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Capixaba Bruno Altoé é campeão pan-americano de jiu-jítsu

Lutador conquistou o título no último domingo (26) após vencer as três lutas que participou na categoria pesadíssimo em competição disputada nos Estados Unidos

Publicado em 28 de Março de 2023 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2023 às 18:25
Bruno Altoé no topo do pódio no Pan-Americano de Jiu-Jitsu
Bruno Altoé no topo do pódio no Pan-Americano de Jiu-Jitsu Crédito: Sesport/Divulgação
O capixaba Bruno Altoé se sagrou campeão do Pan-Americano de Jiu-Jitsu. A competição aconteceu no último domingo (26), na Flórida, Estados Unidos. O atleta fez três lutas na categoria pesadíssimo e venceu todas elas, acumulando mais um importante título na carreira.
O bom resultado foi mais um dos êxitos que Bruno vem tendo neste início de temporada. Ele conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu 2023 da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), em Paris, França.
Agora, o foco do lutador é alcançar o lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro, que será em abril, e no Mundial de Jiu-Jítsu, em julho, visando se tornar o primeiro capixaba a conquistar os quatro principais títulos da modalidade.

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