Jacaraípe recebe competição solidária de futebol de areia neste sábado (15)

Os alimentos arrecadados serão doados à famílias carentes. Torneio premiará o campeão, artilheiro e goleiro menos vazado Crédito: Divulgação

2º Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia. Neste sábado (15), a solidariedade e o esporte vão estar juntos na orla da Serra . A praça Encontro das Águas, em Jacaraípe , recebe a partir das 8 horas da manhã, o

O torneio contará com a participação de diversos times do município que disputarão partidas em sistema eliminatório, e ao final, haverá a premiação para o 1º e 2º colocados, goleiro menos vazado, e também para o artilheiro da competição.

Ao longo da semana, os organizadores receberam doações de alimentos que serão destinados à moradores carentes do balneário e região. As doações podem ser feitas na loja Brisa Car, situada na Avenida Rômulo Castelo, em Castelândia.