiro

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 17:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2026 às 17:05
Pitbull que atacou tutora, no município de Bacabal, no Maranhão
Pitbull que atacou tutora, no município de Bacabal, no Maranhão Crédito: Corpo de Bombeiros do Maranhão
Uma mulher de 49 anos foi encontrada morta após ser atacada pelo próprio cão, da raça pitbull, na noite de ontem em Bacabal (MA). Maria José Mariano sofreu o ataque por volta das 21h quando dava banho no animal. O corpo dela foi encontrado dentro do banheiro na Fazenda Santa Clara, no Povoado Cordeiro, na rodovia BR-316, segundo informações dos Bombeiros.
O esposo da vítima, que também estava no local, chamou o socorro. Quando os socorristas chegaram à região rural, no entanto, encontravam a mulher já morta. O homem, por sua vez, estava escondido dentro de um dos cômodos da casa. Momentos antes, o cão também teria tentado lhe atacar. Ele começou a pedir socorro ao ver que o pitbull entrava e saía do imóvel.
O cachorro estava agitado e agressivo, de acordo com agentes. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros disseram ter tentado conter o cão, que impedia o acesso ao imóvel, mas sem sucesso. O animal foi baleado e morreu. "Diante da situação de iminente perigo, e após tentativas de contenção sem êxito, foi necessário o uso de arma de fogo para neutralizar o animal e evitar novos ataques", escreveu a PM em nota.
Na sequência, a residência foi deixada em segurança. "O caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis", acrescentou a corporação.

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