Japonês de 92 anos corre 60m em menos de 11s em Mundial master; assista

O atleta japonês Hiroo Tanaka, de 92 anos, surpreendeu ao vencer a prova dos 60 metros do Mundial master com um tempo inferior a 11 segundos. Confira no vídeo acima!
Ele venceu a prova da categoria 'acima de 90' com o tempo de 10.95s. Tanaka cruzou a chegada bem antes de seus concorrentes, surpreendendo todos os presentes na área de competição.
Ele quase quebrou o recorde mundial da categoria, que pertence ao italiano Vittorio Colo (10.91s). O Mundial master está sendo disputado na cidade de Torún, na Polônia.