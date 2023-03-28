Capixaba Bruno Altoé é campeão pan-americano de jiu-jítsu

Bruno Altoé no topo do pódio no Pan-Americano de Jiu-Jitsu Crédito: Sesport/Divulgação

O capixaba Bruno Altoé se sagrou campeão do Pan-Americano de Jiu-Jitsu. A competição aconteceu no último domingo (26), na Flórida, Estados Unidos. O atleta fez três lutas na categoria pesadíssimo e venceu todas elas, acumulando mais um importante título na carreira.

O bom resultado foi mais um dos êxitos que Bruno vem tendo neste início de temporada. Ele conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu 2023 da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), em Paris, França.