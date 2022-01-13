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Esporte e solidariedade

Jacaraípe recebe competição solidária de futebol de areia neste sábado (15)

2° Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia tem como objetivo arrecadar alimentos para famílias carentes da região da Serra; organização sorteará uma bicicleta a quem doar mantimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2022 às 19:42

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:42

Serra
Os alimentos arrecadados serão doados à famílias carentes. Torneio premiará o campeão, artilheiro e goleiro menos vazado Crédito: Divulgação
Neste sábado (15), a solidariedade e o esporte vão estar juntos na orla da Serra. A praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, recebe a partir das 8 horas da manhã, o 2º Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia.
O torneio contará com a participação de diversos times do município que disputarão partidas em sistema eliminatório, e ao final, haverá a premiação para o 1º e 2º colocados, goleiro menos vazado, e também para o artilheiro da competição.
Ao longo da semana, os organizadores receberam doações de alimentos que serão destinados à moradores carentes do balneário e região. As doações podem ser feitas na loja Brisa Car, situada na Avenida Rômulo Castelo, em Castelândia.
A cada dois quilos de mantimentos doados, o doador receberá um cupom de uma bicicleta que será sorteada ao término do torneio de futebol de areia.

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