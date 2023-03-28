Capixaba Bruno Altoé é campeão pan-americano de jiu-jítsu

O capixaba Bruno Altoé se sagrou campeão do Pan-Americano de Jiu-Jitsu. A competição aconteceu no último domingo (26), na Flórida, Estados Unidos. O atleta fez três lutas na categoria pesadíssimo e venceu todas elas, acumulando mais um importante título na carreira.
O bom resultado foi mais um dos êxitos que Bruno vem tendo neste início de temporada. Ele conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu 2023 da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), em Paris, França.
Agora, o foco do lutador é alcançar o lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro, que será em abril, e no Mundial de Jiu-Jítsu, em julho, visando se tornar o primeiro capixaba a conquistar os quatro principais títulos da modalidade.