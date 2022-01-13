Jacaraípe recebe competição solidária de futebol de areia neste sábado (15)

O torneio contará com a participação de diversos times do município que disputarão partidas em sistema eliminatório, e ao final, haverá a premiação para o 1º e 2º colocados, goleiro menos vazado, e também para o artilheiro da competição.
Ao longo da semana, os organizadores receberam doações de alimentos que serão destinados à moradores carentes do balneário e região. As doações podem ser feitas na loja Brisa Car, situada na Avenida Rômulo Castelo, em Castelândia.
A cada dois quilos de mantimentos doados, o doador receberá um cupom de uma bicicleta que será sorteada ao término do torneio de futebol de areia.